Cambrex、医薬品原料製造の拡大と米国医薬品供給網の強化に向け1億2000万ドルの投資を発表





ニュージャージー州イーストラザフォード, 2025年10月23日 /PRNewswire/ -- 世界有数の医薬品開発・製造受託機関（CDMO）であるCambrexは本日、米国事業拡大に向け1億2000万ドルを投資すると発表しました。これは、API開発・製造の需要増に対応するとともに、急成長するペプチド治療薬市場における同社の主導的役割を加速させるものです。

「私たちの顧客は、連邦政府および州政府機関と提携し、世界最大の医薬品市場である米国に医薬品製造を回帰させています。現地でのAPI生産はサプライチェーンの安全性と回復力にとって極めて重要であり、Cambrexはその鍵となる役割を担います。拡大した生産能力を活用するため、Cambrexとの提携を求める顧客からの非常に強い需要を実感しています」と、CambrexのCEOであるThomas Loewaldは述べています。

1億2000万ドルの投資により、アイオワ州チャールズシティ工場の大規模製造能力が40％増加し、約100万リットルに達します。45エーカーの敷地に位置するチャールズシティ工場では、高活性分子や規制物質を含む幅広いAPIおよび医薬品中間体を製造しています。

「重要治療薬の米国供給網に対する需要が高まる中、Cambrexは米国における医薬品製造の長期的な安定性支援に注力しています」とLoewaldは付け加えました。「国内最大の独立系原薬製造拠点であるチャールズシティ工場への投資は、低分子化合物およびペプチド製造における顧客の進化するニーズに応える当社の決意を反映しています。」

本日の取り組みは、Cambrexが医薬品開発・製造ネットワークへの投資を継続してきた伝統に基づき、過去5年間に実施した以下の拡張に続くものです。

アイオワ州チャールズシティにおける高活性APIおよび大規模製造能力を新たに追加します。(2022)

ノースカロライナ州ハイポイントに、希少疾患およびオーファン指定を対象とした商業治療薬向けに設計された、最新鋭の研究施設、臨床試験用および中小規模商業生産能力を新設します。(2023)

マサチューセッツ州ウォルサムにおけるペプチド治療薬向け製造能力の拡充と新規GMP製造設備を整備します。(2025)

Cambrexの継続的な投資は、製薬業界の進化するニーズと増大する需要に対応するため、能力強化と生産能力拡大への取り組みを強調します。

Cambrexについて

Cambrexは、医薬品のライフサイクル全体にわたる原薬の開発および製造を提供する、世界をリードする医薬品開発製造受託機関（CDMO）であり、包括的な分析およびINDを可能にするサービスも提供しています。

40年以上の経験を持ち、北米およびヨーロッパから世界のクライアントにサービスを提供する2,000人の専門家チームを擁するCambrexは、連続フロー技術、規制物質、ペプチド合成、固体状態科学、材料特性評価、高活性APIなど、多様な専門的な原薬技術と能力を提供しています。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2236065/5463220/Cambrex_logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com