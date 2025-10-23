リヤカー専門店リヤカーの森が、R250kモデルをリニューアル。500g軽量化した新型アルミリヤカーを発売
折りたたみ式アルミリヤカー専門店リヤカーの森は、人気モデル R250kをリニューアルし、従来比500gの軽量化を実現した新モデルを発売しました。
本製品は「軽量」「折り畳みリヤカー」「ノーパンクタイヤ」「送料無料」「国内倉庫に在庫あり」をすべて兼ね備えた、安くて質が良いアルミリヤカーの決定版です。
折りたたみ式アルミリヤカー R250kリニューアルの背景：より軽く、より強く
R250kは、リヤカーの森が10年以上にわたり改良を重ねてきた大型軽量リアカーシリーズの中核モデルです。
今回のリニューアルでは、アルミフレーム構造を最適化することで強度を維持しながら500gの軽量化を実現。女性や高齢者、自治体職員でも扱いやすくなりました。
折りたたみ設計のため収納時はわずか92cm×35cm×61cm。
トランクや倉庫に省スペースで収まり、災害備蓄から農業・イベント運営まで幅広く活躍します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332277&id=bodyimage1】
折りたたみ式アルミリヤカー R250kの製品概要
積載重量：250kg
本体重量：約18.5kg
荷台サイズ：970×610×350mm
折りたたみ時サイズ：920×350×610mm
材質：高強度アルミフレーム
タイヤ：20インチノーパンク仕様（空気補充不要）
組立：工具不要、3分で完成
保証期間：3年間
販売価格：89,000円（税込・送料無料）
R250kは、軽量でありながら250kgまでの積載性能を確保。
耐久性と取り回しやすさの両立により、防災・農業・イベント現場など、プロフェッショナルユーザーにも支持されています。
R250k詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-250kg/
国内倉庫に在庫あり。即日発送・全国送料無料対応
リヤカーの森は、国内最大級のリヤカー販売の老舗として、埼玉県鶴ヶ島市に750坪の物流拠点を構えています。
主要モデルは常に国内倉庫に在庫ありの状態を維持し、正午までの注文で即日発送。
全国どこでも送料無料でお届けします。
また、代引き手数料無料・クレジットカード最大24分割・見積書即日発行など、法人・官公庁の購買にも柔軟に対応しています。
リヤカーの森が安くて高品質な理由：自社一貫体制と専門性
リヤカー専門店リヤカーの森は、日本で唯一のアルミリヤカー専門店です。
国内設計・品質管理のもと、海外自社工場で製造を行い、直販体制によって中間マージンを徹底排除。
その結果、同等スペックの他社製品より最大60％安くて質が良い価格を実現しました。
また、広告費を抑え、口コミとリピート購入でブランドを拡大。
軽量・高耐久・折りたたみ式のアルミリヤカーとして、業界内でも圧倒的な信頼を得ています。
リヤカー専門店リヤカーの森の豊富な導入実績：教育機関・自治体・大手法人も採用
リヤカーの森は、これまでに多数の教育機関・自治体・法人に製品を納入しています。代表的な 取引先として、以下のような団体・企業が挙げられます。
・東京大学
・京都大学
・神奈川県
・品川区
・札幌市
・三菱地所
・株式会社ヨコハマタイヤジャパン
また、防災用途では消防団や町内会、学校・大学の防災センターでの採用が増加。資源回収、イ ベント運営、農業収穫、施設内の機材運搬など、折りたたみ式アルミリヤカーの利用範囲は年々 広がっています。 同社製品は、耐久性・軽量性・取り回しやすさから、防災備蓄・防災訓練・避難所物資輸送など、 現場での即戦力として高い評価を得ています。
安心のサポート体制と購入特典
R250kには3年間の製品保証が付き、初期不良時は新品交換または返金対応。
主要部品（タイヤ・ハンドル・荷台フレーム）も常時在庫しており、出張修理にも対応しています。
さらに、公式サイトからの購入者には「滑り止めクッションマット」と「荷物落下防止ネット」（計4,980円相当）を無料でプレゼント。
