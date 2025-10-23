生成AIサービスGaiXer、地域活性化センターで活用開始 ～自治体AI人材育成プロジェクトで目指す地域活性化～

株式会社FIXER

株式会社FIXER（本社：東京都港区、代表取締役社長：松岡 清一、以下FIXER）と一般財団法人地域活性化センター（所在地：東京都中央区、理事長：林崎 理、以下地域活性化センター）は、地方自治体における生成AIの利活用を推進し、生成AIを活用して課題解決ができる人材（自治体AI人材）の育成に貢献することで、地方創生に寄与することを目指し、「自治体AI人材育成プロジェクト」を開始します。

■趣旨と目的

FIXERは、生成AI分野において豊富な実績を有しています。これまでに省庁や自治体、大手企業向けに文章作成支援や翻訳業務、カスタマーサポートの最適化など、業務効率化や品質向上を実現してきました。さらに、医療機関向けの院内業務効率化など、多岐にわたる生成AIサービスを開発・提供しています。「GaiXer」は、データ保護機能やアクセス制御機能を備え、セキュリティ性に優れた生成AIサービスで、デジタル庁や外務省、金融機関での利用実績があります。

地域活性化センターは、活力あふれ個性豊かな地域社会を実現するため、人づくり、まちづくり等地域社会の活性化のための活動を支援し、地域振興の推進に寄与することを目的として、1985年10月に設立されました。以降、40年にわたり地域づくり、人づくりに取り組んでいます。職員の7割近くが全国の地方自治体から原則2年の任期で研修生として派遣されており、帰任した職員が、地域活性化センターで得たノウハウ・経験を地方公共団体に還元することで、地方創生に寄与しています。

近年、生成AI技術が急速に発展し、民間企業を中心に業務効率化や新たな価値創出に活用される一方、多くの地方自治体では生成AI導入の取り組みが立ち遅れているのが現状です。こうした現状を踏まえ、地域活性化センターを起点として自治体AI人材の育成を推進することが、地方創生を実現する鍵になると両者は考えました。FIXERと地域活性化センター職員がともに課題解決に取り組むことで、自治体AI人材の育成を実現し、今回の取り組みで得られた知見をもとに地方創生に寄与していくことを目指します。

■自治体AI人材育成プロジェクトの概要

- 生成AIエンジニアによる支援FIXERの生成AIエンジニアが地域活性化センターの日常業務における課題解決のサポートや生成AIに関する疑問への回答を行うほか、全職員を対象とした活用講座も実施。職員一人ひとりが生成AIで課題を自ら解決できる人材の育成を支援します。地域活性化センターは、これらの支援に対し地方自治体目線でフィードバックを行うことで、FIXERが地方自治体のニーズや問題意識の理解を深めることを支援します。- 生成AIの育成プログラムの共同作成FIXERと地域活性化センターの知見や経験を組み合わせ、育成プログラムを共同で作成します。このプログラムは、基本的なAIリテラシー教育から実践的な生成AIの活用法まで学んでもらい、生成AIを日常的に活用できる職員を育成します。現場の職員の意見をリアルタイムに反映し、プログラム自体も形を変えながら現場に一番合うプログラムに変更し作成していく計画です。- 自治体AI人材としての活躍上記1~2の取り組みにより生成AIの活用に関する知見・経験を得た職員が、地方自治体に帰任した後に自治体AI人材として活躍することで、生成AI活用による地方創生の加速を目指します。

■各社について

株式会社FIXER

代表者：代表取締役社長 松岡 清一

所在地：東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館 最上階

創 業：2009年11月6日

U R L：https://fixer.co.jp/(https://www.fixer.co.jp/)

一般財団法人地域活性化センター

代表者：理事長 林崎 理

本 社：東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル13階

創 業：1985年10月1日

U R L ：https://www.jcrd.jp/

※本内容は発表時点の情報です。その後、予告せず変更となる場合があります。

※記載されている会社名、製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。