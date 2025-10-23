金沢工業大学の学生による課外活動プロジェクト「起業部」（プロジェクト担当教員：石原 正彦 経営情報学科教授）は、2025年10月12日、金沢市香林坊のコワーキングスクエアで小学生・中学生向け教育プログラム『ものづくりアントレ塾』を開催しました。

このプログラムは、子どもたちの起業家精神（アントレプレナーシップ）を育むことを目的としたもので、金沢市の後援と複数企業の協賛による産官学連携事業です。学生自身も企画・運営を通じて実践的な学びを得ました。

『ものづくりアントレ塾』について

『ものづくりアントレ塾』は、学生が3年間チューターとして関わった金沢市主催の小学生・中学生向けプログラム『会社をつくろう！』*）の経験をもとに開発されました。特徴は、①子どもたちの「チャレンジ力」と「創造力」を育てること、②困難に直面した際に“アビリティキャラクター”と呼ばれる加工技術の特殊能力を持つ先輩が登場し、協力して創造的な製品づくりを目指す点です。

この取り組みには、スタートアップ支援企業・株式会社絶対そうしよ、地元企業の株式会社石田屋、第一電機工業株式会社、そして教育支援企業・株式会社セルフウイングなどが協力しています。

金沢工業大学起業部について

起業部は、週1回の勉強会、多様な人との交流、投資家との壁打ちやピッチイベントへの挑戦を通じて、学生の事業創造力を育む場として活動しています。今回の『ものづくりアントレ塾』はその成果の一つであり、今後も地域と連携しながらアントレプレナー教育を推進していく予定です。

*）『会社をつくろう！』©株式会社セルフウイング



【ものづくりアントレ塾を開催した金沢工業大学起業部の皆さん】

写真左から、杉森 彩乃さん（電気電子工学科3年）、杉山 遥さん（建築学科3年）、前 賢志さん（メディア情報学科2年）、千野 恵汰さん（経営情報学科4年）、丹羽 樹さん（経営情報学科3年）、安部 芳大さん（建築学科4年）、高見 洋杜 さん（経営情報学科3年）、石原正彦 経営情報学科 教授





ものづくりアントレ塾の模様



小中学生が”これまでにない金沢のお土産”を目指して作製した”金沢城のスノーボール”