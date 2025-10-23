スパッタコーティング 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月17に「スパッタコーティング市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。スパッタコーティングに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
スパッタコーティング市場の概要
スパッタコーティング市場に関する当社の調査レポートによると、スパッタコーティング市場規模は 2035 年に約 132 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の スパッタコーティング市場規模は約 77 億米ドルとなっています。スパッタコーティング に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 4.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、スパッタコーティング市場シェアの拡大は、医療機器の需要増加によるものです。医療機器は小型化、スマート化、そしてカスタマイズ化が進んでおり、これがスパッタコーティングの需要を高めています。チタン、プラチナ、イリジウムコーティングは、インプラント、センサー、診断ツールを人体に安全なものにします。また、耐腐食性と耐久性の確保にも役立ちます。高齢化と慢性疾患管理は世界の医療機器市場に影響を与えており、米国国立衛生研究所（NIH）によると、市場は年間6ー7%の成長が見込まれています。
スパッタコーティングは、高精度で低侵襲な機器やスマート診断を可能にします。機器メーカーや材料サプライヤーにもメリットをもたらしています。抗菌ナノコーティングやバイオセンサーといったイノベーションは、スパッタリング技術に依存しています。これが市場を活性化させ、持続的な成長を約束しています。
省エネ建材の拡大が市場を牽引すると予想されています。スパッタコーティングは、省エネビルの建築用ガラスにおいて重要な役割を果たします。 Low-Eガラスは、薄い銀またはチタン層を蒸着することで熱伝導を低減します。また、可視光を透過するため、地球規模の気候変動対策に貢献します。
米国エネルギー省の報告によると、建物はエネルギー消費の約40%を占めており、コーティングされた窓への需要が高まっています。ヨーロッパやアジアなどの国々では、グリーンビルディング規制を推進しており、商業施設や住宅のファサードにおけるスパッタコーティングの採用が進んでいます。さらに、スパッタ技術は、スマートガラス、ダイナミックティンティング、一体型ソーラーグレージングなどに大きく依存しています。これらの要素が、スパッタコーティング業界を世界的に加速させます。
スパッタコーティングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/sputter-coating-market/61023
しかし、ターゲット材料の供給不足と高コストが、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。プラチナ、イリジウム、希土類金属などのターゲット材料の供給不足と高コストは、関連市場の大きな抑制要因となっています。これらの材料は、電子機器、医療機器、太陽電池パネルのコーティング製造に重要です。プラチナなどの金属の価格は、供給制約により近年15%以上上昇しています。このような状況は材料コストに影響を与え、生産費用も増加させます。これは中小メーカーにとって制約となり、高度なコーティングに対する需要が高まっているにもかかわらず、市場全体の成長を鈍化させます。
