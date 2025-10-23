DREAMBEERで秋の季節限定クラフトビール4銘柄を発売開始！！

株式会社DREAMBEER

株式会社DREAMBEER（本社：東京都渋谷区 代表取締役：萩尾 陽平）は、家庭用本格ビールサーバーで、全国各地の個性豊かなクラフトビールをまるで旅をするように楽しめる会員制ビール配送サービス「DREAMBEER」（以下「ドリームビア」といいます。）を提供しております。

この度、秋の季節限定クラフトビールとして、ホップガーデンブルワリー（福島県田村市）ならびに、FUJI PREMIUM BREWING（静岡県御殿場市）、ISHINOMAKI HOP WORKS（宮城県石巻市）、遠野麦酒ZUMONA（岩手県遠野市）の4銘柄を数量限定で発売いたします。

年に一度だけ味わえる、この時期ならではの特別なビールを、家庭用本格ビールサーバーでお楽しみいただけます。

※季節限定・数量限定となりますので、無くなり次第販売終了いたします

※季節限定銘柄につき、銘柄のラベルバッジはございません

◆ホップガーデンブルワリー（福島県田村市）

【新たに追加した季節限定銘柄】Abukuma FRESH SAISON（フレッシュホップ）

【発売日：2025年10月23日】

【Abukuma FRESH】は、摘みたての生ホップのみをその日のうちにビールへ投入して造られるこの時期だけの100%フレッシュホップビールです。

期間限定スタイル：和風セゾン。田村市産ナゲット、ソラチエースを使用。トップに香るセゾンらしいスパイシーかつシトラス様なアロマと、苦みほどよくドライで飲みやすい味わいが特徴です。

◆FUJI PREMIUM BREWING（静岡県御殿場市）

シャインマスカットエール

【発売予定日：2025年10月30日(木)】

シャインマスカットの豊かな香りとスパークリングワインのような切れの良い後味をお楽しみ頂けるフルーツエール。

ドライな飲み口で口当たりも良く、お食事にも合わせやすい味わいとなっています。

◆ISHINOMAKI HOP WORKS（宮城県石巻市）

フレッシュホップセゾン（フレッシュホップ）

【発売予定日：2025年11月6日(木)】

自社で栽培したホップと遠野産のホップ、東松島市で栽培された大麦を使用したALL東北産原料のセゾンビール。収穫したてのホップの瑞々しく爽快な香りをお楽しみ下さい。

◆遠野麦酒ZUMONA（岩手県遠野市）

遠野の華（フレッシュホップ）

【発売予定日：2025年11月13日(木)】

ホップの一大産地岩手県遠野市で栽培された「IBUKI」を100％使用。

今年収穫され、新鮮な状態のまま凍結粉砕されたフレッシュホップを贅沢に使用し、瑞々しく華やかな香りを最大限に引き出しました。苦味・酸味はやや控え目に、ホップ由来の柑橘系のフレーバーが引き立つよう味わいを組み立てています。乾燥ホップでは味わうことのできない、とれたての瑞々しい「IBUKI」の香りをご堪能いただけます。

■DREAMBEER（ドリームビア）とは

ドリームビアは、プロ仕様の家庭用本格ビールサーバーで、全国各地のクラフトビールを、まるで旅するように楽しめる会員制サービスです。作り手の想いと、ビールの持つ奥深い味わいや楽しみ方をお客様にお届けすることで、日本のビール文化をもっと豊かに、延いては日本の地域創生の一助となることを目指します。

■96ブルワリー280銘柄の個性豊かなラインナップ

全国のブルワリーとビールファンをつなぐプラットフォームとして、魅力あふれるブルワリーとの出会いを重ねながら、クラフトビールならではの造り手の想いや楽しみ方、そして個性あふれる多彩な味わいを全国に広げてまいります。

