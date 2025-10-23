TVアニメ『WIND BREAKER』より、新規描き起こしイラストを使用したオンラインくじが登場！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『WIND BREAKER』の豪華賞品が手に入る＜TVアニメ「WIND BREAKER」オンラインくじ みに!＞を、2025年10月30日(木)12時より販売します。



期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ9種セット」をプレゼント!!


“おまけキャンペーン”は、【10連セット】をご購入で「ミニブロマイド」をランダムで1枚プレゼント!!


この機会をお見逃しなく!!





＜TVアニメ「WIND BREAKER」オンラインくじ みに! 概要＞


販売期間：2025年10月30日(木)12:00～2025年11月27日(木)11:59


販売価格：1回 715円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/wb-anime/




■賞品ラインナップ

S賞：アクリル時計（全1種）





A賞：選べる!クッション（全5種）







B賞：ちびアクリルスタンド（全9種）






C賞：アクリルキーホルダー（全9種）






D賞：缶バッジ（全9種）






※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。



■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ9種セット」をプレゼント！




■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!


※全9種、ランダムでの配布となります。





■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！



■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido



■商品についてのお問い合わせ


https://kujibikido.com/contact/