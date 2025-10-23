株式会社シャノン

■ウェビナー内容

MAの導入や別製品への乗り換えをご検討中、社内稟議が通らずにお困りではありませんか？



稟議を進めるにあたり、次のようなお悩みや疑問をお持ちの方が多いと伺います。



・「なぜ、今」MAを導入しないといけないのか

・導入するにしても「なぜ、その製品」を採用するのか

・MAの導入、乗り換えによってどの業務が「どのくらい」改善されるのか



これらを明確に説明できないと、「価格だけ」で製品が決められたり、 最悪の場合 「ツール自体の導入が見送られてしまう」 ことも少なくありません。



本セミナーでは、MA導入・乗り換え時に避けて通れない社内稟議を通すために必要なポイントを実例を交えて解説いたします。



また、ご視聴後のアンケートにご回答いただいた方全員に、「MA導入マニュアル」をプレゼントします。



ご興味のある方は、ぜひこの機会にお申込みください。

詳細・お申込みはこちら :https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/57403?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20251023

■開催概要

- タイトル：MA導入マニュアル 稟議承認を通すためのポイントを解説します- 開催日時：11月5日(水) 15:00～15:30（30分）- 参加方法：事前に視聴URLをお送りいたします。- 参加費 ：無料- 対象 ：企業のマーケティング部門、経営企画部門- 申込URL：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/57403?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20251023(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/57403?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20251023)■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp