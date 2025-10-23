科学的根拠に基づく 「鍼灸」による頭痛治療 ～ガイドライン準拠・エビデンスで頭痛に挑む～
【頭痛に悩む人が増えている現状】
日本では約4人に1人が慢性的な頭痛に悩んでいます。デスクワークやスマートフォンの
長時間使用、睡眠不足、ストレスなどが原因となり、片頭痛や緊張型頭痛が年々増加しています。しかし、薬での対処だけでは再発を防ぎきれず、副作用や薬剤使用過多頭痛などの課題も指摘されています。こうした背景から、薬に頼らない頭痛予防へのニーズが高まり、科学的根拠（エビデンス）に基づいた鍼灸治療が注目されています。
【鍼灸の有効性は科学的根拠に基づいている】
日本頭痛学会『頭痛の診療ガイドライン2021』で強く推奨（推奨度A）
鍼灸は、片頭痛・緊張型頭痛において「推奨度A（強い推奨）」と明記されています。
これは、複数の臨床研究（RCT）とメタ解析で効果が再現性をもって示された結果です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332523&id=bodyimage1】
【鍼灸の生理学的メカニズムとは】
近年の研究では、鍼刺激が以下のような神経・循環・免疫レベルの反応を起こすことが確認されています。
・神経性鎮痛作用：下行性疼痛抑制系（セロトニン・エンドルフィン）の活性化
・筋緊張緩和：後頭下筋群・僧帽筋の筋電活動の低下
・血流改善：近赤外線分光法で頭部酸素化が上昇（山口智, 埼玉医大, 2019）
・自律神経調整：心拍変動（HRV）で副交感神経優位への変化
・抗炎症効果：IL-6・TNF-αの低下
これにより、発作頻度・強度・薬使用量を減らし、頭痛の根本原因に多層的にアプローチできることが示唆されています。
これらの研究は、鍼灸が単なる民間療法ではなく、科学的に検証された治療手段であることを示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332523&id=bodyimage2】
【エビデンスベース頭痛鍼灸とは？】
ガイドラインと臨床データを統合し、科学的根拠に基づいた頭痛鍼灸プログラムを新設します。
臨床研究（Linde 2016, Zhao 2017など）でも、これらの部位を中心とした取穴が多く採用されています。鍼刺激により「下行性疼痛抑制系（セロトニン・エンドルフィン）」が活性化し、頭痛発作が減少することが確認されています。
【施術部位】
・百会（ひゃくえ）：頭頂部。自律神経のバランス調整・脳血流の改善。
・太陽（たいよう）：こめかみのくぼみ。片頭痛・眼精疲労・側頭部の痛みに有効。
・風池（ふうち）：後頭部のくぼみ。後頭部痛・首こり・血行不良の改善。
・天柱（てんちゅう）：後頭骨下部。首の緊張を緩め、自律神経を整える。
・肩井（けんせい）：肩の中央。僧帽筋の緊張を緩め、上半身の血流促進。
・合谷（ごうこく）：手の甲（親指と人差し指の間）。頭痛・歯痛・ストレス緩和。
・足三里（あしさんり）：膝の外側下方。体調調整・血流促進・慢性疲労に。
・太衝（たいしょう）：足の甲（親指と人差し指の間）。ストレス・自律神経の乱れ・情緒性頭痛
鍼灸で使われるツボ（経穴）は、全身に約360個以上存在します。一人ひとりの体質・症状・痛みの出方・自律神経の状態によって、使うツボの組み合わせは異なります。
頭痛といっても、「片頭痛」「緊張型頭痛」「自律神経性頭痛」「ホルモン性頭痛」などタイプが違うため、その方の「原因」に合わせた取穴（ツボの選び方）が大切です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332523&id=bodyimage4】
【NOAメディカルケアの今後の取り組み】
鍼灸はなんとなく「効く」時代から、科学的に説明できる治療の時代へ。
NOAメディカルケアでは、ガイドラインと臨床エビデンスを重視し、
患者様一人ひとりに合わせた頭痛ケアを提供します。
【お申し込み・お問い合わせ】
NOAメディカル鍼灸整骨院 西新宿
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-19-2 西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
WEB：https://noacare.jp/acupuncture/
Instagram：https://www.instagram.com/noa.medicalcare/
TikTok：https://www.tiktok.com/@noa.care
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332523&id=bodyimage5】
配信元企業：NOA styleパートナーズ合同会社
