【JAF沖縄】「ドライバーズセミナー 一般コース（半日）」を開催～安全運転の基本を学ぼう～
スラローム走行イメージ
JAF沖縄支部（支部長 野原 朝昌）は、11月29日（土）に沖縄県警察運転免許センター（沖縄県豊見城市）で「ドライバーズセミナー 一般コース（半日）」を開催します。
ドライバーズセミナーは、運転に自信のない初心者の方からベテランドライバーを対象とした体験型の実技講習会です。安全運転への意識を高めることを目的に、運転技術やクルマの特性・限界を実際に体験していただきます。本講習では、運転の基本的な操作をはじめ、公道ではなかなか体験できない「急ブレーキ体験」「スラローム走行」などを、参加者ご自身のマイカーを使って行います。
「ドライバーズセミナー 一般コース（半日）」開催概要
■開催日時
2025年11月29日（土）12:30～16:30
■開催場所
沖縄県警察運転免許センター（沖縄県豊見城市字豊崎3-22）
■参加費
JAF会員・交通安全協会会員 1,100円
一般 2,000円
■定員
20名（事前申込必要、応募者多数の場合は抽選）※最少催行人数5名
■参加資格
普通車運転経験が1年以上である方
参加車両は3・5・7ナンバーの自家用自動車で任意保険に加入済であること
ABS装着車であること
■申込締切
11月19日（水）
■主催
JAF沖縄支部・全日本交通安全協会
■申込先
URLからお申込みください。 https://jaf.link/4o6kHsY(https://jaf.link/4o6kHsY)
一般社団法人 日本自動車連盟 沖縄支部 推進課
〒901-2102 沖縄県浦添市前田1-48-7
TEL：098-877-9225（平日10:00～17:00）