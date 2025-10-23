世界のアルミン酸カルシウムセメント市場はインフラと耐火物の革新により2033年までに75億米ドルに達すると予測
世界のカルシウムアルミネートセメント（CAC）市場は、2024年に45億米ドル規模と推定されていますが、最近の業界分析によると、2033年には75億米ドルに達すると予測されており、力強い成長が見込まれています。高性能建設用途の需要増加、耐火物セクターの成長、そして持続可能なセメント代替品への注目の高まりを背景に、2025年から2033年にかけて市場は年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると予測されています。
建設・インフラ分野の需要増加が市場の勢いを牽引
カルシウムアルミネートセメントは、高い初期強度、耐薬品性、耐熱性により、建設・土木インフラにおいてますます好まれる材料となっています。アジア太平洋地域、欧州、中東などの主要な建設市場では、排水システム、急速な補修プロジェクト、プレキャスト構造物、そして硫酸塩や塩化物への耐性が不可欠な海洋環境において、CACベースの混合物が採用されています。
政府と民間企業は共に、都市インフラ、スマートシティ、そして強靭な公共事業への投資を加速させています。これらのプロジェクトでは、長寿命と環境耐久性を実現するCACのような高性能バインダーが求められており、CACは次世代建設資材の不可欠な要素として位置付けられています。
耐火物と鉄鋼業界は依然として主要な用途分野
耐火物業界は、アルミン酸カルシウムセメントの用途において依然として主流を占めています。CACは優れた耐熱性と耐熱衝撃性を備えており、製鋼炉、窯、焼却炉、その他の高温環境において不可欠な材料となっています。
新興市場における鉄鋼生産の増加と、欧米における旧来の産業設備の近代化に伴い、CACをバインダーとして使用する低セメントおよび超低セメントキャスタブルの需要が大幅に増加しています。不定形耐火物の革新と、非クロム耐火物を求める環境規制は、この分野におけるCACの役割をさらに強化しています。
環境上の利点と低炭素セメント代替品への移行
世界中のセメント業界が炭素排出量削減の圧力に直面する中、アルミナセメントは従来のポルトランドセメントに代わる比較的低炭素な代替品となります。CACは石灰石含有量が少なく、焼成工程におけるエネルギー消費量も少ないため、製造時のCO?排出量が少なくなっています。
持続可能な建築認証やグリーン建設の義務化により、CACのような特殊セメントの使用が促進されています。特に、速硬性で耐久性のある補修モルタルへのCACの使用は、ライフサイクル性能の延長とメンテナンスの削減に役立ち、循環型経済の目標達成に大きく貢献します。
製品グレードのイノベーションと地域展開
市場をリードする企業や中堅企業は、セルフレベリングフローリング、3Dコンクリートプリント、油井セメント、生体由来の耐食性モルタルなど、ニッチな用途に対応するために、特殊なCACグレードを導入しています。これらのイノベーションは、市場の対象用途を拡大し、全体的なコストパフォーマンスを向上させています。
アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジアにおける建設ブームに牽引され、予測期間を通じて引き続き最大の地域市場となる見込みです。北米とヨーロッパでは、改修プロジェクトや産業インフラのアップグレードに支えられ、引き続き堅調な需要が見込まれます。一方、中東・アフリカは、海水淡水化プラント、セメント窯向け耐火物設備、石油・ガス事業への投資増加により、重要な地域として台頭しています。
