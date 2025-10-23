『ACE／100』新日本プロレス　棚橋弘至選手現役最後の写真集　10月23日（木）発売

株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社小学館集英社プロダクション（東京都千代田区神保町／代表取締役社長：松井聡）は、写真集『ACE／100（エースヒャク）』を10月23日（木）に発売しました。

『ACE／100』

「100年に一人の逸材」のキャッチフレーズのもと、絶対的エースとして新日本プロレスのトップに立ち続けるプロレスラー、棚橋弘至選手。

本書は、2026年1月4日に引退する棚橋弘至の“今”を記録した写真集です。

国内外問わず活躍する注目のフォトグラファー・大野隼男による完全撮りおろしで、リング上の闘いから舞台裏の素顔まで、他では見ることができない貴重な瞬間をドキュメンタリーのように写し出します。さらに、引退を目前に控えた棚橋弘至のロングインタビューも収録。

プロレスに全てを捧げた男、棚橋弘至の魅力を収めた現役最後の写真集です。

●書籍の特徴

1.棚橋弘至選手の引退前ラスト写真集

テーマは「現役最後の写真集」

2026年の1月4日に引退を控え、現役選手として最後の日々を送る棚橋選手を写真に収めました。

2.スペシャルインタビュー収録

「ありがとうを超える言葉として愛してますという言葉がでた」

「2年あれば棚橋というプロレスラーを応援してくれたファンのみんなに直接お礼が言える」

デビューから26年目を迎え、これまでのプロレス人生を振り返り、引退後への思い、そして引退目前に控えた今の気持ちを約2万字のインタビューで語ります。

試合中の様子（写真集『ACE／100』に収録）トレーニング中の様子（写真集『ACE／100』に収録）試合中の様子（写真集『ACE／100』に収録）

著者について

●棚橋弘至（たなはしひろし） ［著］

1976年、岐阜県大垣市出身。1999年に立命館大学卒業後、新日本プロレスに入門。「100年に一人の逸材」「エース」の名のもと人気を博し、幾度も団体最高峰のベルトを戴冠。プロレス界の顔として、リング内外で活躍し、2023年12月より新日本プロレスリング株式会社代表取締役社長に就任。2026年1月4日東京ドーム大会で現役を引退。

●大野 隼男（おおのとしお） ［撮影］

1986年生まれ。写真家。数々のファッションブランドや雑誌、アーティスト写真、広告撮影などで幅広く活躍中。近年は海外アーティストのワールドキャンペーンやロンドンの音楽誌「NME Magazine」の表紙を手がけ、国内外でも活動の幅を広げ注目を集める。

書籍情報

著者：棚橋弘至、大野 隼男

定価： 3,850円（10%税込）

仕様：Ａ4変判 ‧ 並製 ‧ 120頁 ‧ 本文1C

発売日：2025年10月23日

ISBN：9784796874625

発売元：小学館集英社プロダクション

商品URL：https://books.shopro.co.jp/?contents=9784796874625