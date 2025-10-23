¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Î82%¤¬¡Ö½÷À¥êー¥Àー¤ÎÁý²Ã¤Ç¿¦¾ìÊ¸²½¤¬²þÁ±¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¡¢¥¢¥¯¥í¥Ë¥¹¤ÎºÇ¿·Ä´ºº
～ ¥¢¥¯¥í¥Ë¥¹¡Ö2025Ç¯ÈÇ Women in Tech¡×¥ì¥Ýー¥È¤¬¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¤È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×µ¡²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÃË½÷´Ö¤Î°Õ¼±º¹¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë ～
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï10·î22Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¡¢¥·¥ã¥Õ¥Ï¥¦¥¼¥ó¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾¶Ìõ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥Çー¥¿¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥ÀーAcronis¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¯¥í¥Ë¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîºêÅ¯Ïº¡¢°Ê²¼¥¢¥¯¥í¥Ë¥¹¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢¡ÖFOMO* at Work¡§¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÃË½÷¤Îµ¡²ñ³Êº¹¡Ê https://www.acronis.com/en/resource-center/resource/fomo-at-work-the-opportunity-gap-between-men-and-women-in-tech/ ¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿2025Ç¯ÈÇ Women in Tech ¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥ê¥¢µ¡²ñ¡¢¿¦¾ì¤Î²ÝÂê¡¢¾º¿Ê¤Î¾ãÊÉ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃË½÷´Ö¤Ç¸²Ãø¤ÊÇ§¼±¤ÎÁê°ãÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
*FOMO¡ÊFear of Missing Out¡á¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¶²ÉÝ¡Ë
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥ê¥¢µ¡²ñ¤Î¸½¾õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÃË½÷¤ÎÇ§¼±¤Ë°ì´Ó¤·¤¿º¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¤³¤Î¶È³¦¤ò¤è¤êÊ¿Åù¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½÷À¤ÏÊÐ¸«¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×µ¡²ñ¤ÎÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹ÉÔ°Â¤ä¡¢¼þ°Ï¤ËÃÙ¤ì¤Þ¤¤¤ÈÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ê¤É¡¢½÷À¤¬º£¤Ê¤ª¿¦¾ì¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì
¡ü µ¡²ñ¶ÑÅù¡§¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¤äÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤¬ÃË½÷¤ÇÊ¿Åù¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï60%¡¢ÃËÀ¤Ï75%¡£
¡ü ¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡§¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î²ÝÂê¤¬½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë½÷À¤Ï63%¡¢ÃËÀ¤Ï49% ¡£
¡ü ¶ÐÌ³»þ´Ö¡§¾º¿Ê¤Î¤¿¤á¤ËÄ¹»þ´ÖÆ¯¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë½÷À¤Ï67%¡¢ÃËÀ¤Ï56%¡£
¡ü ¿¦¾ì¤Ç¤ÎÊÐ¸«¡§ÊÐ¸«¤ä¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬½÷À¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ø¤Î»²Æþ¤òÁË¤à¼ç¤Ê¾ãÊÉ¤À¤È¹Í¤¨¤ë½÷À¤Ï41%¡¢ÃËÀ¤Ï33%¡£
¡ü ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î²ÝÂê¡§ÊÐ¸«¤¬½÷À¤Î¥êー¥Àー¿¦¤Ø¤Î¾º¿Ê¤òË¸¤²¤ëºÇÂç¤Î¾ãÊÉ¤À¤È¹Í¤¨¤ë½÷À¤Ï41%¡¢ÃËÀ¤Ï36%¡£
¡ü ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¡§½÷À¸þ¤±¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï70%¡¢ÃËÀ¤Ï56%¡£
¡ü ¿¦¾ì¤Î FOMO¡§²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï52%¡¢ÃËÀ¤Ï42%¡£
¥¢¥¯¥í¥Ë¥¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÃ´Åö SVP ·ó¥Áー¥Õ¥ª¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¢¥íー¥Ê¡¦¥²¥Ã¥¯¥éー¡ÊAlona Geckler¡Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÃË½÷¤ÎÆ¯¤Êý¤äÂÎ¸³¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË½÷³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ï¡¢Á±°Õ¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥¤Ï¤³¤¦¤·¤¿³Êº¹¤òÄ¾»ë¤·¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÊÐ¸«¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òË¸¤²¤Ê¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÄ´ººÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢¹ÔÆ°´µ¯¤Î½ÅÍ×À¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÄê¤Î¿ÊÅ¸¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔÊ¿Åù¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿¦¾ìÊ¸²½¤Îº¬Äì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¶È³¦¤Ç¸²Ãø¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ï¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×³«È¯¤ä»Ù±ç³èÆ°¤Ê¤É¡¢¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÉ¬Í×À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¤Ï¹½Â¤Åª¤Ê¾ãÊÉ¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò²á¾®É¾²Á¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤Îº¹¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î²ÝÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Êº¹¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¿¦¾ì¤òºî¤ë¤¿¤á¤ÎÌÀ³Î¤Êµ¡²ñ¤ò´ë¶È¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
