ディスクトップキャップの世界市場2025年、グローバル市場規模（口径規格20-410、口径規格24-410、口径規格28-410）・分析レポートを発表
2025年10月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ディスクトップキャップの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ディスクトップキャップのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のディスクトップキャップ市場概要
最新の調査によると、世界のディスクトップキャップ市場規模は2023年にXXX百万ドルと推定され、2030年にはXXX百万ドルに達する見込みです。予測期間中の年平均成長率はXXX％と見込まれています。ディスクトップキャップは、軽く押すだけで開閉できる利便性の高い容器用キャップであり、主にシャンプー、ローション、洗剤、食品などの液体製品に使用されています。衛生的かつ使いやすい構造を持ち、操作性と密閉性を兼ね備えているため、パーソナルケア製品や医薬品、食品・飲料など多様な産業で需要が拡大しています。
________________________________________
市場構造と分類
ディスクトップキャップ市場は、「製品タイプ」と「用途」に基づいて分類されています。
製品タイプでは、「20-410」「24-410」「28-410」「18mm」「23mm」「24mm」など、容器の口径に合わせた多様なサイズが展開されています。中でも「24-410」タイプは標準的サイズとして最も広く使用されており、シャンプーやボディソープなどの一般消費財で高いシェアを占めています。
用途別では、「食品・飲料」「医薬品」「パーソナルケア製品」「その他」に分類されます。食品・飲料分野では、ドレッシングや調味料など液体食品の包装用途が増加しています。医薬品分野では、衛生性と正確な分量管理が求められるため、高品質なキャップが採用されています。パーソナルケア分野では、使いやすさや高級感を重視したデザイン性の高い製品が増加しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、アジア太平洋地域が世界市場の主導的地位を占めています。特に中国では、強力な製造基盤と政府の産業支援政策、国内需要の増大が相まって、市場拡大が顕著です。日本や韓国、インドでもパーソナルケア・医薬品関連需要の増加により市場が拡大しています。
一方、北米および欧州では、環境意識の高まりとともに再生プラスチック素材を活用したエコデザイン製品の採用が進んでいます。これらの地域では、消費者の利便性やデザイン志向に加え、環境対応型製品への転換が成長を支える主要要因となっています。南米や中東・アフリカ地域では、経済発展に伴う生活水準の向上と人口増加が包装需要を押し上げています。
________________________________________
技術革新と産業動向
ディスクトップキャップ市場では、製造技術と素材開発の両面で革新が進んでいます。最新の射出成形技術により、軽量化と高精度の生産が可能となり、コスト削減と品質安定化が実現されています。さらに、再生樹脂やバイオプラスチックの採用が進み、環境対応型製品の開発が加速しています。
また、消費者体験を向上させるために、液垂れ防止機構やワンタッチ開閉設計などの機能改良が行われています。ブランドイメージを高めるためのカスタマイズ対応も広がっており、企業はキャップの形状・色彩・表面加工などで差別化を図っています。
________________________________________
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ディスクトップキャップの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ディスクトップキャップのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のディスクトップキャップ市場概要
最新の調査によると、世界のディスクトップキャップ市場規模は2023年にXXX百万ドルと推定され、2030年にはXXX百万ドルに達する見込みです。予測期間中の年平均成長率はXXX％と見込まれています。ディスクトップキャップは、軽く押すだけで開閉できる利便性の高い容器用キャップであり、主にシャンプー、ローション、洗剤、食品などの液体製品に使用されています。衛生的かつ使いやすい構造を持ち、操作性と密閉性を兼ね備えているため、パーソナルケア製品や医薬品、食品・飲料など多様な産業で需要が拡大しています。
________________________________________
市場構造と分類
ディスクトップキャップ市場は、「製品タイプ」と「用途」に基づいて分類されています。
製品タイプでは、「20-410」「24-410」「28-410」「18mm」「23mm」「24mm」など、容器の口径に合わせた多様なサイズが展開されています。中でも「24-410」タイプは標準的サイズとして最も広く使用されており、シャンプーやボディソープなどの一般消費財で高いシェアを占めています。
用途別では、「食品・飲料」「医薬品」「パーソナルケア製品」「その他」に分類されます。食品・飲料分野では、ドレッシングや調味料など液体食品の包装用途が増加しています。医薬品分野では、衛生性と正確な分量管理が求められるため、高品質なキャップが採用されています。パーソナルケア分野では、使いやすさや高級感を重視したデザイン性の高い製品が増加しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、アジア太平洋地域が世界市場の主導的地位を占めています。特に中国では、強力な製造基盤と政府の産業支援政策、国内需要の増大が相まって、市場拡大が顕著です。日本や韓国、インドでもパーソナルケア・医薬品関連需要の増加により市場が拡大しています。
一方、北米および欧州では、環境意識の高まりとともに再生プラスチック素材を活用したエコデザイン製品の採用が進んでいます。これらの地域では、消費者の利便性やデザイン志向に加え、環境対応型製品への転換が成長を支える主要要因となっています。南米や中東・アフリカ地域では、経済発展に伴う生活水準の向上と人口増加が包装需要を押し上げています。
________________________________________
技術革新と産業動向
ディスクトップキャップ市場では、製造技術と素材開発の両面で革新が進んでいます。最新の射出成形技術により、軽量化と高精度の生産が可能となり、コスト削減と品質安定化が実現されています。さらに、再生樹脂やバイオプラスチックの採用が進み、環境対応型製品の開発が加速しています。
また、消費者体験を向上させるために、液垂れ防止機構やワンタッチ開閉設計などの機能改良が行われています。ブランドイメージを高めるためのカスタマイズ対応も広がっており、企業はキャップの形状・色彩・表面加工などで差別化を図っています。
________________________________________