”酔っていないと入場できない″ 短編映画上映会「酔っ払いプログラム 2025」10月31日（金）に札幌で開催 -第20回札幌国際短編映画祭
酔っ払いプログラム 2024より
札幌国際短編映画祭の大人気プログラム！
第20回札幌国際短編映画祭では、毎年大好評の名物企画『酔っ払いプログラム～お酔いで最高～』を今年も開催いたします。
“酔っていないと入場できない”――そんな不自由で自由な夜に、酔っているほど楽しめる短編映画をお届けします。
上映作品は、今年のノミネート作品の中から、専属の“酔っ払いプログラマー”が特別にセレクト。さらに、酔っ払いプログラムでしか観られない特別上映作品も！
お酒を片手に、笑いと熱気に包まれた映画のひとときをお楽しみください。
映画好き・お酒好きの淑女紳士に贈る、特別な上映イベントです。
【イベント概要】
イベント名： 酔っ払いプログラム2025：特別上映会 ～お酔いで最高～
日 時： 2025年10月31日(金) 開始20:00
19:00 OPEN（まずは一杯どうぞ！）／上映 20:00～22:15（予定）／～23:00まで余韻タイム
会 場： DARUMA Hall（ダルマホール）
札幌市豊平区平岸２条４丁目５－１９ 平岸ハイヤー駐車場２階
定 員： 約100名（※階段があるため車いす利用の方はご注意ください）
【スペシャルMC】
「スガラムルディ」北海道で映画のフリーペーパーを独自に配布するゲリラ的映画情報発信チーム
・AKIRA（ライター・デザイン・編集）スガラムルディ発起人。ラジオが好き。
・おふたろう（ライター）2019年加入。ブックオフが好き。
チケット
酔っ払いプログラムチケットサイトへ
【入場料】
前売：1,800円（ワンドリンク〈500円チケット〉付き）
当日：2,000円（ワンドリンク〈500円チケット〉付き）
＊当日の入場は、teketでの当日券購入、QRコード決済または現金で承ります。
※現金でお支払いの場合、お釣りのご用意はございませんのでご了承ください。
🎟️ 前売券またはオンラインでの決済をおすすめします。
チケットはこちら(https://teket.jp/10642/59095?fbclid=IwY2xjawNlanBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFNeFVZSXVueVpnU1RFY3BMAR5dsVxUKYkDANcqFmnbAK8KtnBORruvIlxxdghC4QsE6h9zIgp5u8NxXoC-Jw_aem_WVgqpjiUvzVzxsz5Qdmk7w)（teket）
上映作品：
https://sapporoshortfest.jp/25/programmes/drunken/
「酔っ払いプログラム2025」予告編（1分11秒）：
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_8fVOVZpb2E ]
【守って頂きたい酔っ払いプログラム「鑑賞マナー６ケ条」】
１.お酒を飲んでいないと入場できません。（救済処置有り。）
２.映画祭本編上映中はおしゃべりをご遠慮しないでください。
３.未成年は入場できません。
４.グロい映画、エッチな作品が苦手な方はご遠慮ください。
５.場内での飲食は遠慮しないでください。
６.迷惑行為の数々は禁止。（暴力行為等）
＋１箇条
近隣住民への配慮を忘れずに。建物外での大声や迷惑行為は固くお断りします。
【会場でのお酒の販売】
瓶ビール［黒ラベル］600円
バドワイザー、カールスバーグ（数量限定）600円
ハイネケン、コロナ、シンハー、チンタオ（数量限定）700円
各種アルコール ・ソフトドリンク 500円、おつまみもございます。
※お酒の持ち込みはできませんが、「食事の持ち込み」は強く推奨しております。
食べて、飲んで、楽しく盛り上がりましょう。
【暖房】
会場の都合により寒くなる可能性がございます。防寒対策の上、ご来場お願い致します。
【帰宅時の交通手段も安心】
会場は平岸ハイヤーの駐車場の２階です。お帰りの際は、酔っていても会場内からお車を手配できます。安心してお飲みください。
酔っ払いが酔っ払いのために、記憶に残らなかったとしても、自由で楽しかったという情感が残る映画上映会を目指しております。
【主催】
札幌国際短編映画祭 | NoMaps Films
【運営協力】
ダルマホール
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第20回札幌国際短編映画祭
この後の映画祭スケジュール：11月１日より、オンライン上映が始まります！
■ 第20回札幌国際短編映画祭 オンライン上映
会期：2025年11月1日（土）～11月16日（日）まで
#ほぼすべての作品を対象に約2週間視聴可能、最終視聴可能日は2025年11月16日（日）の予定
場所：札幌国際短編映画祭公式ページ内（右上「オンライン上映」より）
https://sapporoshortfest.jp/25/
映画祭WEBサイト>チケット＞
映画祭WEBサイト>チケット＞
料金：1,500円
※上映作品の一部には、ご覧いただけない作品が含まれます。
※一部の特別プログラムは対象外となります。
チケットは準備が出来次第、こちらのページ(https://sapporoshortfest.jp/25/)（同QRコード）によりご案内いたします。
札幌国際短編映画祭公式HP
https://sapporoshortfest.jp/
お問い合わせ
札幌国際短編映画祭（NoMaps実行委員会）（映画祭についてのお問合せはこちら）
メール info@sapporoshortfest.jp
公式HP https://sapporoshortfest.jp
Facebook https://www.facebook.com/sapporoshortfest
X（旧Twitter） https://twitter.com/sapporoshort
Instagram https://www.instagram.com/stories/sapporo.short.fest/
NoMaps実行委員会 | 公式HP https://no-maps.jp ｜メール info@no-maps.jp