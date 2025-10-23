中小企業向けの経営・税務支援に特化した情報サイト「税理士検索JP（https://zeirishi-search.jp）」は、起業支援・税務調査・決算対応など幅広い経営課題に対応する専門家情報をワンストップで提供するプラットフォームとして、**2025年11月より順次、掲載エリアと情報発信体制を強化してまいります**。

「税理士検索JP」は、全国の中小企業経営者・個人事業主を対象に、地域や専門分野から最適な専門家を検索できる仕組みを備えており、税務や経理の相談先が見つからない経営者層の課題解決を目的としています。

特に、創業期に課題となりやすい「会社設立」「創業融資」「決算申告」「税務調査対応」などのテーマ別に情報を整理し、信頼できる専門家とつながることで、経営の初期段階から継続的なサポートを受けられる点が特徴です。

今後は、地域別の特集ページや業種別の情報提供を強化し、利用者がより短時間で最適な専門家を見つけられる環境を整備していきます。

サービス概要

●サイト名：税理士検索JP

● URL：https://zeirishi-search.jp

● サービス内容：税理士・会計事務所の検索／経営・税務に関する情報提供

● 主な対象：全国の中小企業・個人事業主 取扱テーマ：創業支援、融資支援、決算申告、税務調査対応、建設業許可など