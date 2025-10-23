【買取マクサス】営業社員の採用を強化！需要拡大に伴い、出張買取の提案・査定を担うセールスメンバーを全国で募集

株式会社マクサス

出張買取・総合リユース事業を展開する株式会社マクサス（本社：東京都品川区、代表取締役：関 憲人）は、事業拡大に伴い営業社員（正社員）の採用を強化します。お客様宅での査定・提案を通じて「早く・正確で・納得感のある買取体験」を提供する中核ポジションです。未経験からでも成長できる短期集中の研修プログラムと、成果を公正に評価する人事制度を整備しています。

募集の背景

リユース市場は拡大が続き、当社でも出張査定・店頭持込・宅配の各チャネルでご依頼が増加しています。案件対応力とサービス品質のさらなる向上を目的に、現場でお客様価値を生む“営業×査定”人材の採用を強化します。

募集職種（想定ポジション）

営業職（出張買取の提案・査定）／正社員

担当エリアでのお問い合わせ対応～訪問～査定～ご成約までを一貫して担当。予約スケジュールに沿った訪問が中心で、飛び込み営業は想定していません。

取扱カテゴリー：ブランド品・時計・ジュエリー・お酒・家電・ホビー・骨董・貴金属ほか（※配属拠点により異なります）

主な業務内容（概要）

- 事前ヒアリング、訪問スケジュール調整、到着前の連絡現地での状態確認・真贋判定・相場確認・価格根拠の説明付随品確認・追加提案、買取手続き（本人確認・台帳・書類）業務アプリ（CRM）への記録、在庫・販路担当との連携

顧客満足の向上を目的としたフォローアップ

応募資格

【必須】普通自動車運転免許（AT可）

【歓迎】対面接客や営業経験、買取・質・小売などリユース領域の実務経験、金商・古物の基礎知識

【求める人物像】清潔感のある身だしなみ、相手の話を“聞き取り→要約→提案”に落とせるコミュニケーション力、誠実さと守秘意識

雇用条件（例：募集要項に合わせて差し込み）

- 雇用形態：正社員（試用期間1ヶ月あり）勤務地：東京都品川区 / JR五反田駅勤務時間：実働8時間／シフト制休日休暇：週休2日、夏季休暇、年末年始休暇あり給与：月給 30万円 ～（想定年収 360万円 ～ 1,200万円）昇給・賞与：昇給あり（年2回）各種手当：交通費支給等福利厚生：各種社会保険完備、マイカー通勤OK

株式会社マクサス代表取締役 関 憲人 コメント

私たちの仕事は“モノの価値”だけでなく“人の想い”に向き合うことです。価格の根拠を丁寧に説明し、短い時間でも信頼関係を築ける方と一緒に、納得感のある買取体験を広げていきたい。未経験でも構いません。現場で通用する力を短期で身につけられる研修と、公正な評価で、挑戦を後押しします。

◆マクサスについて

私たちはお酒、アパレル、バッグなどの買取販売を行うリユース企業です。

「新しいモノと昔からあるモノを繋ぎ、価値を創り出す」

インターネットで、歴史あるモノの価値を再定義して必要な人につなげていきます。

株式会社マクサスでは、出張買取やお酒買取(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)、お酒通販(https://sakeyasu.jp/)、ブランド買取(https://www.stock-lab.com/)、革靴買取(https://lastlab.jp/)などを承っています。

総合リユースブランド『買取マクサス』では、不用品やブランド品の出張買取を出張料・査定料無料でご提供。家電・家具・オフィス家具・時計・ブランド・ブランド古着など幅広い品目に対応し、高価買取でお応えします。買取後のリサイクルも承っていますので、処分や再資源化のご相談もお気軽にどうぞ。出張買取なら、買取マクサス(https://kaitorimakxas.com/)にご相談ください。

また、古本売るなら『ブックリバー』(https://bookriver.jp/)へ。眠っている本の価値を最大限に引き出す古本・古書の買取専門店として、学術書や美術書、稀少本まで専門スタッフが一冊ずつ丁寧に査定します。

真珠のご売却は、日本初・業界唯一の真珠買取専門店「銀座リパール」(https://ginza-repearl.co.jp/)にお任せください。真珠査定歴10年以上のベテラン鑑定士が、眠っているパールの価値を見出し、高額査定をお約束します。



一方でご購入のご要望には、真珠販売専門店『GINZA RePearl』(https://ginza-repearl.jp/)をご案内。サステナブルパールのセレクトショップとして、新品加工を施した美しい真珠のみを厳選。日本真珠振興会主催「真珠検定」シニアアドバイザー有資格者が品質管理を行い、一粒一粒を丁寧にチェックしています。

毛皮のご売却は「東京ミンク」(https://taoyame.jp/)へ。チンチラ、セーブル、フォックスをはじめ、リンクス、ラビット、ヌートリア、ラムなどブランドや年代を問わず買取可能な毛皮専門店として、高価買取でお応えします。

・関連メディア

せきえもん買取ブログ(https://sekiemonkaitori.com/)

マクサスコラム(https://kaitorimakxas.com/column/)

出張買取ドットコム(https://makxas.com/media/)

■会社概要

＜買取マクサス＞

古物商許可証：東京都公安委員会 第302151307220号

所在地：東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F

事業内容：リユース事業

公式ページ：https://kaitorimakxas.com/

株式会社マクサス コーポレートサイト(https://makxas.com/)