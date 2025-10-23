TVアニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』第5話あらすじ&先行カット公開

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ(本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介)は、 株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）が刊行しているノベル作品が原作のTVアニメ「無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～」（アース・スターノベル/アース・スター エンターテイメント刊）の、10月29日(水)22:00から放送となる第5話あらすじ&先行カットに関する情報をご案内いたします。

第5話「剣神杯」あらすじ&先行カット

10月29日(水)22:00から放送の、TVアニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』第5話あらすじ&先行カットをご紹介いたします！

第5話 「剣神杯」

＜あらすじ＞

着実に剣神杯を勝ち進んでいくアレル。多くの人々が注目するなか、ついに決勝戦で『ブラックブレード』のリーダーにして『剣帝』でもあるゲオルグと対戦することに。

作品基本情報

作品タイトル

『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』

イントロダクション

それは、女神から授けられる職業とスキルが人生を大きく左右する世界――。

《剣姫》と《魔導王》の息子として生まれた主人公・アレルはどんな職業を授かるかと期待されるなか、「無職」の烙印を押されてしまう。

周囲の人々からの失望と同情。しかし、アレルは努力を重ねることで、次々と新たな力を手に入れていく。そして、その力はやがて天賦の才であるスキルをも上回るのだった。

これはスキルを持たない「無職」がたゆまぬ努力の結果『英雄』と呼ばれ、さらなる力を求めてゆく物語――。

放送・配信情報

<放送情報>

2025年10月より放送

TOKYO MX：2025年10月1日（水）より毎週水曜22時00分 ～ 放送開始

BSフジ ：2025年10月2日（木）より毎週木曜24時30分 ～ 放送開始

AT-X ：2025年10月6日（月）より毎週月曜22時30分 ～ 放送開始

※リピート放送 毎週水曜10：30～/毎週金曜16：30～

<配信情報>

dアニメストア・ABEMA・U-NEXT・アニメ放題：

9月24日（水）より毎週水曜22時00分～地上波1週間先行・最速配信

その他配信サービスでも順次配信予定

STAFF

原作 : 九頭七尾（アース・スターノベル / アース・スター エンターテイメント刊）

キャラクター原案：上田夢人、名苗秋緒

監督 :矢花馨

シリーズ構成・脚本 :日暮茶坊

制作スタジオ :studio A-CAT

音響監督 :森下広人

音楽 :朝比奈健人

音響制作 :ダックスプロダクション

CAST

アレル：小野賢章

ライナ：早見沙織

リリア：上坂すみれ

クーファ：大久保瑠美

ファラ：中原麻衣

レオン：高橋伸也

アステア：礒部花凜

ミラ：井口裕香

WEB

公式サイト：https://mushoku-eiyu-anime.com

公式X：@mushoku_eiyu（https://x.com/mushoku_eiyu）

▼推奨ハッシュタグ

「#無職の英雄」

原作情報

●原作小説

『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』

著：九頭七尾

イラスト：上田夢人

(アース・スターノベル アース・スター エンターテイメント刊)

主題歌情報

＜オープニング テーマ＞「Reincarnation」 花耶

＜エンディング テーマ＞「奇跡なんかいらない」 ウタヒメドリーム オールスターズ

▽原作ノベル特集ページ

https://www.es-novel.jp/bookdetail/64mushokunoeiyu.php

●コミックス

『無職の英雄 別にスキルなんか要らなかったんだが -才能ゼロの成り上がり-』

原作：九頭七尾・上田夢人

漫画：名苗秋緒

(「コミック アース・スター」連載)

▽「コミック アース・スター」にて連載中！

https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509013363

(C)九頭七尾/アース・スター エンターテイメント/無職の英雄製作委員会