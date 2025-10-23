インターネットマルチフィード株式会社

インターネットマルチフィード株式会社が提供するインターネットエクスチェンジサービス 「JPNAP」は、Google の推奨接続プロバイダ認定プログラム「Verified Peering Provider」に おいて、「Gold 認定」を取得しました。

Verified Peering Provider プログラムは、インターネットサービスプロバイダ（ISP）と Google ネットワークとの接続品質や信頼性を評価し、Google が定める技術要件やパフォーマンス基準 を満たしたプロバイダを認定する制度です。

「JPNAP」は、⾧年にわたる大規模トラフィックの交換・運用実績を持つだけでなく、さまざ まな取り組みを通じてサービスの品質向上に取り組んでいます。このたびは、東京・大阪のエリ ア冗⾧に加え、両エリア内での POP の完全冗⾧を確保した高品質な接続や、安定した低遅延で の専用接続などが評価され、Verified Peering Provider プログラムにおける Gold 認定の取得に 至りました。

「JPNAP」をご利用のお客さまは、Google 認定の Verified Peering Provider である「JPNAP」 を経由することで、Google のピアリング要件を満たす必要なく、インターネット経由で到達可 能なすべての Google サービスにアクセス可能となります。*

今後も「JPNAP」は、増大するインターネットトラフィックに対応し、インターネットのさ らなる発展と、社会インフラとしての信頼性向上に貢献してまいります。

* ご利用の際は、別途担当者にお問い合わせください。

■「JPNAP」について 日本の IX サービスのパイオニアとして、インターネットの黎明期からその発展を支える基盤を築いてき たのが「JPNAP」です。私たちは、国内ベンダーと連携した光スイッチの共同開発をはじめ、常にダウン タイムの最小化に取り組み、世界最高水準の品質を追求し続けています。 日本発の IX として、市場を牽引する存在である「JPNAP」は、今後もサービス品質の向上に務め、新た なグローバルスタンダードや技術革新に対する追求を通じて、お客様のニーズに応えていきます。