ブザービーターを決めろ！NBAのスター選手は君だ！『NBA Bounce』Switch/PS4/PS5版、本日10月23日（木）販売開始！

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、スポーツゲーム『NBA Bounce』について、本日2025年10月23日（木）よりNintendo Switch(TM) / PlayStation(R)️4 / PlayStation(R)️5向けに、販売開始することをお知らせいたします。

また、Nintendo Switch(TM)向けパッケージ版も本日より販売開始しておりますので、合わせてお知らせいたします。

■『NBA Bounce』でお気に入りのNBAチームで優勝を目指そう！ Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)️4 / PlayStation(R)️5向けに10月23日（木）本日発売！この機会にぜひお買い求めください！

■My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000085801

■PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012016

全30チームの公式NBAチームが登場！

ボストン・セルティックス、シカゴ・ブルズ、ニューヨーク・ニックス、ゴールデンステート・ウォリアーズ、ロサンゼルス・レイカーズ、デンバー・ナゲッツなど、憧れのチームでコートに立とう！

チームカラーのコートと大歓声の観客、元気いっぱいのマスコットたちが、試合を熱く盛り上げる！

ドリブル、パス、ダンクで勝利を目指し、ラスト1秒でブザービーターを決められるか！？

ルーキーからプロへとステップアップしながら、ユニフォーム、スニーカー、マスコットなどを集めてロッカールームを充実させよう。

トレーニングモードやシーズン戦、パーティーモードまで、多彩なルールと簡単操作で誰でもすぐにプレイ可能。

ひとりでも、最大4人のローカル協力プレイでも楽しめる、新感覚バスケットボール体験。

さあ、ボールは君の手の中に！

■Nintendo Switch(TM)向けパッケージ版も本日10月23日（木）より販売開始！

『NBA Bounce』はNintendo Switch(TM)向けのパッケージ版も10月23日（木）に発売いたします。

全国の各販売店にて、予約受付中です。

販売店については、下記サイトよりご確認ください。

▼Phoenixx公式ホームページ

https://phoenixx.ne.jp/work/nbabounce

■『NBA Bounce』は、NBAの公式ライセンスを受けたゲーム！

『NBA Bounce』は、NBAの公式ライセンスを受けた公式認定のゲームです。

3対3のバスケットボールをシンプルかつ直感的な操作で、誰でも気軽に体験できるようにデザインされているため、子どもたちはもちろん、大人もバスケットボールの白熱の試合を気軽に味わうことができます。

パーティーモードをはじめとする多彩なゲームモード、アバターのカスタマイズ機能、豊富なアンロック要素など、長く楽しめる工夫も満載！

家族と、お友達と、NBA優勝目指して盛り上がろう！！

▼『NBA Bounce』はここがおすすめ

●みんな楽しくスーパーシュートが決められる！

基本操作はシンプルでお子様でも簡単！ どなたでもNBA選手のように、シュート、ダンク、ブロックショットをカッコよくプレイできちゃいます！

●仲間と協力＆対戦できる！

チームプレイもバスケの醍醐味。最大4人でプレイできるから、家族や友人とみんなでお楽しみいただけます！

●練習してスキルを上げよう！

トレーニングモードでレイアップを練習して、シーズンモードや、パーティーモードで試してみよう。

●チーム公式マスコットもたくさん登場！

パーティーモードでお気に入りのチームマスコットとプレイすることもできます！

＜『NBA』とは＞

ナショナル・バスケットボール・アソシエーション（National Basketball Association）の略称で、アメリカとカナダを本拠地とする男子プロバスケットボールリーグのことです。世界最高峰のバスケットボールリーグとして知られ、多くのファンを魅了しています。

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/283_1_b132247417ffa3b5bae81334dbb0b2db.jpg?v=202510231258 ]

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です

株式会社Phoenixx

公式サイト：https://phoenixx.ne.jp/

公式X：https://x.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

