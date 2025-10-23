レブコム、オフィスを東京丸の内「丸ビル」に移転

株式会社RevComm

株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都渋谷区、代表取締役：会田武史）は、事業拡大に伴い、オフィスを東京都千代田区丸の内「丸の内ビルディング」に移転し、2025年11月4日より新オフィスでの営業を開始します。

株式会社RevComm 代表取締役 会田 武史 コメント

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2025年11月4日に東京都千代田区丸の内「丸の内ビルディング」に本社を移転する運びとなりました。これもひとえに、日頃よりご支援くださるお客様、パートナー企業の皆様の温かいご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

設立以来、当社の顧客基盤は着実に拡大し、現在では官民・規模・業界を問わず、多様なお客様にご支持をいただいております。また、日本経済団体連合会（経団連）に入会し、経済発展と社会課題の解決への貢献に対する責任も一層高まっております。このような事業成長と社会的役割の拡大を背景に、お客様やパートナー企業様とのコミュニケーション機会をこれまで以上に大切にし「お客様に囲まれる」会社となるため、また、ハイブリッドワークのもたらす効果を最大化して社員間の連携を促進するために、丸の内への本社移転を決定いたしました。お近くにお越しの際はお気軽にお立ち寄りいただけますと幸いです。

引き続き、「人が人を思う社会を創る」という理念のもと、より多くの皆様に価値をお届けできるよう、全社一丸となって取り組んでまいります。今後とも変わらぬご支援・ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

また、レブコムでは現在、積極的な採用活動を行っております。当社の理念に共感し、音声AIを通じて社会課題の解決に一緒に挑みたい皆様との出会いを心よりお待ちしております。

新オフィス概要

新住所 〒100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号

丸の内ビルディング28階

アクセス JR 「東京駅」 丸の内南口より徒歩1分

東京メトロ・丸ノ内線 「東京駅」 直結

東京メトロ・千代田線 「二重橋前駅」 直結

電 話 03-4405-4621

営業開始日 2025年11月4日

株式会社RevComm 会社概要

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。

電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。

2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES(R) 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。

・企業名 ： 株式会社RevComm

・所在地 ： 150-0002東京都渋谷区渋谷1-3-9 ヒューリック渋谷一丁目ビル7階

・代表者 ： 会田 武史

・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発

・企業サイト： https://www.revcomm.co.jp/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です

※画像はイメージです