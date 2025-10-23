スペイン料理店「aca’(アカ)」のオーナーシェフ東 鉄雄が手がけるプレミアムスイーツブランド「BLANCA(ブランカ)」よりこの秋、3種の新作クレープが麻布台ヒルズポップアップに登場！

株式会社BLANCA左からSugar Butter、Mushroom Bacon＆Cheddar,Sobrasada(Spanish Chorizo &Sauerkraut)

スペイン料理店「aca’(アカ)」のオーナーシェフ、東 鉄雄（あずま てつお）が監修するプレミアムスイーツブランド「BLANCA(ブランカ)」は、2025年10月24日（金）より「麻布台ヒルズポップアップショップ」にて、秋の新作クレープ3種を発売いたします。

今回の新作は、スペインの食文化と秋冬の季節感を融合させた、“いま食べたい”が叶うラインアップ。

生地本来の美味しさを堪能できる「シュガーバター」や、スペインの伝統的な味わいを楽しめる「ソブラサーダ」、さらに食事としても満足できる“甘くないクレープ”など、バリエーション豊かなメニューを取り揃えました。

朝食やランチ、おやつ、仕事帰りのひとときに。

温かいコーヒーの提供も同時にスタートし、より豊かなカフェタイムをお楽しみいただけます。

麻布台ヒルズ店限定で展開している看板メニュー「焦げを楽しむクレープ」は、発売以来4万食を突破する人気商品。今回のリニューアルメニューでは、スペインの朝食やスイーツ文化を取り入れた新たなクレープを通して、“食文化を体感する”というBLANCAならではの体験をお届けします。

すでにご愛顧いただいているお客様はもちろん、初めての方にも新たな美味しさと出会えるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

生地の美味しさを堪能！

Sugar & Butter シュガーバター

880円（税込950円）

BLANCA特製の生地の美味しさを堪能して欲しい！そんな想いから誕生したシンプルなクレープ。両面香ばしく焼き上げ、有塩の発酵バターとブラウンシュガーのみでパリパリに仕上げた一品。高級焼き菓子のようなリッチな味わいです。

自家製のジェラートをのせて「焦げ×ひんやり」のひと味違った豊かな味わいもお楽しみいただけます。ジェラート添え＋800yen(税込)

＊写真はイメージです。バターは生地の中にはさんでいます。

スペインの食文化を体験！

Sobrasada (Spanish Chorizo & Sauerkraut)

(スペイン風チョリソ―とザワークラウト)

1,360円（税込1,469円）

スモークパプリカパウダーの香ばしい香りを纏った豚肉のミンチ「ソブラサーダ」とザワークラウト、クリームチーズをパリパリの生地と合わせ、食べ応え充分なお食事系のクレープに仕上げました。スペインで愛されるソブラサーダは、パンにのせて食べるのが一般的。BLANCAではクレープと合わせて、ブランチや軽食におすすめの一品に！

食べ応え満点のお食事クレープ！

Mushroom Bacon & Cheddar マッシュルームベーコン＆チェダー

1,430円（税込1,544円）

大きめにカットした3種のきのこ(マッシュルーム・まいたけ・エリンギ)とベーコンを丁寧にソテーしコクのあるチェダーチーズと合わせた旨みたっぷりの食事系クレープ。

パリパリの香ばしい生地ととろけるチェダーチーズ、きのこの食感が贅沢な季節の一品です。

■ポップアップショップ 概要

・開催期間：2025年4月18日（金）～2025年12月31日までを予定

・※クローズ日、営業時間の変更は、「BLANCA」公式InstagramやHPにてご案内いたします。

・開催場所：麻布台ヒルズ

（〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目2番4号 ガーデンプラザC 麻布台ヒルズマーケット 区画B2E）

・営業時間：11:00～20:00

・定休日：施設に準ずる

BLANCA 麻布台ヒルズ POPUPショップ

「焦げと、コクと、情熱と」

焼きから梱包まで、思いを込めてひとつひとつ手作業で。

職人技によってうまれる”焦げ”と“香ばしさ“から、

これまでにないスイーツ体験をお届けします。

スペイン料理の名店「aca’」のオーナーシェフ東鉄雄 監修。

スペイン料理の名店「aca (アカ) 」オーナーシェフ、東 鉄雄(あずまてつお) の監修するプレミアムスイーツブランド「BLANCA(ブランカ）」。スペイン伝統の食文化や「焦げを楽しむスイーツ」をコンセプトにした看板商品「バスクチーズケーキ」は、特に広告も宣伝もなく人知れず販売サイトを立ち上げただけにも関らず、一部の食通を通して口コミで広がり、瞬く間に連日数分で完売となる入手困難な幻のスイーツとなりました。また、厳選した上質な素材にこだわった「和栗(秋)」、「紅玉林檎(冬)」、「抹茶(春)」を使用した季節限定フレーバーも好評を博し、現在も多くのリピーターのお客さまに支持されています。