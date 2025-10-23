ピースウイング初クリスマスイベント！レジーナで開催決定！12/20(土)N相模原戦『サンフレッチェバイオレットクリスマス』

株式会社サンフレッチェ広島

サンフレッチェ広島レジーナは、12月20日（土）ノジマステラ神奈川相模原戦において、エディオンピースウイング広島初となるクリスマスイベント、『サンフレッチェバイオレットクリスマス』を開催いたします。

本イベントには、新キャラクター「スノーサンチェ」が登場！こころ優しきスノーサンチェとレジーナ選手たちが、さまざまなクリスマス企画をご用意します。ココロ輝く幸せな時間をお過ごしください！

※実施イベントは随時公開していきますので、今後の情報を楽しみにお待ちください。

対象試合

2025/26 SOMPO WEリーグ第14節

2025年12月20日（土）14:00K.O.

サンフレッチェ広島レジーナ vs ノジマステラ神奈川相模原

@エディオンピースウイング広島

スノーサンチェ誕生秘話！！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/125961/table/84_1_75d0aedac5ba377c3505226d502d899a.jpg?v=202510231258 ]スノーサンチェ

雪が降るある日。

サンチェが雪だるまを作っていたら、なんとその雪だるまが“動き出した”！？

「こんにちは！ぼくはスノーサンチェ！」そう名乗る雪だるまは、すぐにサンチェと仲良しに！

ふたりは冬のスタジアムをお散歩しながら、あたたかいドリンクを飲んだり、選手たちを応援したり、子どもたちにプレゼントを届けたりして過ごすみたい！

そんなスノーサンチェが現れるのは冬の季節だけ。冬が終わると、その魔法は雪とともに解けていきます。

だからこそ、この冬に出会えるのは、とっても特別な奇跡。

サンチェとスノーサンチェが、ココロあたたまるワクワク体験を皆様に届けにやってきます。

イベント

※多数イベントを準備中です。詳細が決定したものから随時公開いたします。

1.【バイオレットクリスマス初開催記念】「バイオレットサンタ帽ソックス」先着10,000名様にプレゼント！

サンタ帽子＆クリスマスソックスの2WAYで利用できる「バイオレットサンタ帽ソックス」を、先着10,000名様にプレゼントします！

試合中はみんなで被って応援、試合前は各イベントでGETできるプレゼントを入れるソックスとして使ってみてください！

バイオレットサンタ帽ソックス

※来場者様1名につき1つ配布いたします。（チケットをお持ちでない未就学児も対象）

※大人も子どもも被れる、ゴムタイプのフリーサイズグッズとなっております。

2.【バイオレットクリスマス初開催記念】「クリスマスコンサート」開催！

スタジアム場外1F特設ステージにて、クリスマスコンサートを開催します！

試合開始前に、素敵な演奏・パフォーマンスを見て、こころ温まる時間をお楽しみください！

開催概要（予定）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/125961/table/84_2_60ce81e6d45d3efe0d8238b50a199a41.jpg?v=202510231258 ]

※雨天の場合、中止となります。