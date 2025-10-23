種類はなんと1350通り！自分でカスタムできるオーダーメイドパフェが楽しめるジェラート工房併設カフェ「NOA COFFEE Gelato Kicthen」が原宿・竹下通りに10月23日(木)オープン！
株式会社ノア（所在地：東京都渋谷区）は原宿竹下通りで50年以上にわたり愛され続ける老舗カフェ「NOA COFFEE」の新ブランドとして、2025年10月23日（木）に新たなスタイルのカフェ『NOA COFFEE Gelato Kitchen』をグランドオープンします。
店内にはジェラート専門店「Gelato Kitchen NOA」のジェラート工房を併設し、手づくりの本格イタリアンジェラートを使用したパフェやスイーツを提供。
看板メニューは、9種類のジェラートとトッピング、ソースを自由に組み合わせて作る“オーダーメイドジェラートパフェ”。
老舗の信頼と新しい感性が融合した、原宿らしい進化系カフェが誕生します。
■ 老舗カフェ「NOA COFFEE」が生み出す、新たなカフェスタイル
1970年代から原宿・竹下通りで多くの人に親しまれてきた「NOA COFFEE」。
その歴史を継承しながら、新しいスイーツカルチャーを発信する拠点として誕生するのが『NOA COFFEE Gelato Kitchen』です。
原宿の中心に位置するカフェ空間で、ジェラートを中心としたスイーツとコーヒーをゆったり楽しむことができます。
■ 1350種類の組み合わせから選べる！「オーダーメイドジェラートパフェ」
1000種類以上の組み合わせ！クラフトできるジェラートパフェ
NOA COFFEE Gelato Kicthenおすすめの看板メニューは、組み合わせはなんと1350種類！自分で選べる“オーダーメイドジェラートパフェ”。
『Gelato Kitchen NOA』の職人が毎日手づくりする9種類のジェラートをベースに、自分好みのトッピングやソースをカスタムできる新感覚のパフェメニューです。
ジェラート2種類、フルーツ（トッピング）1種類、ソース1種類をそれぞれお好きなものから選び、自分だけの一杯を作ることができます。
季節のフルーツやチョコレート、キャラメル、ベリーソースなど、組み合わせは無限大。
素材の美味しさと、自分で仕上げる楽しさの両方を味わえる特別なスイーツです。
価格： ドリンク付 2,200円（税込）
【ジェラートラインナップ】
リッチミルク／チョコレート／抹茶／ヘーゼルナッツキャラメル／フランボワーズバナナ／カシスヨーグルト／レモンヨーグルト／ライムブルー／マンゴー
【フルーツ（トッピング）】
ストロベリー／マンゴー／キウイ／バナナ／白玉あんこ
【ソース】
ストロベリー／ブルーベリー／チョコレート／キャラメル／黒蜜／練乳
※こちらのメニューは10月27日(月)より販売スタートします。
■ ジェラートブランド「Gelato Kitchen NOA」とは
『Gelato Kitchen NOA』は、原宿竹下通りに本店を構える自家製ジェラート専門店。
イタリア製のカルピジャーニマシンを使用し、北海道産ミルクや旬のフルーツをはじめとする厳選素材を生かした、なめらかで軽やかな味わいが特徴です。
店舗地下に設けられた専用工房で製造されるジェラートは、毎日つくりたてのフレッシュな状態で提供され、『NOA COFFEE Gelato Kitchen』でも作りたてのジェラートが味わえます。
伝統とクラフトの融合から生まれる、新しい原宿スイーツ体験をお届けします。
■ ジェラートを使った多彩なスイーツメニューも登場
オーダーメイドパフェのほか、ジェラートを使ったジェラートハニートーストやアフォガードなどティータイムにぴったりのスイーツを展開。
コーヒーや紅茶と合わせて、カフェらしい上質なデザートタイムをお楽しみいただけます。
-ジェラートハニートースト-
価格：ドリンク付 1,850円～
-アフォガード-
価格：ドリンク付 1450円
■ 店舗情報
店名： NOA COFFEE Gelato Kitchen（ノアコーヒー ジェラートキッチン）
住所： 東京都渋谷区神宮前1丁目17-5 B1F（竹下通り沿い）
オープン日： 2025年10月23日（木）
営業時間： 8:00～23:00
Webサイト： https://www.noacafe.jp/gelato/
会社名：株式会社ノア
所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目17番5号
代表者：代表取締役 佐山智紀
設立：1972年
事業内容：レンタルスタジオ・ダンススクール・フィットネススタジオ・ボーカルスクール・飲食事業の運営
公式サイト：https://www.kknoah.co.jp
