TVアニメ『WIND BREAKER』より、新規描き起こしイラストを使用したオンラインくじが登場！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『WIND BREAKER』の豪華賞品が手に入る＜TVアニメ「WIND BREAKER」オンラインくじ みに!＞を、2025年10月30日(木)12時より販売します。
期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ9種セット」をプレゼント!!
“おまけキャンペーン”は、【10連セット】をご購入で「ミニブロマイド」をランダムで1枚プレゼント!!
＜TVアニメ「WIND BREAKER」オンラインくじ みに! 概要＞
販売期間：2025年10月30日(木)12:00～2025年11月27日(木)11:59
販売価格：1回 715円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/wb-anime/
■賞品ラインナップ
S賞：アクリル時計（全1種）
A賞：選べる!クッション（全5種）
B賞：ちびアクリルスタンド（全9種）
C賞：アクリルキーホルダー（全9種）
D賞：缶バッジ（全9種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■Xフォロー&リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ9種セット」をプレゼント！
■おまけキャンペーン
【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!
※全9種、ランダムでの配布となります。
■「くじ引き堂」とは
スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！
ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！
■関連サイト
「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/
「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido
■商品についてのお問い合わせ
https://kujibikido.com/contact/