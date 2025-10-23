ジャン・リンホー(張凌赫)主演、2025年上半期No.1の中国現代ラブストーリー「素敵な恋の咲かせかた」（原題：愛你）1２月から日本初放送！CSホームドラマチャンネル

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)2025 BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

CS放送「ホームドラマチャンネル」では、ジャン・リンホーが優しいイケメン漢方専門医を演じた、ヒーリング・ラブコメディ「素敵な恋の咲かせかた」を1２月から日本初放送します。さらにYouTubeでの第1話先行配信も決定しました。(YouTube先行配信についての詳細は後日発表します。)

10/24(金)からはジャン・リンホーの古装姿の中で一番カッコイイと話題の「四海重明～恋が光となる、その時まで～」もスタート！“美男ライジングスター”ジャン・リンホーの時代劇、現代劇、両方の魅力をご堪能ください！

素敵な恋の咲かせかた

CSホームドラマチャンネルで12/23(火)より日本初放送！

毎週(火)~(木)午後7:00~

(C)2025 BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

2025年/中国/全28話

[監督] チョー・リアンイー

[脚本] オウ・スージア

[出演] ジャン・リンホー、シュー・ルオハン、タン・ジウジョウ、ジョウ・イールー、ホアン・ツァンツァン、ワン・ヨウジュン

2025年上半期No.1の中国現代ラブストーリー！

「四海重明」ジャン・リンホー×「ゼロ婚」シュー・ルオハン主演！

イケメン漢方医＆仕事と恋に疲れたヒロイン、心がキュンと癒されるヒーリング・ラブコメディ！

「四海重明～恋が光となる、その時まで～」のジャン・リンホーが新たなスパダリキャラに挑戦！白衣姿や眼鏡越しに目を細める笑顔、植物を愛でる眼差し、そして恋愛モードの時だけ策士になる表情など、本作で彼が見せる渾身の演技とパフォーマンスに魅了され、癒される視聴者が続出。ヒロインを演じる「ゼロ婚 ～恋はプロポーズのあとで～」のシュー・ルオハンとの相性も抜群。映像美が際立つ映画『陰陽師: とこしえの夢』などを手掛けたカメラマン出身のチョー・リアンイー監督が、光の演出で描く春夏秋冬。中国八大古都・杭州の美しい観光スポットで撮影されたロマンティックな映像美がピュアな恋模様を最高潮に盛り上げる！

【あらすじ】

高級ホテルで客室マネージャーとして働くシェン・シーファン（シュー・ルオハン）は7年付き合う恋人とすれ違いの日々。仕事のストレスと恋愛の悩みから不眠症と偏頭痛に悩まされ近所にある漢方医学のクリニックを受診する。そこで優しくハンサムな漢方内科医ホー・スーイエ（ジャン・リンホー）と出会い彼のきめ細やかな治療で身も心も癒された彼女は、今の恋に区切りをつける。同時に、スーイエと互いに惹かれ合っていることに気づくが、キャリアアップのための留学を考える彼女は新しい恋に踏み出すか迷って…。

「素敵な恋の咲かせかた」ご視聴はこちら :https://www.homedrama-ch.com/news/857スカパー！番組配信なら、スマホやパソコンでも視聴可能！

★ジャン・リンホー主演「四海重明～恋が光となる、その時まで～」も10/24(金)スタート！

四海重明～恋が光となる、その時まで～

(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

CSホームドラマチャンネルで10月24(金)より日本初放送！

毎週(金)午後7:00～他(2話連続）

2024年/中国/全36話

[監督] ウン・ダーグァン（温徳光）

[出演] ジャン・リンホー（張凌赫)、ジン・ティエン（景甜）、グアン・ホン（官鴻）、チャン・ロン（昌隆）

無実の罪で逃亡中の帝君と薬の研究をしている少女のロマンス・ファンタジー時代劇！

主演は「蒼蘭訣（そうらんけつ）～エターナル・ラブ～」でブレイクし、「寧安如夢」でさらに注目を集めるジャン・リンホー。本作では初めて魔族役に挑み、その端麗な容姿は「蒼蘭訣」を遥かに凌ぐと、多くのファンを魅了！“彼の美顔を見ているだけであっという間にドラマが終わってしまう”と本国でも話題に。対するヒロインには「楽游原」など大ヒットドラマの主演やハリウッドでも活躍するジン・ティエン。偶然の出会いから始まった2人の純愛を描きつつ、それぞれの過去の因縁が様々な事件を通じて明らかになってゆく。iQIYIでは22日間連続で時代劇ランキング1位を記録、同時配信されたMango TVでは81日間再生回数1位を達成。監督は「瓔珞」「恋心は玉の如き」などで名高いウン・ダーグアン。さらに、エンディングテーマはSEVENTEENのTHE 8が担当するなど、豪華布陣も反響を呼んだ話題作！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=wLMVxKlPVKQ ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=MzFDOuGjQpw ]

※YouTube第１話先行配信は10/24(金)午後7:00まで

「四海重明」人物紹介・ギャラリーはこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/18581★「華流最新ラインアップ」はこちら :https://www.homedrama-ch.com/special/faryu_matome

ホームドラマチャンネルは、スカパー！、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。

録画に最適！本編中はノーCMで放送！

スカパー！番組配信ならPC・スマホでも視聴可能！

ホームドラマチャンネル カスタマーセンター ０５７０-００１-４４４

IP電話のお客様は０３-６７４１-７５３５

【受付時間】１０：００～２０：００（年中無休）