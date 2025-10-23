“超”伴走型の英語スクール『90 English』を運営する90株式会社、住友不動産ベンチャーサミット2025への出展が決定

90株式会社

“超”伴走型の英語コーチングスクール『90 English』を運営する90株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田勝太、加々本雄太郎）は、2025年10月29日（水）に新宿住友ビル三角広場にて開催される 住友不動産ベンチャーサミット2025 への出展が決定したことをお知らせいたします。

住友不動産ベンチャーサミット2025出展の目的と背景

90株式会社は『『やってみたい！』をあたりまえに。』をビジョンに掲げ、日本人の英語力不足を解決するために“超”伴走型の英語コーチング『90 English』を展開しています。近年、海外起業家/投資家とのやり取りや海外マーケットへの展開など、日本のスタートアップ関係者が英語を使う機会が急激に増えています。今回の出展を通じて、スタートアップの起業家・投資家、事業会社の皆様に、『英語という武器』を届けてまいります。

住友不動産ベンチャーサミット2025について

住友不動産ベンチャーサミットは、起業家と投資家、事業会社が一堂に会する完全招待制の大型イベントです。ピッチやセッション、ネットワーキングを通じて、成長企業と支援者との出会いを創出し、スタートアップエコシステムの発展を目的としています。

90 Englishを受講中、もしくは過去に受講した起業家（敬称略、一部抜粋）

90株式会社（以下、当社）は、『「やってみたい！」をあたりまえに。』をビジョンに掲げ、“超”伴走型の英語コーチングスクール『90 English』を提供しています。

一般的な短期集中型の英語学習サービスとは一線を画し、「人は、一人では弱い。」という前提から学習体験を再設計。

後天的に英語を身につけた専属日本人コーチの伴走、習慣化を追求したユーザー体験を通じて、英語学習に燃え尽きず効率的に学習できるメソッドが強みです。

私たちは、日本からグローバルに挑戦する人々をマンツーマン体制でサポートし、スタートアップエコシステムの拡大と多様性ある社会の実現を目指しています。

公式サイト：https://90english.com

会社概要

会社名：90株式会社

代表者：代表取締役 高田 勝太、加々本 雄太郎

設立：2021年3月31日

本社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-13 桜丘フロントIIビル MIDORI.so SHIBUYA 3F

事業内容：英語コーチングスクール事業

HP：https://90english.com

イベント参加に関するご案内

今回出展する「住友不動産ベンチャーサミット2025」では、ブース展示やネットワーキングを通じて、私たちの“超”伴走型英語コーチングについて直接ご紹介いたします。

英語を武器にグローバルへ挑戦したい起業家・投資家・ビジネスパーソンの皆さまとの出会いを楽しみにしています。

