★商品情報★『トミカとトム』POP UP STORE開催！11月4日(火)からハンズ博多店でスタート！

株式会社CRAZY BUMPは2025年11月4日(火) ～12月1日(月)まで、計21種類の新商品の『トミカとトム』POP UP STOREを行います。

■トミカとトムとは

50年以上にわたって愛されてきたダイキャスト製ミニカー「トミカ」(発売元：株式会社タカラトミー)と人気クリエイター「つむぱぱ」さんとコラボレーションして生まれたブランドです。 つむぱぱさんの描くやさしいイラストのトムがトミカで遊ぶ姿がかわいい！ ほっこりとした絵本「トミカとトム」。 みんなが寝静まったとあと、ぬいぐるみのトムがトミカでいろいろな冒険やいたずらをするストーリーです。

公式HP ：https://www.takaratomy.co.jp/products/license/tomica_tom/

そんな可愛らしいキャラクターのグッズが新たに新登場！！POP UP STOREで販売いたします。

■商品ラインナップ

マルチポーチ/3,850円(税込)

サイズ： W160mm×H220mm

スタッキングマグ/1,760円(税込)

サイズ：直径83mm、高さ94mm、容量:350ml

ステンレスボトル/3,850円(税込)

サイズ：直径68mm、高さ237mm、容量430ml

ランチ巾着袋/1,760円(税込)

サイズ：W280mm×H100mm

ランチトート/3,850円(税込)

サイズ：W220mm×H250mm×D100mm

ランチクロス/1,760円(税込)

サイズ：W500mm×H500mm

レジャーシート/2,200円(税込)

サイズ：W1200mm×H700mm

マイクロループタオル/1,980円(税込)

サイズ：W250mm×H250mm

刺繍タオルハンカチ(シール付き)/1,650円(税込)

サイズ：W200mm×H200mm

Tシャツ/4,950円(税込)

サイズ：S～XXL

コットンキャップ/4,950円(税込)

サイズ：フリー

アンブレラチャームセット/1,485円(税込)

サイズ：救急車W30mm×H29mm、赤い車W33mm×H25mm、箱W30mm×H27mm

ネームタグリフレクターセット/1,320円(税込)

サイズ：丸型W47mm×H90mm、リボン型W93mm×H15mm

赤ちゃんが乗ってますステッカー/550円(税込)

サイズ：W98mm×H125mm

シールシート/770円(税込)

サイズ：W210mm×H297mm

パタパタメモ/660円(税込)

サイズ：W77mm×H108mm×D12mm(折り畳み時)

クリアファイル(恐竜ver)、(消防車ver)/各495円(税込)

サイズ：A6サイズW220mm×H158mm

アクリルクリップセット/880円(税込)

サイズ：トムW55mm×H48mm、車W68mm×H29mm

ブラインドミニアクリルスタンド 全8種/各880円(税込)

サイズ：W75mm×H75mm

養生テープ/880円(税込)

サイズ：510mm×幅45mm

【トミカとトム POP UP STORE in ハンズ博多店】

期間 2025年11月4日(火) ～12月1日(月)

会場 ハンズ博多店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 アミュプラザ博多 5階

https://hakata.hands.net/

営業時間 10:00～20:00

(C) ＴＯＭＹ／ＴＳＵＭＵＰＡＰＡ Ｉｎｃ．