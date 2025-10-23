【今年もすべて描き下ろし！】　ともに生きよう…！　気になる中身をチラっとお見せします！　『夜廻り猫2026 卓上週めくりカレンダー』本日10月23日（木）発売

株式会社講談社2026年の干支である馬につながる、福島の伝統工芸品・三春駒に乗った夜廻り猫たちが表紙に登場！

2015年10月22日にTwitterに初投稿されて依頼、愛され続けている8コマ漫画『夜廻り猫』。涙のにおいをたどって、そばに寄り添ってくれる『夜廻り猫の』卓上週めくりカレンダーが2025年10月23日に発売されました。今年も、このカレンダーでしか見れない、作者の深谷かほる氏の描き下ろしイラストが50枚以上掲載！ 手にとってくださった方が少しでも笑顔になれるように、一粒万倍日や天赦日などの開運日や、「パンの記念日」「麻婆豆腐の素の日」など毎年恒例のユニークな記念日も満載です。

目に入るたびに「にっこり」できるような『夜廻り猫卓上週めくりカレンダー』の秘密とは？

「なんにもない普通の日や、がっかりした日。そんな時も少しだけそばに居られたら」そんな思いで、クスッと笑える記念日もほぼ毎週掲載しています。ちょっとだけでも笑顔のきっかけになりたい。そんな思いが詰まった、26年版の一部を公開させていただきます。

26年の元旦はなんと大安！ 主人公・遠藤平蔵と重郎が新年のごあいさつ。「パンの記念日」にちなんだ美味しそうなパンと、かわいい宙さんのイラストはもちろん、新月や土用なども記載しています。スピンオフ漫画『居酒屋ワカル』の主人公にもなった、大人気キャラ・ワカルが丸美屋さまの「麻婆豆腐の素の日」を祝して登場！ この日のメニューは決まりですね♪

日曜日から始まっている、使いやすい週めくりカレンダーのため、一週間ごとのスケジュールが書き込めます 。毎週のイラストカットには、上記以外にニイやお姉ちゃまなど「夜廻り猫」の人気キャラクターたちが登場。ぬりえとしても楽しめます。

カレンダー部分には祝日や六曜、ちょっと楽しい記念日、一粒万倍日や天赦日を記載しています。

「今年、どうぞご無事で」。日常に使っても、眺めてもお役に立てるカレンダーを新たな年のおそばに。2026年は、「にっこい」がたっぷりでありますように！

コミックDAYS｜夜廻り猫 :https://comic-days.com/blog/archive/category/%E5%A4%9C%E5%BB%BB%E3%82%8A%E7%8C%AB

コクリコ｜夜廻り猫 居酒屋ワカル :https://cocreco.kodansha.co.jp/cocreco/general/books/manga/izakayawakaru

『夜廻り猫 居酒屋ワカル』ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/4065280567?&linkCode=sl1&tag=cocreco-22&linkId=16eb7c7e42f1246248e6a9728944a210&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl

【書誌情報】

「夜廻り猫2026 卓上週めくりカレンダー」

https://amzn.to/4mXC6my

価格：2090円（税込）

サイズ：15cm×15cm

ページ数：53ページ

2025年10月23日（木）発売予定

※発売日は店舗によって異なる場合があります

講談社刊

【「FRaU Web×KANEBO こどもコンテストワークショップ2025 第二弾 秋期講習」に深谷かほる氏登壇決定！】

こどもたちと共に、未来につながるSDGsのアクションを考える「こども・プレゼン・コンテスト」。そのスピンオフ企画として、「こどもの想像力や個性を引き出したい」と願う化粧品ブランド・KANEBOの思いと、FRaU編集部との思いが重なり実現したワークショップの第二弾を開催します。本ワークショップでは、最終的に商品にならなかったメイクアップ化粧品を用いて株式会社モーンガータが開発したアップサイクル絵の具「SminkArt ときめくペイント」を使って、こどもたちが『夜廻り猫』の描き下ろしイラストに色を塗る…そんな楽しいイベントが2025年11月29日に開催されます。化粧品からできたアップサイクル絵の具を体験し、プロの漫画家である深谷先生に、直接「色を塗る楽しみ」を教わる絶好のチャンス！

詳しくはこちらのサイトから :https://gendai.media/articles/-/158761