防災備蓄・資源回収・イベント運営などでの使用時も安全にご利用いただけます。
リヤカー専門店リヤカーの森の公式サイトはこちら：
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
本製品は「軽量」「折り畳みリヤカー」「ノーパンクタイヤ」「送料無料」「国内倉庫に在庫あり」をすべて兼ね備えた、安くて質が良いアルミリヤカーの決定版です。
折りたたみ式アルミリヤカー R250kリニューアルの背景：より軽く、より強く
R250kは、リヤカーの森が10年以上にわたり改良を重ねてきた大型軽量リアカーシリーズの中核モデルです。
今回のリニューアルでは、アルミフレーム構造を最適化することで強度を維持しながら500gの軽量化を実現。女性や高齢者、自治体職員でも扱いやすくなりました。
折りたたみ設計のため収納時はわずか92cm×35cm×61cm。
トランクや倉庫に省スペースで収まり、災害備蓄から農業・イベント運営まで幅広く活躍します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332277&id=bodyimage1】
折りたたみ式アルミリヤカー R250kの製品概要
積載重量：250kg
本体重量：約18.5kg
荷台サイズ：970×610×350mm
折りたたみ時サイズ：920×350×610mm
材質：高強度アルミフレーム
タイヤ：20インチノーパンク仕様（空気補充不要）
組立：工具不要、3分で完成
保証期間：3年間
販売価格：89,000円（税込・送料無料）
R250kは、軽量でありながら250kgまでの積載性能を確保。
耐久性と取り回しやすさの両立により、防災・農業・イベント現場など、プロフェッショナルユーザーにも支持されています。
R250k詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-250kg/
国内倉庫に在庫あり。即日発送・全国送料無料対応
リヤカーの森は、国内最大級のリヤカー販売の老舗として、埼玉県鶴ヶ島市に750坪の物流拠点を構えています。
主要モデルは常に国内倉庫に在庫ありの状態を維持し、正午までの注文で即日発送。
全国どこでも送料無料でお届けします。
また、代引き手数料無料・クレジットカード最大24分割・見積書即日発行など、法人・官公庁の購買にも柔軟に対応しています。
リヤカーの森が安くて高品質な理由：自社一貫体制と専門性
リヤカー専門店リヤカーの森は、日本で唯一のアルミリヤカー専門店です。
国内設計・品質管理のもと、海外自社工場で製造を行い、直販体制によって中間マージンを徹底排除。
その結果、同等スペックの他社製品より最大60％安くて質が良い価格を実現しました。
また、広告費を抑え、口コミとリピート購入でブランドを拡大。
軽量・高耐久・折りたたみ式のアルミリヤカーとして、業界内でも圧倒的な信頼を得ています。
リヤカー専門店リヤカーの森の豊富な導入実績：教育機関・自治体・大手法人も採用
リヤカーの森は、これまでに多数の教育機関・自治体・法人に製品を納入しています。代表的な 取引先として、以下のような団体・企業が挙げられます。
・東京大学
・京都大学
・神奈川県
・品川区
・札幌市
・三菱地所
・株式会社ヨコハマタイヤジャパン
また、防災用途では消防団や町内会、学校・大学の防災センターでの採用が増加。資源回収、イ ベント運営、農業収穫、施設内の機材運搬など、折りたたみ式アルミリヤカーの利用範囲は年々 広がっています。 同社製品は、耐久性・軽量性・取り回しやすさから、防災備蓄・防災訓練・避難所物資輸送など、 現場での即戦力として高い評価を得ています。
安心のサポート体制と購入特典
R250kには3年間の製品保証が付き、初期不良時は新品交換または返金対応。
主要部品（タイヤ・ハンドル・荷台フレーム）も常時在庫しており、出張修理にも対応しています。
さらに、公式サイトからの購入者には「滑り止めクッションマット」と「荷物落下防止ネット」（計4,980円相当）を無料でプレゼント。
防災備蓄・資源回収・イベント運営などでの使用時も安全にご利用いただけます。
リヤカー専門店リヤカーの森の公式サイトはこちら：
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
プレスリリース詳細へ