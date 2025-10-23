DevRev¡¢ÆüËÜË¡¿Í¤òÀßÎ© ～AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ª¤è¤Ó¹ñÆâ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎAI¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨¶È¤òÈ¯É½～
DevRev, Inc. (ËÜ¼Ò︓ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ñ¥í¥¢¥ë¥È¡¢ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë: ¥Ç¥£¥éー¥¸¡¦¥Ñ¥ó¥Ç¥£¡¢°Ê²¼DevRev) ¤ÏËÜÆü¡¢2025Ç¯9·î18ÆüÉÕ¤ÇÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤ÆDevRev Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ︓ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤òÀßÎ©¤·¡¢²ÏÆîÉÒ¤òÆüËÜ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä®ÅÄ±Éºî¤¬²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Ä®ÅÄ¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ³ÊÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÌ¶ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥Ë¥«¤ò¹ñÆâ½é¤Î¸ÜµÒ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤ÓSynthesy³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ÎÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜË¡¿ÍÀßÎ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥°¥é¥Õ¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸À®AI¤ÎÆ³Æþ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ÆüËÜË¡¿ÍÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê
DevRev¤Ï¡¢AI¤È¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¡ÖComputer¡×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÊÆ¹ñ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤ä¹âµ¡Ç½¤ÊÀ½ÉÊ¤Î³«È¯ÎÏ¤Î¹â¤¤ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¹ñÆâ½é¤ÎÆ³Æþ»öÎã
¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÌ¶ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥Ë¥«¤¬DevRev¤Î AI ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¯¥è ¥¹¥Úー¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à
¥³¥¯¥è¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦Âß²ñµÄ¼¼Åù¤Î »ÜÀß±¿±Ä¡¿¶õ´Ö±¿ÍÑ´ÉÍý ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー´ë¶È¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ±þ¤ò AI ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¶¦Â¸¤·¤Ê¤¬¤é±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ¶ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ ¶ÈÌ³¸úÎ¨²½´ðÈ×
³«È¯ËÜÉôÁ´ÂÎ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¥áー¥ë¤ä²ñµÄ¤ÎµÄ»öÏ¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î⾮¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´ÉÍý¤¹¤ëJira¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤ò¡¢Êñ³çÅª¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢⾮¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤È¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥Çー¥¿¸¡º÷¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥Ë¥« ¤ª¤Þ¤È¤áÇ¦¼Ô
¡ÖÂçÎÌ¤ÎÊó¹ð¤ò1¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÍø±×¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÃê½Ð¤ª¤è¤ÓÊó¹ðºîÀ®¼«Æ°²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤«¤é¾å¤¬¤ëËÄÂç¤ÊÊó¹ð¥Çー¥¿¤òAI¤¬½Ö»þ¤Ë²òÀÏ¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ä²þÁ±Äó°Æ¤ò²Ä»ë²½¡£DevRev¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Î¼ÁÌä¡¦Í×Ë¾¤ò³«È¯ÉôÌç¤Ø¿×Â®¤Ë´ÔÎ®¤·¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¸þ¾å¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ëÈÎÇäÂÎÀ©¤Î¶¯²½
¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¤ËSynthesy³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊ³«È¯¡¢ÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤Îµ»½ÑÎÏ¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¸ÜµÒÁØ¤Ø¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ã¤ªµÒÍÍ¡ä
¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²èËÜÉô ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーÄ¹ ÌîÄì ÅÚÆî⼆¡¦°ì ÍÍ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÎDevRev Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¡¢À¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î»ÜÀß±¿ÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æー¥¶ー´ë¶È¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ±þ¤Î¹âÅÙ²½¤È¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢DevRev¤ÎAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òºÎÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ÈAI¤¬¶¨Æ¯¤·¤Æ¸ÜµÒÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¿×Â®¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Î¼Â¸½¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÆüËÜË¡¿ÍÀßÎ©¤¬¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëDevRev¼Ò¤È¸ÜµÒ¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸À¤Î¹½ÃÛ¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¤´³èÌö¤òµ§Ç°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
ËÌ¶ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ ³«È¯ËÜÉôÄ¹ ËÙ ÍÎ¿Í ÍÍ
¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ê±Ä¶È¤Èµ»½Ñ¡¦³«È¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆü¾ï¤Î½îÌ³¤òºï¸º¤·¤Æ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÜ¶È¤Ø¤Î²óµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢DevRev Computer¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ªµÒÍÍÂÐ±þÁë¸ý¤Î¸úÎ¨²½¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó±Ä¶ÈÉô¤È¥Ð¥ó¥¥ó¥°³«È¯Éô¤Î´Ö¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥°¥é¥Õ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÉôÌç²£ÃÇ¤Ç¤Î¾ðÊó¸¡º÷¤Ë¤è¤ë¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤Î¼Â¸½¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î´ë¶È¥Ëー¥º¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¶¦ÁÏ·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎÊÑ³×¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢DevRev¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò¿´¤«¤é´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥Ë¥« AI¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶È³«È¯Éô ÉôÄ¹ ËÜÂ¼ ·òÅÐ ÍÍ
