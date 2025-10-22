「じゃがりこの日」にあわせてSNS横断企画！公式Xの30時間キャンペーンから始動『じゃがりこ発売30周年！3つのカルビー公式SNSがバトンをつなぐプレゼントキャンペーン』

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:江原 信)は、「じゃがりこ」の発売30周年を記念して、公式SNS横断型キャンペーン『じゃがりこ発売30周年！3つのカルビー公式SNSがバトンをつなぐプレゼントキャンペーン』を、「じゃがりこの日」である2025年10月23日（木）から開始します。当キャンペーンは、カルビー公式X、カルビー公式LINE、カルビー公式Instagramの各アカウントがバトンをつなぐかたちで実施。合計61名に30周年記念商品の「じゃがりこ ベーコンバター醤油味」が当たります。

【実施背景】

「じゃがりこ」は、1995年10月に新潟県で発売し、約2年半をかけて全国展開しました。「サラダ」や「チーズ」、「じゃがバター」、「たらこバター」などの定番商品のほか、数多くの期間限定フレーバーを展開。多くのお客様に愛され続け、2025年10月に発売30周年を迎えました。この10月には、周年記念商品の「じゃがりこ ベーコンバター醤油味」の発売に加え、株式会社KADOKAWAから「じゃがりこ」ブランド初となる『じゃがりこ30周年公式ファンブック』※が発売されるなど、さまざまな施策を展開しております。

この度、この周年を記念するSNSキャンペーンとして、お客様への感謝を込めて、誕生日である「じゃがりこの日」（10月23日）にスタートする特別なキャンペーンを企画しました。カルビー公式Xによる30時間限定のキャンペーンを皮切りに、カルビー公式LINE、カルビー公式Instagramの3アカウントでバトンをつなぐキャンペーンです。プレゼントは周年記念商品の「ベーコンバター醤油味」をご用意しております。

※「じゃがりこ30周年公式ファンブック」の詳細は下記をご覧ください。

URL：https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000982/

【キャンペーン概要】

■期間：2025年10月23日（木）～11月5日（水）23：59

■賞品：「じゃがりこ ベーコンバター醤油味」

■当選者数：計61名

※アカウントによって応募期間や、賞品の個数、当選人数は異なります。

※キャンペーン内容は予告なく変更になる場合があります。実際の応募方法は各SNSの投稿をご覧ください。

【各アカウント実施概要】

アカウント：カルビー公式X

期間：2025年10月23日（木）～10月24日（金）

当選者数：1名

応募方法：該当投稿をフォロー＆リポスト

カルビー公式X：https://x.com/Calbee_JP

アカウント：カルビー公式LINE

期間：2025年10月24日（金）～10月30日（木）

当選者数：30名

応募方法：トーク画面に指定ワードを入力すると応募フォームが出現（指定ワードはVOOMで公開）

カルビー公式LINE：https://page.line.me/calbee_jp

アカウント：カルビー公式Instagram

期間：2025年10月30日（木）～11月5日（水）

当選者数：30名

応募方法：該当投稿に指定の#タグをコメント

カルビー公式Instagram：http://www.instagram.com/calbee_jp/

【「じゃがりこ」は発売30周年】

「じゃがりこ」は、1995年に誕生し、2025年10月で発売30周年を迎えました。特徴である心地よい堅さとスティック状の形状や、カップ包装は当時としては挑戦的なものでした。発売当初からほとんど製法は変えずに、「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」などの定番商品や、期間限定商品を数多く発売してきました。また、コミュニケーションツールとしても楽しんでいただけるよう進化し続けています。

開発の苦労や背景については、下記の記事をご覧ください。

「じゃがりこ」開発者が語る始まりの物語

https://note.calbee.jp/n/n3e5a1e079cd8

「じゃがりこ」にとってダジャレとは？その核心に迫る！

https://note.calbee.jp/n/n71dd0446790b