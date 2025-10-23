TVアニメ『WIND BREAKER』より、新規描き起こしイラストを使用したオンラインくじが登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『WIND BREAKER』の豪華賞品が手に入る＜TVアニメ「WIND BREAKER」オンラインくじ みに!＞を、2025年10月30日(木)12時より販売します。

期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ9種セット」をプレゼント!!

“おまけキャンペーン”は、【10連セット】をご購入で「ミニブロマイド」をランダムで1枚プレゼント!!

この機会をお見逃しなく!!

＜TVアニメ「WIND BREAKER」オンラインくじ みに! 概要＞

販売期間：2025年10月30日(木)12:00～2025年11月27日(木)11:59

販売価格：1回 715円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/wb-anime/

■賞品ラインナップ

S賞：アクリル時計（全1種）

A賞：選べる!クッション（全5種）

B賞：ちびアクリルスタンド（全9種）

C賞：アクリルキーホルダー（全9種）

D賞：缶バッジ（全9種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ9種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全9種、ランダムでの配布となります。



■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

