スーパーロボット大戦シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』の発売を記念し、シャッテ・ジュードヴェステンのグッズ3アイテムの受注を開始！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は『スーパーロボット大戦X-Ω』のオリジナルキャラクター、「シャッテ・ジュードヴェステン」の関連グッズの受注を10月23日より開始いたします。
シリーズ最新作「スーパーロボット大戦Y」の発売を記念し、シャッテ・ジュードヴェステンの立体マウスパッドが新登場！
再販アイテムのフィギュア、抱き枕カバーも同時予約受付中！
触り心地 抜群！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331907&id=bodyimage1】
シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』の発売を記念し、「シャッテ・ジュードヴェステン」の立体マウスパッドが商品化！胸の部分に特殊なジェルを使用し、触り心地も抜群のマウスパッドです！
◆商品情報◆
●商品名／スーパーロボット大戦X-Ω 立体マウスパッド シャッテ・ジュードヴェステン
●価格／6,600円（税込）
●受注期間／2025年10月23日～12月18日
●発売／2026年3月
●素材／布（ポリエステル・ポリウレタン）、PUジェル、PVC
●サイズ／約縦263mm×横222mm
●イラスト製作／渡邉亘
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップで予約可能
●JAN／4981932525167
セクシーなシャッテの姿を160cm×50cmの特大サイズで
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331907&id=bodyimage2】
【再販アイテム】
シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』の発売を記念し、「シャッテ・ジュードヴェステン」の抱き枕カバーを再販！
抱き枕カバーは本商品の為の描き下ろしイラストを使用！セクシーなシャッテの姿を160cm×50cmの特大サイズでお届けです！
◆商品情報◆
●商品名／スーパーロボット大戦X-Ω 抱き枕カバー シャッテ・ジュードヴェステン
●価格／13,200円（税込）
●受注期間／2025年10月23日～12月18日
●発売／2026年2月
●素材／A&Jライクトロン（2wayトリコット）
●サイズ／縦：1600mm × 横：500mm
●イラスト製作／渡邉亘
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップで予約可能
●JAN／4981932511122
ダイナマイトボディを忠実に再現
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331907&id=bodyimage3】
【再販アイテム】
シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』の発売を記念し、スーパーロボット大戦X-Ωのオリジナルキャラクター、シャッテ・ジュードヴェステンのフィギュアが再び登場！
公式の水着イラストを元に、ダイナマイトボディを忠実に再現。日焼け跡が残る肌、申し訳程度の大きさの水着など、見どころが満載！さらに、付け替え用のフェイスパーツや、Yシャツの着脱など、プレイバリューも豊富なアイテムです！
◆商品情報◆
●商品名／スーパーロボット大戦X-Ω シャッテ・ジュードヴェステン 水着Ver.【再販】
●価格／23,100円（税込）
●受注期間／2025年10月23日～12月18日
●発売／2026年4月～5月
●仕様／彩色済みPVCモデル
●サイズ／1:7スケール、全高約25cm
●原型製作／デイラ
●彩色見本製作／ピンポイント
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
●JAN／4981932525150
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）SRWOG PROJECT
◆関連サイト◆
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
●スーパーロボット大戦公式サイト／https://www.suparobo.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
シリーズ最新作「スーパーロボット大戦Y」の発売を記念し、シャッテ・ジュードヴェステンの立体マウスパッドが新登場！
再販アイテムのフィギュア、抱き枕カバーも同時予約受付中！
触り心地 抜群！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331907&id=bodyimage1】
シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』の発売を記念し、「シャッテ・ジュードヴェステン」の立体マウスパッドが商品化！胸の部分に特殊なジェルを使用し、触り心地も抜群のマウスパッドです！
◆商品情報◆
●商品名／スーパーロボット大戦X-Ω 立体マウスパッド シャッテ・ジュードヴェステン
●価格／6,600円（税込）
●受注期間／2025年10月23日～12月18日
●発売／2026年3月
●素材／布（ポリエステル・ポリウレタン）、PUジェル、PVC
●サイズ／約縦263mm×横222mm
●イラスト製作／渡邉亘
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップで予約可能
●JAN／4981932525167
セクシーなシャッテの姿を160cm×50cmの特大サイズで
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331907&id=bodyimage2】
【再販アイテム】
シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』の発売を記念し、「シャッテ・ジュードヴェステン」の抱き枕カバーを再販！
抱き枕カバーは本商品の為の描き下ろしイラストを使用！セクシーなシャッテの姿を160cm×50cmの特大サイズでお届けです！
◆商品情報◆
●商品名／スーパーロボット大戦X-Ω 抱き枕カバー シャッテ・ジュードヴェステン
●価格／13,200円（税込）
●受注期間／2025年10月23日～12月18日
●発売／2026年2月
●素材／A&Jライクトロン（2wayトリコット）
●サイズ／縦：1600mm × 横：500mm
●イラスト製作／渡邉亘
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップで予約可能
●JAN／4981932511122
ダイナマイトボディを忠実に再現
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331907&id=bodyimage3】
【再販アイテム】
シリーズ最新作『スーパーロボット大戦Y』の発売を記念し、スーパーロボット大戦X-Ωのオリジナルキャラクター、シャッテ・ジュードヴェステンのフィギュアが再び登場！
公式の水着イラストを元に、ダイナマイトボディを忠実に再現。日焼け跡が残る肌、申し訳程度の大きさの水着など、見どころが満載！さらに、付け替え用のフェイスパーツや、Yシャツの着脱など、プレイバリューも豊富なアイテムです！
◆商品情報◆
●商品名／スーパーロボット大戦X-Ω シャッテ・ジュードヴェステン 水着Ver.【再販】
●価格／23,100円（税込）
●受注期間／2025年10月23日～12月18日
●発売／2026年4月～5月
●仕様／彩色済みPVCモデル
●サイズ／1:7スケール、全高約25cm
●原型製作／デイラ
●彩色見本製作／ピンポイント
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
●JAN／4981932525150
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）SRWOG PROJECT
◆関連サイト◆
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
●スーパーロボット大戦公式サイト／https://www.suparobo.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