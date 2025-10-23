こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
保険業界向けPaaS「InsureMO」の提供を開始～次世代保険基幹システムの構築を支援～
プレスリリース
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、保険会社向けPaaS（Platform as a Service）を提供するInsureMO株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：河上 勝）と協業し、保険会社の次世代基幹システムの構築を支援いたします。
従来、保険会社の基幹システムはITサステナビリティ面（保守体制維持・EOS対応）とビジネス面（業務効率化・高度化）の二つの課題を、低コストに同時解決するという難題に直面してきました。さらに近年では、三つ目の課題として、AIを安全かつ継続的に基幹システムに組み込み・運用できる状態、すなわち、「AI-Ready」であることが求められつつあります。
NSSOLは保険会社向けの基幹システムモダナイゼーションやDX・AIコンサルティングの実績、並びに、システム研究開発センターにおけるAI知見をもとに、これら課題解決のパートナーとしてInsureMOを選択いたしました。NSSOLは、InsureMOについてのコンサルティングから導入・保守までのトータルサポートを提供します。
InsureMOはグローバルで500社以上、日本国内で約30社の導入実績を有する保険業務に特化したPaaSです。生命保険、損害保険、共済、少額短期保険の幅広い商品、および募集から収納までの一連の業務機能をカバーしています。また、保険業務機能を細粒度のAPIとして社内外に提供することを前提として「AI-Ready」に設計されています。これまでにも多くの保険会社でInsureMOを活用した次世代の基幹システムの構築が進められてきました。
NSSOLとInsureMO株式会社は、協業を通じてAI時代を見据えた保険会社の基幹システム変革をリードしてまいります。
InsureMO株式会社 代表取締役 河上 勝様のコメント
NSSOLを通じて、日本の保険会社のみなさまに最先端のテクノロジーをご提供できることを大変嬉しく思います。これまでもInsurTechのグローバルリーダーとして、レガシーモダナイゼーションや保険エコシステムの構築などを実現してきました。新たに提供を開始した「AI Agent」は、保険業務を大きく変革する可能性を秘めています。高い技術力を有するNSSOLとともに保険会社の業務課題の解決に貢献してまいります。
InsureMO株式会社について
InsureMOは、保険業界向けのテクノロジープロバイダーです。
2000年に創業し、「保険を簡単に」をミッションとしてグローバルにサービスを展開しています。
モダンテクノロジーを通じ、システムの柔軟性にボトルネックを抱える保険業界の課題解決に取り組んでいます。ソリューションの特徴は以下のとおりです。
1. 広範な商品・機能カバレッジ
生命保険、損害保険、共済、少額短期保険の幅広い商品、および募集から収納までの一連の業務機能をカバー
2. 保険基幹システムとしての豊富な稼働実績
生命保険・損害保険の両業界において保険商品・保険業務全体をカバーする基幹システムとしての導入実績あり
3. AI-Readyな設計
APIファースト、イベント駆動、共通データモデルの概念を体現するクラウドネイティブな設計であるためAIエージェントとの親和性が高い
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
金融ソリューション事業本部
営業本部 営業第三部
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
Mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
2025年10月23日
日鉄ソリューションズ株式会社
日鉄ソリューションズ株式会社
保険業界向けPaaS「InsureMO」の提供を開始
～次世代保険基幹システムの構築を支援～
～次世代保険基幹システムの構築を支援～
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、保険会社向けPaaS（Platform as a Service）を提供するInsureMO株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：河上 勝）と協業し、保険会社の次世代基幹システムの構築を支援いたします。
写真右：NSSOL 上席執行役員 金融ソリューション事業本部長 前原 卓己
写真左：InsureMO社 代表取締役 河上 勝氏
写真左：InsureMO社 代表取締役 河上 勝氏
従来、保険会社の基幹システムはITサステナビリティ面（保守体制維持・EOS対応）とビジネス面（業務効率化・高度化）の二つの課題を、低コストに同時解決するという難題に直面してきました。さらに近年では、三つ目の課題として、AIを安全かつ継続的に基幹システムに組み込み・運用できる状態、すなわち、「AI-Ready」であることが求められつつあります。
NSSOLは保険会社向けの基幹システムモダナイゼーションやDX・AIコンサルティングの実績、並びに、システム研究開発センターにおけるAI知見をもとに、これら課題解決のパートナーとしてInsureMOを選択いたしました。NSSOLは、InsureMOについてのコンサルティングから導入・保守までのトータルサポートを提供します。
InsureMOはグローバルで500社以上、日本国内で約30社の導入実績を有する保険業務に特化したPaaSです。生命保険、損害保険、共済、少額短期保険の幅広い商品、および募集から収納までの一連の業務機能をカバーしています。また、保険業務機能を細粒度のAPIとして社内外に提供することを前提として「AI-Ready」に設計されています。これまでにも多くの保険会社でInsureMOを活用した次世代の基幹システムの構築が進められてきました。
NSSOLとInsureMO株式会社は、協業を通じてAI時代を見据えた保険会社の基幹システム変革をリードしてまいります。
以上
InsureMO株式会社 代表取締役 河上 勝様のコメント
NSSOLを通じて、日本の保険会社のみなさまに最先端のテクノロジーをご提供できることを大変嬉しく思います。これまでもInsurTechのグローバルリーダーとして、レガシーモダナイゼーションや保険エコシステムの構築などを実現してきました。新たに提供を開始した「AI Agent」は、保険業務を大きく変革する可能性を秘めています。高い技術力を有するNSSOLとともに保険会社の業務課題の解決に貢献してまいります。
InsureMO株式会社について
InsureMOは、保険業界向けのテクノロジープロバイダーです。
2000年に創業し、「保険を簡単に」をミッションとしてグローバルにサービスを展開しています。
モダンテクノロジーを通じ、システムの柔軟性にボトルネックを抱える保険業界の課題解決に取り組んでいます。ソリューションの特徴は以下のとおりです。
1. 広範な商品・機能カバレッジ
生命保険、損害保険、共済、少額短期保険の幅広い商品、および募集から収納までの一連の業務機能をカバー
2. 保険基幹システムとしての豊富な稼働実績
生命保険・損害保険の両業界において保険商品・保険業務全体をカバーする基幹システムとしての導入実績あり
3. AI-Readyな設計
APIファースト、イベント駆動、共通データモデルの概念を体現するクラウドネイティブな設計であるためAIエージェントとの親和性が高い
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
金融ソリューション事業本部
営業本部 営業第三部
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
Mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com