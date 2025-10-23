出演決定アーティスト第1弾はChara、HY、Original Love、SIRUP！「KOBE MUSIC COMMONS 2025」12月30日（火）にGLION ARENA KOBEで初開催

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：神戸市中央区、代表取締役社長 渋谷 順）は、GLION ARENA KOBUE初の年末音楽ライブイベント「KOBE MUSIC COMMONS 2025」を2025年12月30日（火）に開催。10月23日（木）正午12時よりチケットオフィシャル先行受付を開始します。

年末にジャンルや世代を超えた豪華アーティストがGLION ARENA KOBEに集結！

上質かつ贅沢な空間で、豪華アーティストが繰り広げる熱いパフォーマンスを“大人”が本気で楽しめるイベントでGLION ARENA KOBE / TOTTEIの開業イヤーを締めくくります。

出演決定アーティストの第一弾は、Chara、HY、Original Love、SIRUPの4組。

デビュー35周年イヤーがスタートし、来月にはラヴソング・ベストアルバムがリリースされる「Chara」、昨年末は12年ぶりにNHK 紅白歌合戦に出場し、代表曲の「366日」を披露して話題を呼んだ「HY」、進化し続ける熱いパフォーマンスで幅広い音楽ファンを魅了し、フェス出演など国内外でソウルパワーを呼び起こしている「Original Love」、世界を舞台に活躍するR&Bシンガーとして音楽のみならず様々な分野でその活動を広げている「SIRUP」という、ジャンルや世代を超えた名だたるアーティストが集結。今後も追加アーティストを発表予定です。

チケットは全席指定で、イープラスにて10月23日（木）より、オフィシャルチケット先行受付を開始。さらに、チケットを購入された方は希望のアーティストのライブをステージの目の前の座席で観覧できる「アリーナ前方入替観覧エリア整理券」の抽選（詳細は後日案内）にも申し込むことができます。

イベントの詳細はオフィシャルサイト（https://kobe-music-commons.com/）をご確認ください。

出演決定アーティスト・第1弾

Chara

1991年9月21日シングル「Heaven」でデビュー。

オリジナリティ溢れる楽曲と独特な存在感により人気を得て、1992年の2ndアルバム「SOUL KISS」では日本レコード大賞ポップ、ロック部門のアルバム・ニューアーティスト賞を受賞。1996年、女優として出演した岩井俊二監督の映画『スワロウテイル』が公開され、劇中バンドYEN TOWN BANDのボーカルとして参加。主題歌「Swallowtail Butterfly ～あいのうた～」はオリコン1位の大ヒットとなり、1997年の5thアルバム「Junior Sweet」もオリコン1位のミリオンセラーを記録。収録シングル「やさしい気持ち」も大ヒットとなり、今なお多くのリスナーから支持されている。Charaのファッションやライフスタイルに共感するファンも多く、新しい女性像として人気を博すとともに、音楽活動においては各時代を担う気鋭のアーティストやクリエーターとのコラボレーション作品や活動が多いことでも知られ、デビューより一貫して拘りの音楽的探求を続けている。2025年9月にデビュー満34周年を迎え、デビュー35周年記念イヤーがスタートした。

Original Love

1985年結成。1991年『LOVE!LOVE!&LOVE!』でメジャーデビュー。1994年リリースのアルバム「風の歌を聴け」はチャート初登場1位。2022年発表の20枚目のアルバム「MUSIC, DANCE & LOVE」はCDショップ大賞にノミネートされた。毎年、日本全国でのLIVEツアーに加えて、FUJI ROCK FESTIVALの他、各地の大型フェス出演や海外フェス出演など精力的に活動中。

HY

2000年結成。沖縄県うるま市出身。グループ名の「HY」は、彼らの地元・東屋慶名(Higashi Yakena) の地名が由来。2003年2ndアルバム『Street Story』をリリースすると、インディーズとしては史上初のオリコンチャート初登場＆4週連続1位という偉業を達成し、ミリオンセラーに。以来、16枚のアルバムをリリース。47都道府県を回るライブツアーや、全国アリーナツアー、海外ツアーを敢行。2025年、映画「366日」の主題歌「恋をして」を収録したアルバム『TIME』をリリース。2026年2月には一夜限りのスペシャルライブを東京ガーデンシアターにて開催。3月には、地元沖縄でHYが主催する「HY SKY Fes 2026」を開催する。

