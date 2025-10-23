『となりの猫と恋知らず』オンラインくじ予約受付開始！
本日2025年10月23日正午より、スクウェア・エニックス e-STORE、DMMスクラッチにて『となりの猫と恋知らず』（あきのこ先生）のオンラインくじの予約受付が開始いたしました。
【『となりの猫と恋知らず』オンラインくじ紹介】
月刊「ビッグガンガン」で大人気連載中の『となりの猫と恋知らず』が、待望の初グッズ化です！
今回のくじのために、あきのこ先生が描き下ろした特別なイラストが満載！
猫実さんや瀬野くんたちのかわいいグッズを、ぜひあなたのおとなりに。
【商品ラインナップ】
『となりの猫と恋知らず』オンラインくじの商品ラインナップをご紹介いたします。
※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
※商品のお届けに関しまして、e-STOREでは2026年3月17日(火)頃、DMMスクラッチでは2026年4月上旬～中旬を予定しております。
■A賞：アクリルパネル （全１種）
愛くるしい猫たちに囲まれて至福の時間を過ごす猫実さん。あきのこ先生が描き下ろした美麗イラストが大きなアクリルパネルになりました！
■B賞：マグカップ （全１種）
猫実さんの主語が大きな名言（第1話）「猫は人間より尊い生き物だから」がマグカップになりました！あきのこ先生描き下ろしのアイテムです！
■C賞：アクリルスタンド （全6種）
あきのこ先生が描き下ろした猫実さんたちのイラストを堪能できるアクリルスタンド！学校や猫カフェでの制服姿など、並べて飾りたくなるアイテムです。
■D賞：ステッカー2枚セット （全6種）
あきのこ先生が描き下ろした猫実さんたちのイラストと、厳選した漫画のコマの2枚セットステッカー！好きな場所に貼ったり、スマホケースに入れて楽しめます！
■E賞：缶バッジ （全6種）
あきのこ先生が描き下ろした猫実さんたちのイラストが定番の缶バッジに！バッグやポーチにつけるのはもちろん、並べても飾っても映える日常のお供におすすめなアイテムです。
■購入特典【プレゼント】
くじを一度のご注文で10個ご購入ごとに、【ブロマイドカード（全6種）】よりランダムで1枚プレゼント！
■ダブルチャンス【抽選プレゼント】
e-STOREにて対象期間ごとに、くじを10個ご購入いただくと抽選で【あきのこ先生直筆サイン入りブロマイドカード】をプレゼント！
※ダブルチャンス特典はe-STOREのみの実施です。DMMスクラッチでの実施はございません。
【『となりの猫と恋知らず』オンラインくじ概要】
■販売期間：2025年10月23日(木)12:00～2025年12月11日(木) 23:59
※商品のお届けはe-STOREでは2026年3月17日(火)、DMMスクラッチでは2026年4月上旬～中旬を予定しております。
■販売金額：１回770円（税込）
■販売先
e-STOREくじ：https://store.jp.square-enix.com/sp/lottery/tonarinoneko.html
DMMスクラッチ：https://scratch.dmm.com/kuji/tonarinoneko
■コミックス情報
『となりの猫と恋知らず』最新コミックス5巻は10/24(金)発売！