ホンダアクセス調べ　今年の秋レジャーの予算　平均は23,433円/回、昨年からの減少傾向が継続する結果に

Honda車をさらに魅力的・快適・安全にする純正アクセサリーを提供している株式会社ホンダアクセス（所在地：埼玉県新座市）は、自家用車を持っている20歳～69歳のドライバー1,000人に対し「秋レジャーと車中泊に関する調査2025」をインターネットリサーチで実施しました。（調査日：2025年9月19日～9月21日、調査協力機関：ネットエイジア株式会社）

［調査結果］

≪今年の秋のレジャー≫- 今年の秋はどのような秋にしたい？ 「食欲の秋」が最多、2位「行楽の秋」 3位「読書の秋」

自家用車を持っている20歳～69歳のドライバー1,000名（全回答者）に、今年の秋のレジャーについて質問しました。

はじめに、全回答者（1,000名）に、今年の秋はどのような秋にしたいと思うか聞いたところ、「食欲の秋」（36.8%）が最も高くなりました。秋の味覚を楽しみにしている人が多いようです。次いで高くなったのは「行楽の秋」（21.4%）、「読書の秋」（17.3%）、「ドライブの秋」（17.2%）、「睡眠の秋」（15.5%）でした。

男女・年代別にみると、20代男性では「ドライブの秋」（30.0%）、「スポーツの秋」（29.0%）、30代男性では「スポーツの秋」（24.0%）、20代女性と30代女性では「食欲の秋」（順に49.0%、47.0%）がそれぞれ全体と比べて10ポイント以上高くなりました。

- 今年の秋レジャーの予算 平均は23,433円/回、昨年からの減少傾向が継続する結果に

次に、今年の秋レジャーの予算（1回あたり）を聞いたところ、「5千円未満」（28.0%）や「5千円～1万円未満」（23.5%）、「1万円～3万円未満」（23.8%）に多くの回答が集まり、平均は23,433円でした。

過去の調査結果（※）と比較すると、平均は2024年からの減少傾向が続き、2024年26,225円→2025年23,433円と、昨年よりも2,792円少なくなりました。

- 今年の秋レジャーの予算 昨年からの変化は？ 「昨年と比べて少ない」14%、「昨年と比べて多い」9%- 秋レジャーの予算を昨年よりも少なくする・少なくなる理由 1位「不景気・物価高騰のため」、昨年よりも多くする・多くなる理由 1位「具体的なレジャーの予定があるため」

今年の秋レジャーの予算が昨年と比べて少ないか多いか聞いたところ、「変わらない」が77.2%で特に高くなり、「少ない」は14.1%、「多い」は8.7%でした。

今年の秋レジャーの予算の増減の理由を聞いたところ、昨年と比べて【少ない】と回答した人（141名）では1位「不景気・物価高騰のため」、2位「金銭的余裕がないため」、3位「レジャーの予定がないため」、【変わらない】と回答した人（772名）では1位「例年どおりの予定のため」、2位「レジャーの予定がないため」、3位「収入が変わらない・少ない・減ったため」、【多い】と回答した人（87名）では1位「具体的なレジャーの予定があるため」、2位「楽しみたい・我慢したくないため」、3位「不景気・物価高騰のため」となりました。

- 今年の秋にクルマで行きたいと思うレジャー TOP3は「食べ歩き」「温泉街散策」「紅葉狩り」60代男性では「温泉街散策」、60代女性では「紅葉狩り」が1位

全回答者（1,000名）に、今年の秋にクルマで行きたいと思うレジャーを聞いたところ、「食べ歩き」（28.8%）が最も高くなり、「温泉街散策」（21.2%）、「紅葉狩り」（20.3%）、「神社仏閣・城見学」（15.5%）、「果物狩り」（12.2%）が続きました。