SIRUP

ラップと歌を自由に行き来するボーカルスタイルと、自身のルーツであるネオソウルやR&BにゴスペルとHIPHOPを融合した、ジャンルにとらわれず洗練されたサウンドで誰もがFEEL GOODとなれる音楽を発信している。これまでにイギリス・韓国・オーストラリア・台湾などのアーティストとのコラボ曲をリリースしている他、アイリッシュ・ウイスキー「JAMESON」、オーディオブランド「BOSE」、自動車メーカー「MINI」とのタイアップ、2022年に自身初となる日本武道館公演を開催、2024年には中華圏最大の音楽賞「GMA」に楽曲がノミネートするなど、世界を舞台に活躍するR&Bシンガーとして音楽のみならず様々な分野でその活動を広げている。

チケット情報

【席種・価格】※全席指定席

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86732/table/174_1_aa8a322f72bcd1d50bb09cfe4a26b485.jpg?v=202510230128 ]

※入場時に年齢が分かる身分証明書の確認が必要です

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/86732/table/174_2_97c785f1be1dfda60e3a8157a794ab40.jpg?v=202510230128 ]

※就学児以上はチケットが必要になります。

※未就学児は膝上観覧可、ただし、お席が必要な場合は人数分のチケットが必要です。

※再入場可能です。

※ユニバーサル対応（車椅子での観覧等）が必要な方は、スタンド指定席をご購入いただき、開催1週間前までに問い合わせ先までご連絡ください。

※その他チケットの詳細や注意事項はチケット販売ページをご確認ください。

【販売スケジュール】

イープラスにてオフィシャルチケット先行受付（抽選）を実施します。一般販売の情報は後日発表いたします

受付期間：10月23日（水）12:00～11月9日（日）23:59

抽選発表：11月11日（火）13:00予定

購入方法：イベント公式ページ（https://kobe-music-commons.com/）よりアクセス

※お一人様4枚まで

【アリーナ前方入替観覧エリア整理券（全席指定・約300席）】

アーティスト1組ごとの入れ替え制でアリーナ前方エリアの座席で観覧できる整理券です。いずれかの券種（U-18チケット含む）をご購入いただいた方を対象に事前抽選受付を行います。受付の詳細は後日ご案内いたします。

KOBE MUSIC COMMONS 2025 について

テーマは“ミドル世代から神戸を元気づける！”

これまでの神戸を支えてきた30代以上のミドル世代がこれからの神戸の起爆剤ともなるべく、音楽を通じてミドル世代が繋がる空間、感情や想いを共有する空間、音楽の力でミドル世代の

ポテンシャルを高めることができるエネルギッシュな空間（=commons）をこのライブで創り、2026年への弾みにしたい、という想いからこのライブが企画されました。

【開催概要】

「GLION ARENA KOBE」について

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/86732/table/174_3_6aaab18ed66a72bcdee071eac67f8d0b.jpg?v=202510230128 ]

2025年4月に開業した神戸の新たなエンターテインメントの最先端エリア「TOTTEI」にある、1万人収容可能な関西最大級のアリーナです。国内最高峰の音響・映像設備や視認性・座りやすさにこだわった設計で臨場感あふれる観戦環境にて、B.LEAGUE「神戸ストークス」のホームゲームなどのプロスポーツイベントや音楽コンサート、MICEなどのイベントが開催されています。

また270度海に囲まれた特徴的なこのエリアには、日常的に利用できるレストラン・カフェやショップ、六甲山～神戸港をパノラマビューで見渡すことができるシンボリックなパークエリアもあり、屋外フェスやBBQ、オリジナルクラフトビールの醸造所での醸造体験など、365日お楽しみいただけるスポットとなっています。

TOTTEIについて

関西最大級・1万人収容規模の「GLION ARENA KOBE」を中心にした新港第2突堤のエリア愛称「TOTTEI（トッテイ）」は、神戸の発展を100年以上支えてきた「突堤」の名前を継承し、港としての文化交流が活発に行われた歴史を、エンターテインメントという新しい形で実現していく思いを込めて名付けました。阪神淡路大震災より30年の節目に誕生した本エリアで、神戸港の歴史と今後の発展の「伝統と革新」を紡ぎながら、来場者に感動体験をお届けする「神戸の新たな魅力・まちづくり」に取り組みます。

日常的にご利用いただけるレストランゾーンやアリーナ南側には六甲山～神戸港をパノラマビューで見渡すことができるシンボリックな「TOTTEI PARK」とあわせて、365日お楽しみいただけるおでかけスポットです。