【KINSブランド誕生６周年記念】″菌ケアの宝箱″コラボキャンペーンを10月23日(木)～10月27日(月)まで5日間限定で開催

総合的な菌ケア*サービスを展開する株式会社KINS(本社:東京都江東区、代表取締役社長:下川穣、以下KINS )は、2025年10月でブランド誕生6周年を迎えることができました。

*美しさと健康を保つために菌を取り入れた生活習慣のこと

この度、日頃のご愛顧への感謝を込めて、とっておきの“宝箱”をご用意。同じ想いを持つ、複数ブランド様とのアソート福袋を販売いたします。中身は届いてからのお楽しみ。

あなたの毎日に寄り添うときめく出会いがありますように。

▼ご協賛いただくブランド様一覧

Amerci・and/or Granola・BENI BITES・BIOKU・LK Salon・Luluto・MOMOコスメ・

RAWSOUP・UP BEET!・YUMYUM・クラシコサエル・コーセーフーズ・発酵デパートメント

*昇順に記載しています

“菌ケアの宝箱” コラボアソート福袋 ラインナップ

福袋はコラボセット6種・KINSセット4種の全10種類をご用意しております。

すべての福袋にKINS本品3個*＆総額21,000円以上が含まれております。

*一部同じ商品が入る場合がございます

また、福袋の購入者すべての方に、菌ケア*にぴったりな食品 / 体験チケット / KINSの非売品グッズなどからおひとつ一緒にお届けいたします。

"菌ケアの宝箱"コラボキャンペーン開催概要

KINSについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48644/table/114_1_b811e106fd909c1348590b7217a1b38d.jpg?v=202510230128 ]- 開催期間：2025年10月23日(木)12:00～27日(月)18:00*LKナイトマスク福袋のみ24日正午より販売開始となります- 販売場所：KINS HP ６周年記念特設サイト(https://yourkins.com/shop/pages/6th-anniversary)- 販売形式：１.福袋形式の単品セット ２.KINS製品単品20%OFF- 福袋販売価格：税込10,860円（LKナイトマスク福袋のみ税込26,000円）*お1人様につき各セット1点まで購入可能*数量限定のため、なくなり次第終了*送料込みの金額です

株式会社KINSは、『菌の力で世界を慢性疾患や症状から解放する』をミッションとする、マイクロバイオーム特化のヘルステック企業です。

医療専門性とB2Cマーケティングの両方の専門性をかけ合わせることを強みとし、累計12万人超のユーザーを抱えるプロダクト事業（女性・男性対象）、菌に関連する慢性疾患や慢性症状の治療および臨床研究の場としてのクリニック事業（日本で動物病院2院・シンガポールでヒト向けクリニック1院）、両事業で取得できるデータや検体を用いて慢性疾患や症状の新しい治療法を目指す創薬事業の３つを事業を融合させ、男性・女性・動物の様々な菌にまつわる慢性疾患や症状からより多くの皆様を解放することを目指しています。