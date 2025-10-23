会員制パフェバー「Remake easy」札幌ストアマネージャー芹田が「2025ジャパン・ケーキショー東京」で大会会長賞を受賞。美しさを追求する挑戦とRemake easyが描く新たなパティシエ像とは

Remake easy株式会社

住所非公開の会員制パフェバー「Remake easy（リメイクイージー）」を運営するRemake easy株式会社 (東京都渋谷区、CEO：林 巨樹、以下「Remake easy」)は、Remake easy札幌のストアマネージャーを務める芹田康平（せりた こうへい）が、2025年10月14日（火）～10月16日（木）に開催された国内最大の洋菓子コンクール「2025ジャパン・ケーキショー東京」（主催：公益社団法人東京都洋菓子協会/一般社団法人日本洋菓子協会連合会）において、飴細工部門「ピエス・アーティスティック」で大会会長賞（第2位）を受賞しました。

本コンクールは、全国のホテルやパティスリーが技術を競う国内最大級の大会であり、マジパン、チョコレート、焼き菓子など多彩な部門が設けられています。

Remake easyの会員の新規募集は不定期でご案内しておりますので、公式SNSまたはWebサイトをご覧ください。

Remake easy 公式 Instagram：https://www.instagram.com/remakeeasy/(https://www.instagram.com/remakeeasy/)

公式HP：https://remakeeasy-member.com/(https://remakeeasy-member.com/)

「甘い」だけではない、“美しい”を追うアメ細工の世界

芹田が出品したのは飴細工部門「ピエス・アーティスティック」

ガラスのような透明感と金属のような光沢を併せ持つアメという素材を使い、花や自然をモチーフに構成した作品は、その緻密な技術と独創性が高く評価されました。

芹田は「パフェもアメ細工も、素材へのリスペクトをどう表現するかという本質は同じです。

お砂糖が持つ素朴な色や光を活かし、“甘さ”を超えた“美しさ”を形にしたい。」と語ります。

詳しくは、noteで語っておりますのでぜひご覧ください。

https://note.com/remakeeasy/n/n0fc20cb08ca9

Remake easy CEO兼プロデューサー 林より

「パティシエにとってコンクールはひとつのキャリアの証明。技術や感性を外の世界に示し、自己成長を確認する場でもあります。Remake easyとして“おいしいをずっと”のビジョンを掲げる以上、

パティシエが安心して挑戦できる環境づくりこそ、私たちの使命だと考えています。」



Remake easyでは、職人が“修行と労働の垣根”を越え、コンクールへの挑戦をキャリアの一環として取り組める環境づくりを進めています。

賞与や支援制度を通じ、作品制作を後押しする体制を整えることで、持続可能なパティシエのキャリア形成を目指しています。

詳しくは、noteで語っておりますのでぜひご覧ください。

https://note.com/remakeeasy/n/nb0edbfbba8a8

これからの挑戦へ

今回の受賞をきっかけに、Remake easyでは社内外のパティシエがコンクールを通じて技術と美意識を磨く取り組みをさらに活性化していく予定です。



今後も「食材へのリスペクト」と「美しい味づくり」を軸に、パフェという枠を越えた“食の表現”を追求してまいります。

■「2025ジャパン・ケーキショー東京」開催概要

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館

住所：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝

開催期間：2025年10月14日（火）～10月16日（木）10時～16時（最終日は15時）

公式サイト：https://tokyo-yogashi.com/13761/

主催：公益社団法人東京都洋菓子協会/一般社団法人日本洋菓子協会連合会

「Remake easy（リメイク イージー）」について

「Remake easy」は、完全会員制パフェバーという新しい業態が話題となり、「一度は行ってみたい」とSNSを中心に口コミで広がったパフェバー。

不定期に開催される抽選に当選した限られた方だけが体験できる“特別なお店”として認知されています。店内には人気のシグネチャーパフェ である「イチゴの花畑パフェ」、各店舗ごとのご当地パフェ、さらに旬の素材を活かした月替わりの季節限定パフェをご用意。

おいしさを最大限に引き出すために綿密に計算されたパフェとそれに合わせたペアリングカクテル。

贅沢な空間で、ここにしかないひとときをお楽しみください。

公式 X：https://x.com/Remakeeasy_

公式 Instagram：https://www.instagram.com/remakeeasy/

出店エリア：札幌すすきの・渋谷・新宿・池袋・名古屋伏見・大阪心斎橋・博多天神

Remake easy株式会社

法人名：Remake easy株式会社

CEO兼プロデューサー：林巨樹

本社：東京都渋谷区桜丘町16-15

事業内容：飲食店・宿泊業、「Remake easy（リメイク イージー）」の運営

企業URL：https://remakeeasy-member.com