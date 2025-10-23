世界の窒化ケイ素AMBセラミック基板市場成長率：2031年までに17.8%に達する見込み
2025年10月23日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は「窒化ケイ素AMBセラミック基板―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を発行しました。本レポートでは、世界の窒化ケイ素AMBセラミック基板市場規模、市場動向、成長予測を詳細に分析し、今後の市場の変化と発展方向を見通します。窒化ケイ素AMBセラミック基板市場を製品別、用途別、地域別に分類し、各セグメントにおける売上、市場シェア、成長トレンドを明確にします。主要企業の紹介、売上、最新の開発状況、および競合環境に関する詳細な分析を提供します。また、市場成長を促進する主な要因と業界が直面する課題を分析し、将来の市場機会を予測しています。
窒化ケイ素AMB（Active Metal Brazing）セラミック基板は、高強度・高熱伝導性を兼ね備えた窒化ケイ素基板に、銅箔を活性金属ろう付け技術で直接接合した高性能電子基板である。主にパワーモジュールや電気自動車（EV）のインバータ、鉄道用電源装置など高電圧・高発熱環境で使用される。窒化ケイ素は優れた破壊靭性と熱衝撃耐性を持ち、アルミナや窒化アルミに比べて強度が高い。AMB構造により、銅層との密着性・熱伝導効率が向上し、発熱デバイスの放熱性能を大幅に改善する。絶縁耐圧性や信頼性にも優れ、次世代パワーエレクトロニクス製品の基盤材料として需要が拡大している。
市場規模
2024年における窒化ケイ素AMBセラミック基板の世界市場規模は、506百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）17.8%で成長し、2031年までに1513百万米ドルに達すると予測されている。
市場セグメント分析
窒化ケイ素AMBセラミック基板市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：0.32mm SiN AMB Substrates、 0.25mm SiN AMB Substrates
用途別：Automobile、 Traction & Railway、 New Energy & Power Grid、 Military & Aerospace、 Others
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
競合環境分析
世界の窒化ケイ素AMBセラミック基板市場の主要企業には、Rogers Corporation、 Heraeus Electronics、 Kyocera、 NGK Electronics Devices、 Toshiba Materials、 Denka、 DOWA METALTECH、 KCC、 Proterial、 Mitsubishi Materials、 Jiangsu Fulehua Semiconductor Technology、 BYD、 Bomin Electronics、 Zhejiang TC Ceramic Electronic、 Shengda Tech、 Beijing Moshi Technology、 Nantong Winspower、 Wuxi Tianyang Electronics、 Fengpeng Electronics （Zhuhai）、 Guangzhou Xianyi Electronic Technology、 Fujian Huaqing Electronic Material Technology、 Konfoong Materials International
本調査では、これらの企業について、会社概要、最新の活動、各企業の主要な市場戦略や市場動向に関する具体的な情報など、詳細な競合分析を行っています。
【レポート詳細・無料サンプルの取得】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1555185/sin-amb-substrate
