【全部、独り占め】アツアツの旨辛麻婆豆腐と本格焼肉を一度に味わう贅沢定食「中山豆腐店」新グランドメニュー販売開始！

アークランドサービスホールディングス株式会社

アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、「肉めし岡もと」などを運営する株式会社トビラダイニング(本社：東京都千代田区/代表：布施 裕康)は、スンドゥブ定食専門店「スンドゥブ 中山豆腐店」にて、新グランドメニューを2025年10月29日(水)より販売開始いたします。

中山豆腐店公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/nakayama-tofu/

新グランドメニュー「焼肉麻婆豆腐定食」はじまります！

肌寒い日が増え、熱々の食べ物が恋しい季節となりました。スンドゥブ定食専門店「中山豆腐店」では、アツアツの麻婆豆腐と食べ応えのある焼肉を一度味わえる新グランドメニュー「麻婆豆腐とサムギョプサル定食」「麻婆豆腐と牛カルビ定食」を販売開始いたします。

■こだわりの麻婆豆腐と、本格焼肉をセットで。

中山豆腐店の麻婆豆腐は、毎日店舗で手作りする、ほんのり甘く上品な味わいの自家製豆腐を使用しています。スープの土台は、かつお出汁と豚をベースにしたオリジナルのスンドゥブスープ。これに麻辣醤・コチュジャン・花山椒を合わせることで、あと引く辛さのなかに味噌のコクを感じる奥深い味わいに仕上げました。この麻婆豆腐と焼肉の食べ応えある組み合わせを、定食スタイルで気軽にお楽しみいただけます。

定食のメインとなる焼肉は、カリッと香ばしく焼き上げた「サムギョプサル」と、旨味あふれる「牛カルビ」の2種類をご用意いたしました。ご飯のおかずとしてそのまま食べるのはもちろん、付け合わせの野菜や韓国海苔と合わせるなど、食べ方の幅も広がります。

また、定食の麻婆豆腐は「ミニスンドゥブ」に、ご飯は+220円(税込)で、ミニビビンバもしくはミニ冷麺へ変更可能です。

・麻婆豆腐とサムギョプサル定食

1,090円(税込1,199円)

カリッと香ばしく焼き上げた豚バラ肉を使用。付け合わせのキャベツ、グリーンリーフ、キムチ、韓国海苔でサンチュのように包んで楽しむこともできます。

麻婆豆腐と牛カルビ定食

1,290円(税込1,419円)

噛むほどに濃厚な牛肉の旨味がジュワっと溢れ出す牛カルビと、旨辛な麻婆豆腐を一度に楽しめる、食べ応えのある定食です。

■その他メニュー

販売概要

■販売開始日

2025年10月29日(水)



■販売店舗

スンドゥブ 中山豆腐店 高田馬場

所在地 東京都新宿区高田馬場1-26-12 高田馬場ビル1F

営業時間 10:30～23:00（ラストオーダー22:30）

電話番号 03‐5291‐7155

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=676



スンドゥブ 中山豆腐店 秋葉原

東京都千代田区外神田4-2-6 AKIBA426ビル1F

営業時間 10:00～23:00（ラストオーダー22:30）

電話番号 03-5298-5311

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2002



スンドゥブ 中山豆腐店 新橋

所在地 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル1F

営業時間 10:30～22:30（ラストオーダー22:00）

電話番号 03-5510-7201

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2009

中山豆腐店について

1号店は2020年5月に高田馬場、2号店は2021年9月に秋葉原へ、そして2021年12月には3号店を新橋にオープンしました。日本でも親しみのあるスンドゥブは、ビジネスパーソンや学生さんのランチやディナーとしておひとりさまでも気軽に食事できる定食スタイルで提供しています。白を基調としたシンプルな外観に、カウンター席をメインに設置することでおひとりでも入りやすい店舗に。

■スンドゥブ 中山豆腐店のこだわり

【こだわりの自家製豆腐】

国産大豆の代表銘柄「トヨマサリ」。風味がよく甘みもあることから、"大豆の横綱"とも呼ばれています。トヨマサリで作る豆腐は糖度が高く油脂分が少ないため柔らかく仕上がります。ほんのり甘く上品な味わいの豆腐は、毎日お店で手作りしています。

【スンドゥブスープ】

かつお出汁と豚のベースに、自家製タテギ、ペースト状にした野菜、そしてアサリを加えました。豚の旨味とアサリの香り、タテギのコクが、ほんのり甘く上品な味わいの自家製豆腐と相まって、シンプルに旨味を堪能できる中山豆腐店オリジナルのスンドゥブスープです。

【公式アカウント/サイト】

●X(旧Twitter)

https://twitter.com/nakayama_tofu

●Instagram

https://www.instagram.com/nakayama_tofu/

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/nakayama-tofu/

会社概要

「未来永劫繁栄のために、新しい扉(TOBIRA)を切り開く」

他にはないものの創造と、新しい価値を提供し続けることで地域社会に貢献しお客さまを「笑顔と元気」にするために、全員が「笑顔と元気」でいられるお店を作ります。



株式会社トビラダイニング

代表者 代表取締役社長 布施 裕康

所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日 2022年9月1日

業務内容 中山豆腐店、肉めし岡もと、東京とろろそばを運営

URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group16

アークランドサービスホールディングス株式会社について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で798店舗（2025年9月末現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号 アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者 代表取締役社長 坂本守孝

所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業 1993年3月2日

事業内容 外食事業

資本金 1,932百万円

URL https://www.arclandservice.co.jp/