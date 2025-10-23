【CODE A】25AW POP UP SHOPをラシック1Fにて10月24日(金)より開催

株式会社 ワールド

株式会社ワールドが展開するブランド「CODE A (コードエー)」（https://store.world.co.jp/s/brand/codea/(https://store.world.co.jp/s/brand/codea/)）は、10月24日（金）～ 11月3日（月祝）の11日間、ラシック（名古屋市中区）1FラシックパサージュにてPOP UP SHOPを開催いたします。

FAV FASHION. FAV STYLE. をコンセプトに、2023年にデビューしたCODE A。

ブランド名の“A” は、1990年代から2000年代に人気を博したセレクトショップ「aquagirl（アクアガール）」の頭文字を由来としています。

単なるリバイバルではなく、aquagirlが掲げた “時代性のあるFemininity”を現代のTokyo Girlsのために再解釈。自分の”好き”を貫く、しなやかで自由なスタイルを提案します。

【ラシック POP UP SHOP】

会期：2025年10月24日(金) ~ 2025年11月3日(月祝)

住所：〒460-0008 名古屋市中区栄3-6-1 ラシック１階ラシックパサージュ（大津通側）

営業時間：11:00 - 21:00

電話番号：080-3552-8467

≪NOVELTY≫

【オリジナル Tote Bag（左）】

税込25,000円以上のお買い上げの方に、CODE Aオリジナルのトートバッグをプレゼントいたします。（※数量限定の為、無くなり次第終了）

【オリジナル Stickers（右）】

ご来店いただいたすべての方に、オリジナルステッカーを無料で配布いたします。

≪SPECIAL EVENT≫

【M.MINE POP UP SHOP】

会期中、CODE A POP UP店舗内にて「M.MINE（エムドットミネ）」のアクセサリーを展開いたします。新作を含む全ての商品をご覧いただけます。ぜひこの機会にご来店くださいませ。（※一部受注生産でのご案内となる可能性がございます）

【Instagram Live】

POP UP開催を記念して、10月24日(金) 21:30~ インスタグラムライブを配信いたします。（CODE A公式アカウント・前坂美結さんアカウントより2台同時配信）

【在店イベント】

POP UP開催を記念して、10月25日(土) 12:00-17:00 在店イベントが決定。「M.MINE（エムドットミネ）」ディレクター・前坂美結さんが在店いたします。（※ご予約不要）

≪BRAND TOPICS≫

■ 25AW POP UP SHOP TOUR

全国の主要都市でPOP UP SHOPの開催が決定。

11月7日(金)～11月16日(日)：ルクア大阪 ルクアイーレ

11月14日(金)～11月25日(火)：福岡パルコ

■ 2025 AUTUMN/WINTER コレクション

ミューズとなるTokyo Girlsのパーソナリティやクローゼットを投影した2025AWコレクション。マスキュリンなジャケットに繊細なレースを合わせるなど、相反する要素を自由にスタイリングするTokyo Girlsのマインドを表現しています。

LOOKページはこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/codea/25aw/look/vol2/商品一覧はこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/codea/search?so=NEW

【 CODE A - ブランド概要 】

“FAV FASHION. FAV STYLE”をコンセプトに、好きなファッションを自分らしく自由に楽しむすべての女性たちへ向けて、枠にとらわれないスタイルを提案します。

CODE Aが描くのは「自分のスタイルは自分で決める」女性像。

ルールに従うだけの時代はもう終わり。誰かの“正解”に合わせるのではなく、自分の「好き」にまっすぐ進む。

静かに、しかし確かな意思を持ち、ちょっと生意気で恋のあるTOKYO GIRLSをミューズに自由と美しさをスタイルで表現します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2439/table/1770_1_b896133cbf1605a62eb3309903dc10b4.jpg?v=202510231258 ]

【 商品のお取り扱い 】

オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/codea/

【 Social Media 】

Official Instagram https://www.instagram.com/code_a___.jp/

＜会社概要＞

・名称：株式会社ワールド

・代表者：鈴木 信輝

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/