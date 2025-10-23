TVアニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』第5話あらすじ&先行カット公開
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ(本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介)は、 株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）が刊行しているノベル作品が原作のTVアニメ「無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～」（アース・スターノベル/アース・スター エンターテイメント刊）の、10月29日(水)22:00から放送となる第5話あらすじ&先行カットに関する情報をご案内いたします。
第5話「剣神杯」あらすじ&先行カット
10月29日(水)22:00から放送の、TVアニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』第5話あらすじ&先行カットをご紹介いたします！
第5話 「剣神杯」
＜あらすじ＞
着実に剣神杯を勝ち進んでいくアレル。多くの人々が注目するなか、ついに決勝戦で『ブラックブレード』のリーダーにして『剣帝』でもあるゲオルグと対戦することに。
作品基本情報
作品タイトル
『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』
イントロダクション
それは、女神から授けられる職業とスキルが人生を大きく左右する世界――。
《剣姫》と《魔導王》の息子として生まれた主人公・アレルはどんな職業を授かるかと期待されるなか、「無職」の烙印を押されてしまう。
周囲の人々からの失望と同情。しかし、アレルは努力を重ねることで、次々と新たな力を手に入れていく。そして、その力はやがて天賦の才であるスキルをも上回るのだった。
これはスキルを持たない「無職」がたゆまぬ努力の結果『英雄』と呼ばれ、さらなる力を求めてゆく物語――。
放送・配信情報
<放送情報>
2025年10月より放送
TOKYO MX：2025年10月1日（水）より毎週水曜22時00分 ～ 放送開始
BSフジ ：2025年10月2日（木）より毎週木曜24時30分 ～ 放送開始
AT-X ：2025年10月6日（月）より毎週月曜22時30分 ～ 放送開始
※リピート放送 毎週水曜10：30～/毎週金曜16：30～
<配信情報>
dアニメストア・ABEMA・U-NEXT・アニメ放題：
9月24日（水）より毎週水曜22時00分～地上波1週間先行・最速配信
その他配信サービスでも順次配信予定
STAFF
原作 : 九頭七尾（アース・スターノベル / アース・スター エンターテイメント刊）
キャラクター原案：上田夢人、名苗秋緒
監督 :矢花馨
シリーズ構成・脚本 :日暮茶坊
制作スタジオ :studio A-CAT
音響監督 :森下広人
音楽 :朝比奈健人
音響制作 :ダックスプロダクション
CAST
アレル：小野賢章
ライナ：早見沙織
リリア：上坂すみれ
クーファ：大久保瑠美
ファラ：中原麻衣
レオン：高橋伸也
アステア：礒部花凜
ミラ：井口裕香
WEB
公式サイト：https://mushoku-eiyu-anime.com
公式X：@mushoku_eiyu（https://x.com/mushoku_eiyu）
▼推奨ハッシュタグ
「#無職の英雄」
原作情報
●原作小説
『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』
著：九頭七尾
イラスト：上田夢人
(アース・スターノベル アース・スター エンターテイメント刊)
主題歌情報
＜オープニング テーマ＞「Reincarnation」 花耶
＜エンディング テーマ＞「奇跡なんかいらない」 ウタヒメドリーム オールスターズ
▽原作ノベル特集ページ
https://www.es-novel.jp/bookdetail/64mushokunoeiyu.php
●コミックス
『無職の英雄 別にスキルなんか要らなかったんだが -才能ゼロの成り上がり-』
原作：九頭七尾・上田夢人
漫画：名苗秋緒
(「コミック アース・スター」連載)
▽「コミック アース・スター」にて連載中！
https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509013363
