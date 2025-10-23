¶õµ¤¤òÀö¤¦Èþ¤·¤¤²Ã¼¾´ï¡ÖRain¡×¿·¥â¥Ç¥ëÈ¯É½
¥Ð¥ë¥ß¥åー¥À³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ûÈø¸¼¡Ë¤Ï¡¢¶õµ¤¤òÀö¤¦Èþ¤·¤¤²Ã¼¾´ï¡ÖRain¡×¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Rain¤Ï2013Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Ä¾´¶Åª¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸³è¶õ´Ö¤Ë¹ç¤¦²Ã¼¾´ï¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Rain¤Ï¡¢²Ö´ï¤äÔä¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¶õ´Ö¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿µ¤²½¼°²Ã¼¾´ï¤Ç¤¹¡£¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹âÀººÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¼¾¾õ¶·¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿å¤òÃí¤¤¤ÀºÝ¤Ê¤É¤Ë¸½¤ì¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë¤¬Ãí¿å»þ¤ËË¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·µ¡Ç½¡ÖAmbient Time¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¡¦±ÇÁü¡¦¸÷¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥¢¥×¥ê¡ÖBALMUDA Connect¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾¥âー¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤äÉ÷ÎÌÀßÄê¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ðËÜÅª¤ÊÁàºî¤òÄ¾´¶Åª¤Ç¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÉô¹½Â¤¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ê²Ã¼¾ÀÇ½¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤â¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Ã¼¾´ïRain¤¬¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯Å¬ÀÚ¤Ê¶õµ¤¤È°Â¤é¤®¤Î»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¼¾´ïRain¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥ß¥åー¥À¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦´ú´ÏÅ¹BALMUDA The Store Aoyama¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Á´¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤äÉ´²ßÅ¹¤Ê¤ÉÆÃÄêÈÎÏ©¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¡¢2025Ç¯10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢69,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡£11·î¾å½Ü¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Rain À½ÉÊ¤Úー¥¸
https://www.balmuda.com/jp/rain/
À½ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡Rain¡Ê¥ì¥¤¥ó¡Ë
ËÜÂÎÀ£Ë¡¡¡¡¡341mm¡ÊÉý¡Ë¡ß341mm¡Ê±ü¹Ô¤¡Ë¡ß352mm¡Ê¹â¤µ¡Ë
ËÜÂÎ½ÅÎÌ¡¡¡¡Ìó5kg¡Ê¥¢¥À¥×¥¿ー¹þ¤ß¡Ë¡¢Ëþ¿å»þ Ìó9kg
ÅÅ¸»¡¡¡¡¡¡¡¡AC100V¡¡50Hz/60Hz
¾ÃÈñÅÅÎÏ*1¡¡ÂÔµ¡»þ5W(ºÇÂç)¡¢Æ°ºî»þ6W～36W¡ÊÉ¸½à¡Ë
²Ã¼¾ÊýË¡¡¡¡¡µ¤²½¼°
Å¬ÍÑ¾ö¿ôÌÜ°Â*2¡¡Ìó18¾ö
µë¿å¥Ü¥¦¥ëÍÆÎÌ¡¡4.0L
¥«¥éー¡¡¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê·¿ÈÖ : AHM01JP-WH¡¢JAN¥³ー¥É : 4560330113406¡Ë
*1¡¡ÂÔµ¡»þ¤È¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤â¥¢¥À¥×¥¿ー¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ëÅÅÎÏ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
*2¡¡Å¬ÍÑ¾ö¿ô¤Ï¡¢¾åµ²Ã¼¾Ç½ÎÏ¤ò´ð½à¤Ë¤·¤¿ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£·úÊª¤Î¹½Â¤¤äµ¤Ì©À¡¢Å·°æ¹â¡¢´¹µ¤¾ò·ï¡¢»ÈÍÑ´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼ÂºÝ¤Î²Ã¼¾¸ú²Ì¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÀè¿ÊÅª
¸½Âå¤ÎÀ¸³è¶õ´Ö¤òÍýÁÛÅª¤Ê¼¾ÅÙ¤ËÊÝ¤ÄÆ»¶ñ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡£¿·¤·¤¤Rain¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê·Á¤Ï¡¢²Ö´ï¤äÔä¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¶õ´Ö¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²è´üÅª¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹
