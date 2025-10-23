より質の高い安全衛生活動と施工を目指し宮崎県 新地建設工業が「GENBAx点検」を導入

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（代表取締役：博多一晃、本社：東京都中央区、以下「SORABITO」）が開発・提供する、建設現場における安全点検のDX化を加速する「GENBAx点検」を、株式会社新地建設工業（本社：宮崎県 代表取締役：新地 裕樹、以下「新地建設工業」）が導入したことを発表します。

「GENBAx点検」導入の背景

建設業においては、デジタル化の遅れや人手不足、長時間労働など様々な問題が山積しています。これらの課題を解決するために、SORABITOでは、建機レンタル会社における点検業務を効率化するサービス「i-Rental 点検」や、建設現場での安全点検業務を効率化する「GENBAx点検」を提供しています。

新地建設工業は、宮崎県を中心に再生可能エネルギー事業を始め土木工事業からメンテナンス、エクステリア工事、ドローン空撮など幅広い事業を展開されています。SDGs達成に貢献するため、遠隔操縦式草刈機や測量用ドローン、クラウドサービス導入による資料のペーパーレス化など、生産性向上及び業務効率化を図るべくIT技術の活用やデジタル化を進めておられます。

今回のGENBAx点検の導入背景として

- 自社の方針として建設DXをさらに推進したい- 現場の安全点検に関わる業務の効率化を図りたい- クラウドサービス導入による資料のペーパーレス化をさらに進めたい

などを感じておられ、「GENBAx点検」を導入いただきました。

今後活用を推し進めていくことにより、

帳票を電子化した際に重機点検、日常点検、その他持ち込み機械などの種類を一目でわかるようにし、ペーパーレス化による建設現場のDX推進を図っていきたいと考えておられます。

SORABITOでは、建設現場の安全性及び生産性の向上に貢献するとともに、建設業の「2024年問題」の解決に向けて、様々な機能開発や実装に取り組んでまいります。

新地建設工業について

社名：株式会社新地建設工業

代表取締役：新地 裕樹

本店所在地：宮崎県都城市高城町桜木１３１９－５

設立：2016年

URL：https://shinchi-kk.com/

「GENBAx点検」とは

「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、作業員の健康チェックなどあらゆる点検表をペーパーレス化します。点検表の回収を不要に、点検承認をスマート化し、安全点検業務を効率化するサービスです。

サービス紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=cjQqn2fI0GE

サービス紹介：https://genbax.jp/inspection/construction/

「GENBAx点検」3つの特徴

スマホで点検

建機の点検、設備の点検、作業員の健康チェックまであらゆる点検を可能に。QR読み取りによるログイン、作業員のユーザー登録を不要に。協力会社の多い建設現場での利用をスムーズに。

結果はリアルタイム集計・共有

スマホで登録された点検結果は、リアルタイムにパソコンでの確認が可能に。作業完了状況をリアルタイム集計、日々の点検状況を可視化。点検表の回収を不要に、点検アラートの把握を効率化。

パソコン・スマホで電子承認

電子承認機能により、パソコン、スマホで承認作業を完了。いつでも、どこでも承認を可能に。多段階承認機能により、社内の点検表回覧を不要に。

SORABITO株式会社について

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に必要な資機材の調達・稼働管理を最適化するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル業界の営業DXを支援するSaaS「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務をペーパーレス化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けのサービスとして提供する「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

本社所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL： https://www.sorabito.com/

本件に関するお問い合わせ

SORABITO 株式会社

事業推進室 広報担当

marketing@sorabito.com

参考リンク

採用情報(https://herp.careers/v1/sorabitohr)

SORABITO Entrance Book(https://ambitious-lady-88f.notion.site/SORABITO-Entrance-Book-a950b25ed0314ca688fb3fe679101a06)