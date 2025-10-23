チョコレートの深みと母恵夢のやさしい味わいのコラボレーション！ゴディバ「ベビー母恵夢 チョコレート」発売

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、「ベビー母恵夢 チョコレート」を2025年10月31日（金）より、いよてつ高島屋（愛媛県松山市）、11月7日（金）より四国地方内の一部ゴディバショップにて数量限定販売します。さらに、11月14日（金）より取扱店を全国の一部ゴディバショップ、GODIVA cafe、GODIVA GO！および全国の一部ゴディバ アウトレット店に拡大いたします。

ゴディバから、お菓子の優しい味わいを表現し、母・恵・夢の漢字を当てはめた母恵夢本舗の『ベビー母恵夢』にチョコレートを加えることで食感と香りに奥行きを持たせた「ベビー母恵夢 チョコレート」を発売します。

カカオの深みをしっかり感じさせながらも、『ベビー母恵夢』らしいやさしい口どけを損なわないよう、濃厚なチョコレート感と、なめらかな舌触りの両立のために試作を重ねた、理想の口どけが完成しました。

「ベビー母恵夢 チョコレート」

ベルギー産ダークチョコレートとチョコレートチップを練り込んだ餡を、バターを使ったなめらかなココア生地で包みました。

メッセージ

母恵夢は餡をクッキー風の生地で包んだ和菓子ですが、世界を代表するチョコレートブランドであるゴディバとコラボレーションするお菓子を母恵夢でどう表現するのかを考えたときに、和菓子でありながら和菓子を感じさせないチョコレートのような、なめらかな食感のお菓子を頭に浮かべました。

チョコレートのような、とろけるような食感でありながら、最後に少しほろっとした餡の和菓子感も残るよう、餡の練り具合や火加減に試行錯誤しました。和菓子でありながら食感、風味もチョコレートを強く感じさせるお菓子に仕上がったと思います。独特の食感とチョコレートの風味を楽しんでいただけるとありがたいです。



愛媛県 株式会社母恵夢本舗 開発部 山崎友二朗さん

「ベビー母恵夢 チョコレート」

「ベビー母恵夢 チョコレート 4個入」

「ベビー母恵夢 チョコレート 10個入」（いよてつ高島屋店限定）



■商品概要



商品名：

「ベビー母恵夢 チョコレート」

販売期間および取扱店 ：

2025年10月31日（金）～：いよてつ高島屋

2025年11月7日（金）～：四国地方内の一部ゴディバショップ

2025年11月14日（金）～：全国の一部ゴディバショップ

GODIVA cafe

GODIVA GO！

全国の一部ゴディバ アウトレット店



価格（税込）：

「ベビー母恵夢 チョコレート」／280円

「ベビー母恵夢 チョコレート 4個入」／1,198円

「ベビー母恵夢 チョコレート 10個入」（いよてつ高島屋店限定）／2,993円