ËÜÂÎ¾åÉô¤Î¹âÀººÙLCD¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¼¼²¹¡¢¼¾ÅÙ¡¢¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÈþ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥âー¥É¤äÉ÷ÎÌ¤ÎÀßÄê¤Ï¾åÉô¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¹¥ï¥¤¥×¡õ¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿å¤òÃí¤¤¤ÀºÝ¤Ê¤É¤Ë¸½¤ì¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ï¡¢À¸¤À¸¤¤È±Ë¤°¶âµû¡¢¿åÌÌ¤ËÉâ¤«¤Ö¤â¤ß¤¸¤Î2¼ïÎà¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
À¶·é¤Ç²÷Å¬¤Ê²Ã¼¾
Rain¤Î²Ã¼¾ÊýË¡¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÀÝÍý¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿µ¤²½¼°¤Ç¤¹¡£¿Í¤¬²÷Å¬¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌó50%¤Î¼¾ÅÙ¤ò¼«Á³¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¡¢»¨¶Ý¤ÎÊü½Ð¤ä²á¾ê¤Ê²Ã¼¾¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç®¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤È¶ä¥¤¥ª¥ó¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿å¤ä¶õµ¤¤ÎÀ¶·é¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢±ÒÀ¸Åª¤Ê²Ã¼¾¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£É÷ÎÌ¤Ï5ÃÊ³¬¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¡£Å¬ÍÑ¾ö¿ô¤ÎÌÜ°Â¤ÏÌó18¾ö¤Ç¤¹¡£
¹â¤¤¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À
µë¿å¥Ü¥¦¥ë¤ä²Ã¼¾¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ï´ÝÀö¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ß¥Í¥é¥ë¤ä¥«¥ë¥¤¬Çò¤¯¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¿·¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²»¤È±ÇÁü¡¢¸÷¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¿·µ¡Ç½Ambient Time
¹âÀººÙ¥Ç¥£¥×¥ì¥¤¤È¥¹¥Ôー¥«ー¡¢LED¾ÈÌÀ¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¤·¤¤Rain¡£¿·µ¡Ç½¡ÖAmbient Time¡×¤Ï¡¢¼«Á³¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÎ®¤ì¤ë±ÇÁü¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¸÷¤ÎÁÈ¹ç¤»¤Ë¤è¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¤Ìë¤ä¡¢»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
Ambient Time¤Î¥Æー¥Þ¤Ï3¼ïÎà¤«¤éÀßÄê²ÄÇ½¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎ®¤ì¤ë±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥ª¥í¥®¤ÎÌÄ¤À¼¤¬Î®¤ì¤ë¡ÖLong Rain¡×
¼êÁæ¤®¥Üー¥È¤Î¥ªー¥ë¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¿åÌÌ¤òÃ¡¤¯¡ÖInfinity Boat¡×
ÆüËÜ¤Î¸¶É÷·Ê¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¡¢¤»¤»¤é¤®¤äÃî¤ÎÀ¼¡ÖSatoyama¡×
¡ö²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ö¥¢¥×¥ê²èÌÌ¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¡ÖBALMUDA Connect¡×
BALMUDA Connect¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Ä¾´¶Åª¤Ç¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ËRain¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÉô²°¤Î²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÅÅ¸»¤Î¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¡¢ÀßÄê¼¾ÅÙ¤ÎÊÑ¹¹¡¢Ambient Time¤Î¥Æー¥ÞÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Î´ðËÜÅª¤ÊÁàºî¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥×¥ê¤«¤é¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤âÁàºî²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢³°½ÐÀè¤«¤éµ¢Âð»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼¾ÅÙ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êÊØÍø¤ËÀ½ÉÊ¤ò¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¢¥×¥ê¤ÏiOS¤ÈAndroid¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£