TVアニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』第5話あらすじ&先行カット公開

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ(本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介)は、 株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）が刊行しているノベル作品が原作のTVアニメ「無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～」（アース・スターノベル/アース・スター エンターテイメント刊）の、10月29日(水)22:00から放送となる第5話あらすじ&先行カットに関する情報をご案内いたします。




第5話「剣神杯」あらすじ&先行カット


10月29日(水)22:00から放送の、TVアニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』第5話あらすじ&先行カットをご紹介いたします！





第5話　「剣神杯」

＜あらすじ＞


着実に剣神杯を勝ち進んでいくアレル。多くの人々が注目するなか、ついに決勝戦で『ブラックブレード』のリーダーにして『剣帝』でもあるゲオルグと対戦することに。



















作品基本情報






作品タイトル


『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』



イントロダクション


それは、女神から授けられる職業とスキルが人生を大きく左右する世界――。


《剣姫》と《魔導王》の息子として生まれた主人公・アレルはどんな職業を授かるかと期待されるなか、「無職」の烙印を押されてしまう。


周囲の人々からの失望と同情。しかし、アレルは努力を重ねることで、次々と新たな力を手に入れていく。そして、その力はやがて天賦の才であるスキルをも上回るのだった。


これはスキルを持たない「無職」がたゆまぬ努力の結果『英雄』と呼ばれ、さらなる力を求めてゆく物語――。



放送・配信情報


<放送情報>


2025年10月より放送


TOKYO MX：2025年10月1日（水）より毎週水曜22時00分 ～ 放送開始


BSフジ　　 ：2025年10月2日（木）より毎週木曜24時30分 ～ 放送開始


AT-X　　 ：2025年10月6日（月）より毎週月曜22時30分 ～ 放送開始


　　　　　　　※リピート放送　毎週水曜10：30～/毎週金曜16：30～


<配信情報>


dアニメストア・ABEMA・U-NEXT・アニメ放題：


9月24日（水）より毎週水曜22時00分～地上波1週間先行・最速配信


その他配信サービスでも順次配信予定


STAFF


原作 : 九頭七尾（アース・スターノベル / アース・スター エンターテイメント刊）


キャラクター原案：上田夢人、名苗秋緒


監督 :矢花馨


シリーズ構成・脚本 :日暮茶坊


制作スタジオ :studio A-CAT


音響監督 :森下広人


音楽 :朝比奈健人


音響制作 :ダックスプロダクション



CAST


アレル：小野賢章


ライナ：早見沙織


リリア：上坂すみれ


クーファ：大久保瑠美


ファラ：中原麻衣


レオン：高橋伸也


アステア：礒部花凜


ミラ：井口裕香



WEB


公式サイト：https://mushoku-eiyu-anime.com


公式X：@mushoku_eiyu（https://x.com/mushoku_eiyu）



▼推奨ハッシュタグ


「#無職の英雄」



原作情報


●原作小説


『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』


著：九頭七尾


イラスト：上田夢人


(アース・スターノベル アース・スター エンターテイメント刊)



主題歌情報


＜オープニング テーマ＞「Reincarnation」　花耶


＜エンディング テーマ＞「奇跡なんかいらない」　ウタヒメドリーム オールスターズ



▽原作ノベル特集ページ


https://www.es-novel.jp/bookdetail/64mushokunoeiyu.php



●コミックス


『無職の英雄 別にスキルなんか要らなかったんだが -才能ゼロの成り上がり-』


原作：九頭七尾・上田夢人


漫画：名苗秋緒


(「コミック アース・スター」連載)



▽「コミック アース・スター」にて連載中！


https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509013363