¡ÖDevRev¤ÎÆ³Æþ¤òÄÌ¤¸¡¢¤ï¤º¤«1¥ö·î¤Ç¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÎÃê½ÐÉÑÅÙ¤¬·îÅö¤¿¤ê½¾ÍèÈæ30ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þー¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÎÃê½Ð¤«¤é³«È¯¤Î²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤¹»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½¾Íè²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÀøºßÅª¤Ê¸ÜµÒ¥Ëー¥º¡É¤¬AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸²ºß²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾ÝÄ§Åª¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£DevRev¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÈAI¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î½Û´Ä·¿·Ð±Ä¡É¤ò»Ù¤¨¤ëÍýÁÛÅª¤Ê´ðÈ×¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¡Ø¤ª¤Þ¤È¤áÇ¦¼Ô¡Ù¤ÈDevRev¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥°¥é¥Õµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñÏÃ¡¦µÄ»öÏ¿¡¦¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤È¤¤¤Ã¤¿⾮¹½Â¤¥Çー¥¿¤òÂ¨»þ¤ËÃÎÅª»ñ»º¤ØÊÑ´¹¤·¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âDevRevÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤ÎÌ±¼ç²½¤È¡¢¡ÈÃÎ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌ¤Íè¡É¤Î¼Â¸½¤ò¶¦¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡ã¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÍÍ¡ä
¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò »º¶È»Ù±ç¥°¥ëー¥× ¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÉô ÉôÄ¹ ÉðÅÄ ¿®É× ÍÍ
¡Ö»ä¤¿¤Á¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤Ï¡ØDevelopersIO¡Ù¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëµ»½Ñ¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎDX¿ä¿Ê»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ø¾ðÊó¤ÎÊ¬ÃÇ¡Ù¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£DevRev¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¥Áー¥à¤È¥Áー¥à¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ø¥Áー¥à¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DevRev¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇËÜÍè¤ÎÁÏÂ¤Åª¤Ê¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ØÈ¼Áö·¿»Ù±ç¡Ù¤ÈDevRev¤Î³×¿·Åª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ®¸ù¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Synthesy³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¾¾ºê ¿¿¼ù ÍÍ
¡ÖDevRev¤Ï¡¢AI³èÍÑ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë°Ù¤Î¿·»þÂå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Synthesy¤ÏAI¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤¹¤ë¿·»þÂå¤Î·Ð±Ä¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢È¼Áö¤«¤é¥¨¥ó¥ÉTo¥¨¥ó¥É¤ÎÊÑ³×»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£DevRev¤ËSynthesy¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¼ÒÆâ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÉôÌç¤¬ÆâÉô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¸ÜµÒ¤ä¼è°úÀè¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤éAI¤òºÇÂç³èÍÑ¤·¡¢¿·»þÂå¤Î·Ð±Ä´ÉÍýµÚ¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
DevRev, Inc. ¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·óCEO ¤Î¥Ç¥£¥éー¥¸¡¦¥Ñ¥ó¥Ç¥£¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏAI¹ñ²È¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Ø¤¤¤ÁÁá¤¯¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î´Ä¶¤äÊ¸²½¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥¥ë¤È¥Äー¥ë¤¬ÉÔ²Ä⽋¤Ç¤¹¡£DevRev¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ØComputer¡Ù¤Ë¤è¤ê¡¢¿×Â®¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÄó¶¡¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¡×
²ÏÆî¤Ï½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢DevRev¤ÎÆüËÜË¡¿ÍÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£DevRev Computer ¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥°¥é¥Õ¤ÈAirSync¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¥Çー¥¿¤ò¥µ¥¤¥í¤«¤é²òÊü¤·¡¢¶ÈÌ³À¸»ºÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÈÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¡¡¡¡ DevRev, Inc.
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ñ¥í¥¢¥ë¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡¡¡ ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë ¥Ç¥£¥éー¥¸¡¦¥Ñ¥ó¥Ç¥£¡ÊDheeraj Pandey¡Ë
ÀßÎ©¡§¡¡¡¡¡¡ 2020Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¡ AI ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL¡§¡¡¡¡¡¡ https://devrev.ai/
¡ÚÆüËÜË¡¿Í ³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¡¡¡¡ DevRev Japan ¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¡¡¡¡ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12 ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢39³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡¡¡ ÆüËÜ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô ²ÏÆî ÉÒ
ÀßÎ©¡§¡¡¡¡¡¡ 2025Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¡ ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë AI ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
URL¡§¡¡¡¡¡¡ https://devrev.ai/ja
DevRev¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DevRev ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê AI ¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëComputer¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Computer ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò°ì¸µ²½¤·¡¢¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë¥Áー¥à¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤ÎAI¥Äー¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Computer ¤Ï¹½Â¤²½¥Çー¥¿¡ÊCRM ¥ì¥³ー¥É¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥í¥°¥Çー¥¿¡Ë¤ÈÈó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¡ÊÊ¸½ñ¡¢¥áー¥ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ë¤òÃ±°ì¤Î AI ÂÐ±þ¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¾ðÊó¸»¡ÖComputer Memory¡×¤ËÅý¹ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤ÎÁÐÊý¸þÆ±´ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖComputer AirSync¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Computer ¤ÏÃ±¤Ë¾ðÊó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È²ò·è¤«¤éÊ£»¨¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬ÀÏ¤Þ¤Ç¡¢Computer ¤ÏÀìÍÑ¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¥«¥¹¥¿¥à AI ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¥Áー¥à¤ÈÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Computer ¤¬¿Í¡¹¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥í¤òÂÇÇË¤·¡¢¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡¢AI ¤È¿Í´Ö¤Î¶¨Æ¯¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Áー¥à¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»¶ºß¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢ËÜÍè¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(C) 2025 DevRev, Inc. All rights reserved. DevRev¤ª¤è¤ÓDevRev ¤Î¥í¥´¥Þー¥¯¤ÏÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëDevRev, Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½Ð´êÃæ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢¼±ÊÌÌÜÅª¤Ç¤Î¤ß»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ½êÍ¼Ô¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£