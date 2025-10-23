ブザービーターを決めろ！NBAのスター選手は君だ！『NBA Bounce』Switch/PS4/PS5版、本日10月23日（木）販売開始！
株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、スポーツゲーム『NBA Bounce』について、本日2025年10月23日（木）よりNintendo Switch(TM) / PlayStation(R)️4 / PlayStation(R)️5向けに、販売開始することをお知らせいたします。
また、Nintendo Switch(TM)向けパッケージ版も本日より販売開始しておりますので、合わせてお知らせいたします。
■『NBA Bounce』でお気に入りのNBAチームで優勝を目指そう！ Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)️4 / PlayStation(R)️5向けに10月23日（木）本日発売！この機会にぜひお買い求めください！
全30チームの公式NBAチームが登場！
ボストン・セルティックス、シカゴ・ブルズ、ニューヨーク・ニックス、ゴールデンステート・ウォリアーズ、ロサンゼルス・レイカーズ、デンバー・ナゲッツなど、憧れのチームでコートに立とう！
チームカラーのコートと大歓声の観客、元気いっぱいのマスコットたちが、試合を熱く盛り上げる！
ドリブル、パス、ダンクで勝利を目指し、ラスト1秒でブザービーターを決められるか！？
ルーキーからプロへとステップアップしながら、ユニフォーム、スニーカー、マスコットなどを集めてロッカールームを充実させよう。
トレーニングモードやシーズン戦、パーティーモードまで、多彩なルールと簡単操作で誰でもすぐにプレイ可能。
ひとりでも、最大4人のローカル協力プレイでも楽しめる、新感覚バスケットボール体験。
さあ、ボールは君の手の中に！
■Nintendo Switch(TM)向けパッケージ版も本日10月23日（木）より販売開始！
『NBA Bounce』はNintendo Switch(TM)向けのパッケージ版も10月23日（木）に発売いたします。
全国の各販売店にて、予約受付中です。
販売店については、下記サイトよりご確認ください。
■『NBA Bounce』は、NBAの公式ライセンスを受けたゲーム！
『NBA Bounce』は、NBAの公式ライセンスを受けた公式認定のゲームです。
3対3のバスケットボールをシンプルかつ直感的な操作で、誰でも気軽に体験できるようにデザインされているため、子どもたちはもちろん、大人もバスケットボールの白熱の試合を気軽に味わうことができます。
パーティーモードをはじめとする多彩なゲームモード、アバターのカスタマイズ機能、豊富なアンロック要素など、長く楽しめる工夫も満載！
家族と、お友達と、NBA優勝目指して盛り上がろう！！
▼『NBA Bounce』はここがおすすめ
●みんな楽しくスーパーシュートが決められる！
基本操作はシンプルでお子様でも簡単！ どなたでもNBA選手のように、シュート、ダンク、ブロックショットをカッコよくプレイできちゃいます！
●仲間と協力＆対戦できる！
チームプレイもバスケの醍醐味。最大4人でプレイできるから、家族や友人とみんなでお楽しみいただけます！
●練習してスキルを上げよう！
トレーニングモードでレイアップを練習して、シーズンモードや、パーティーモードで試してみよう。
●チーム公式マスコットもたくさん登場！
パーティーモードでお気に入りのチームマスコットとプレイすることもできます！
＜『NBA』とは＞
ナショナル・バスケットボール・アソシエーション（National Basketball Association）の略称で、アメリカとカナダを本拠地とする男子プロバスケットボールリーグのことです。世界最高峰のバスケットボールリーグとして知られ、多くのファンを魅了しています。
【製品概要】
Nintendo Switch は任天堂の商標です。
“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です
Creators - Centric
クリエイターには無限の可能性が秘められています。
Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、
すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。
10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。
世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。
To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.
―――