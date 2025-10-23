AIRUCA株式会社が画像生成も可能なオールインワンAIワークスペースアプリ「NitoAI」を正式リリース

AIRUCA株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：毛塚千秋、以下「AIRUCA」と表記。社名の読みはアイルカ）は、日本初※となる画像生成機能を搭載したオールインワンAIワークスペースアプリ「NitoAI（ニトエーアイ）」（https://nitoai.app/ja）を、2025年10月23日に正式リリースしました。※当社調べ

「NitoAI」は、ChatGPT・Claude・Geminiなど複数の生成AIをワークスペース上で横断的に利用できるアプリケーションです。チャット、要約、資料作成といった従来のテキスト生成機能に加え、新たに商用利用可能な高品質画像を自動生成できる画像生成機能を搭載。これにより、ユーザーは「文章の作成から画像生成まで」をワンストップで完結できるようになりました。

「テキスト生成・要約・資料作成機能」について

「NitoAI」は、ビジネスにおけるあらゆる文章業務を効率化するために、チャットによる文章生成・要約・資料作成の各機能を統合しています。

ChatGPT、Claude、Geminiなど複数の生成AIモデルを一つのワークスペース内で利用でき、日々の業務文書から提案資料まで幅広く対応可能です。

主な特徴：

・チャット形式で自然な対話を通じ、報告書・提案書・メール文面など、高精度な文章をAIが自動作成

・議事録や長文資料を文脈を保ったまま短く整理。要約スタイル（箇条書き／報告形式など）も選択可能

・AIが自動的に構成やデザインを整え、プレゼン資料やレポートを短時間で生成

・社内ルールに合わせた文章・スタイルトーンの設定や、データがAI学習に利用されない安全設計を採用

これらの機能により、ユーザーは「考える・伝える・形にする」プロセスをすべて「NitoAI」上で完結でき、業務効率と表現品質の両立を実現します。

「画像生成機能」について

「画像生成機能」は、入力したテキスト（プロンプト）をもとに、ビジネスシーンに最適化された高品質な画像を生成する機能です。スタイル指定や便利なチームプランもあり、法人利用にも対応します。

主な特徴：

・商用利用可能な高品質画像を自動生成

・ブランドトーンに合わせたスタイル指定

・テキスト生成・資料作成とのシームレス連携

・チーム・法人利用に対応した履歴管理・共有機能（一部機能は近日搭載予定）

マーケティング部門では「広告バナーやSNS投稿画像の作成」、営業企画部門では「提案資料用のビジュアル生成」など、日常業務にすぐ活用可能です。テキスト生成と連動し、自然なワークフローでビジュアルを作成できます。

「NitoAI」とは

「NitoAI」は、企業やビジネスパーソンが生成AIを安全かつ効率的に活用できるオールインワンAIワークスペースです。個別契約や環境構築が不要で、複数の生成AIを一元管理できます。

主な機能・特徴：

・ChatGPT、Claude、Gemini等の生成AIが使い放題

・無料でも利用可能（一部利用制限あり）

・画像生成機能（クレジット制）を搭載

・API経由で動作するためAIに学習されず、法人利用でも安心

【サービス概要】

サービス名：Nito AI（ニト エーアイ）

新機能リリース日：2025年10月23日

利用料金：無料プラン／有料プラン（月額1,480円～）

対応言語：日本語／英語

公式サイト：https://nitoai.app/ja

【会社概要】

会社名：AIRUCA株式会社

所在地：東京都千代田区内神田1-12-12 美土代ビル3階

代表者：代表取締役CEO毛塚千秋

設立：2021年3月

URL：https://airuca.com

事業内容：AIソフトウェアおよびエッジAI端末の開発