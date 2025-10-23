オリバーピープルズ、ウェス・アンダーソン監督とパートナーシップを結び、映画『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』のための特注サングラスを製作

ルックスオティカジャパン株式会社映画『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』内で特注サングラスを着用するベニチオ・デル・トロ（ザ・ザ・コルダ役）

ロサンゼルス発のラグジュアリーアイウェアブランド、オリバーピープルズ（Oliver Peoples）は、ウェス・アンダーソン監督の最新作映画『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』（原題：The Phoenician Scheme）のために特別に製作されたサングラスを発表します。

本作では、主演のベニチオ・デル・トロ（Benicio Del Toro）が演じるキャラクター「ザ・ザ・コルダ（Zsa-zsa Korda）」がこの特注サングラスを着用。イタリアでハンドメイドされたこの大胆なアップスウェプト型のサングラスは、ダークマホガニーのフレームにトゥルーブラウンのレンズを組み合わせ、幅広い方への快適なかけ心地を提供するユニバーサルフィットのノーズパッドを採用しています。

劇中で使用された特注サングラスは、世界でわずか10本のみ限定生産されました。シリアルナンバーとともに、「ANDERSON / DEL TORO」および作品のロゴがテンプルに刻印されています。さらに、特製ケース、クリーニングクロス、そして劇中で重要な役割を果たすヴィンテージ小道具をモチーフにした特製ボックスが付属します。

この希少な限定モデルは日本では1本のみ、オリバーピープルズ東京丸の内で497,200 円（税込）にて本日発売します。

OLIVER PEOPLES TOKYO MARUNOUCHI （オリバーピープルズ 東京丸の内）

住所： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-3 二重橋スクエア1F

電話番号： 03-6206-3931

営業時間： 11:00-20:00

映画『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』は絶賛公開中。上映劇場の詳細は公式サイトをご確認ください。

配給：パルコ ユニバーサル映画 公式サイト：https://zsazsakorda-film.jp/

オリバーピープルズ（Oliver Peoples）について

1987年に創業したオリバーピープルズは、カリフォルニア州ウェスト・ハリウッドの中心地に1号店をオープンしました。その後、1980年代後半にブランド創業者が所有していたアメリカ製ヴィンテージアイウェアのエステートコレクションからインスピレーションを得たオリジナルデザインのフレームを発表、展開しています。ヴィンテージの優美なデザイン、ファッション、映画、アート、音楽、そして南カリフォルニアのライフスタイルなど、ロサンゼルスならではのカルチャーは今なおブランのDNAに欠かせない要素であり、世界中のブランドのファンを魅了するデザインのインスピレーションとなっています。オリバーピープルズのアイウェアは、独自のディテールと優れたレンズ技術を実現するため、最高品質の素材を使い職人がハンドメイドで手がけています。世界中の厳選された店舗でのみ展開されるオリバーピープルズは、独自の文化を持ち、時代を先駆けてトレンドを生み出す人々に愛されています。現在世界60ヵ国以上で製品を販売しており、アブダビ、アムステルダム、ミラノ、ナッシュビルなどの新しいストアを含め、45店舗のブティックを展開しています。