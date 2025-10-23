こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【金城学院大学】名古屋経済大学市邨高等学校と高大連携協定を締結
2025年10月16日（木）名古屋経済大学市邨高等学校と高大連携協定を締結しました。
この協定は、相互の人的・知的資源の交流・活用を通じて教育の充実・発展に資することを目的とし締結しました。高大連携協定の締結は今回で6校目となります。
同日、名古屋経済大学市邨高等学校にて実施された協定調印式では、名古屋経済大学市邨高等学校校長の若山和彦様と、本学理事長小室による協定書の署名と受け渡しが行われ、終始和やかな雰囲気で意見交換されました。
名古屋経済大学市邨高等学校は、これまでも多くの卒業生が本学へ進学した実績があります。
今後は、教育連携をさらに進めていく予定であり、相互の生徒・学生の行き来や交流の機会を積極的に設けることで、双方の教育の質の向上を目指します。
本協定の締結により、相互協力を通したさらなる教育の充実が期待されます。
※連携協定について https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/research/#block-3
▼本件に関する問い合わせ先
大学運営推進課
TEL：052-798-0180
メール：d-suisin@kinjo-u.ac.jp
