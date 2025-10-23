Microchip社、高度なコネクティビティ、タッチ、モータ制御に対応する高集積シングルチップ無線プラットフォームを発表
2025年10月23日[NASDAQ: MCHP] - コネクティビティ規格と市場ニーズが進化を続ける中、デバイスのライフサイクルの延長、設計のやり直しの削減、差別化機能を実現するには拡張性が不可欠になっています。この課題を解決するため、Microchip Technology Incorporated（日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社）は、マルチプロトコル製品に対する共通のシングルチップ プラットフォームとして機能し、優れたコネクティビティとスケーラビリティを実現する高集積のPIC32-BZ6 MCU（https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers/32-bit-mcus/pic32-sam/pic32-bz6）を発表しました。これにより、開発コストを削減するだけでなく、複雑さを軽減し、開発期間を短縮できます。
Microchip社無線ソリューション部門副社長のRishi Vasukiは次のように述べています。「PIC32-BZ6 MCUは、コネクティビティ、集積度、柔軟性という強力な組み合わせをシングルチップで実現できる事を大きな強みとしています。シングルチップでこれほど幅広い機能を実現したデバイスは稀であり、複数のお客様による活発な評価、導入が始まっています。お客様は、PIC32-BZ6 MCUのマルチプロトコル無線機能、高度なアナログ機能、豊富なI/Oを活用し、よりスマートでコネクテッドな製品を効率的に開発しています」
スマートデバイス向けのRF設計はきわめて複雑化しています。新機能を追加したり、進化する業界標準に対応したりするために頻繁な設計のやり直しをするには、無線ソリューションに複数のチップが必要になるのが一般的です。PIC32-BZ6 MCUは複数のチップを高集積のシングルチップ ソリューションに置き換える事ができるため、有線および無線のマルチプロトコル接続の複雑さが解消され、設計のやり直しの負担も軽減されます。さらに、本MCUは、モータ制御開発を簡素化するアナログ周辺モジュール、高度なユーザー インターフェイスに適したタッチ機能やグラフィック機能を備えています。また、複雑なアプリケーション、高負荷ワークロード、OTA（無線）ファームウェア更新に対応するための拡張メモリも内蔵しています。
PIC32-BZ6 MCUプラットフォームを導入すると、スマートホーム、車載コネクティビティ、産業用オートメーション、無線モータ制御といった用途における製品開発が効率化されます。主な特長として、以下が挙げられます。
● 高負荷アプリケーションとOTA更新に対応する大容量メモリとスケーラブルなパッケージ オプション: この高性能MCUは、2 MBフラッシュメモリと512 KB RAMを搭載した132ピンのICおよびモジュールで提供されます。また、ピン数およびパッケージの選択肢の追加が予定されています。
● マルチプロトコル無線ネットワーク: Bluetoothコア仕様6.0に準拠し、ThreadやMatterといった802.15.4ベースのプロトコルのほか、多彩な通信機能を利用して独自のスマートホーム向けメッシュ ネットワーク プロトコルにも対応しています。
● 製品展開と拡張性を高める設計柔軟性: 無線接続とOTA更新にとどまらず、多用途かつ包括的なオンチップ周辺モジュール群により、以下をサポートします。
o 有線接続: 複数のインターフェイスを搭載し、車載および産業通信向けの2つのCAN-FDポート、高速有線接続用の10/100Mbps Ethernet MAC、シームレスなデータ転送とPC接続を実現するUSB 2.0フルスピード トランシーバ等を備えています。