男女・年代別にみると、60代男性では「温泉街散策」（25.0%）、60代女性では「紅葉狩り」（23.0%）が1位となりました。

- 今年の秋に行きたい紅葉狩りスポット 1位「日光」 2位「香嵐渓」 3位「箱根」

全回答者（1,000名）に、今年の秋に行きたいと思う紅葉狩りスポットを聞いたところ、1位は「日光（栃木県）」でした。日光には中禅寺湖やいろは坂、竜頭滝など紅葉スポットが豊富にあるため、紅葉狩りといえば日光を思い浮かべる人は多いようです。次いで、2位「香嵐渓（愛知県）」、3位「箱根（神奈川県）」、4位「高尾山（東京都）」、5位「箕面（大阪府）」となりました。

≪秋レジャーに行く際、気をつけていること≫- 秋レジャーに行く際、気をつけていること TOP3は「交通渋滞」「天候の急変」「お金の使い過ぎ」

全回答者（1,000名）に、秋レジャーに行く際、気をつけていることを聞いたところ、「交通渋滞」（29.4%）が最も高くなりました。渋滞にはまって予定が狂ったり移動で疲れたりしてしまわないよう、事前に渋滞情報を確認してレジャーに行く人が多いのではないでしょうか。次いで、「天候の急変」（25.1%）、「お金の使い過ぎ」（24.0%）、「朝晩と日中の寒暖差」（20.1%）、「食べ過ぎ」（15.5%）となりました。

男女別にみると、女性では「日焼け」が17.2%と、男性（5.0%）と比べて12.2ポイント高くなりました。

≪愛犬とのレジャーに関する意識・実態≫- 「愛犬を連れてレジャーに行ったことがある」犬を飼ったことがある人の45%- 愛犬を連れてのレジャーでクルマにあると便利だと思う愛犬用アクセサリーTOP3は「車外飛び出し防止リード」「ボックス型シート」「シートマット・シートカバー」

愛犬とのレジャーについて質問しました。

これまでに犬を飼ったことがある人（458名）に、愛犬を連れてレジャーに行ったことがあるか聞いたところ、「ある」は44.8%、「ない」は55.2%となりました。

年代別にみると、愛犬を連れてレジャーに行ったことがある人の割合は若年層ほど高くなり、20代（56.7%）では半数を超えました。

これまでに愛犬を連れてレジャーに行ったことがある人（205名）に、愛犬を連れてのレジャーでは、クルマにどのような愛犬用アクセサリーがあると便利だと思うか聞いたところ、「車外飛び出し防止リード」（32.7%）が最も高くなり、「ボックス型シート（ドライブボックス）」（30.2%）、「シートマット・シートカバー（汚れ・抜け毛付着防止）」（26.8%）、「ドライブセーフティネット（後部座席から運転席に来られないようにする防護ネット）」（25.9%）、「ウォーターボウル」（24.9%）が続きました。

- 「愛犬を連れてお泊り旅行をしたことがある」犬を飼ったことがある人の3人に1人

また、これまでに犬を飼ったことがある人（458名）に、愛犬を連れてお泊り旅行をしたことがあるか聞いたところ、「ある」は33.2%、「ない」は66.8%と、3人に1人が愛犬とのお泊り旅行を経験しているようです。

年代別にみると、愛犬を連れてお泊り旅行をしたことがある人の割合は、30代では44.4%と、全体と比べて11.2ポイント高くなりました。

- 「今年の秋に愛犬を連れてレジャーに行きたい」犬を飼っている人の64%愛犬と一緒に楽しみたいレジャー TOP2は「ドッグラン」「ドッグカフェ」

現在、犬を飼っている人（195名）に、今年の秋に愛犬を連れてレジャーに行きたいと思うか聞いたところ、「そう思う」は64.1%、「そう思わない」は35.9%となりました。愛犬とレジャーを満喫したいと考えている愛犬家は多いようです。

今年の秋に愛犬を連れてレジャーに行きたいと思う人（125名）に、愛犬と一緒に楽しみたいレジャーを聞いたところ、「ドッグラン」（54.4%）と「ドッグカフェ」（52.0%）が過半数となりました。愛犬と一緒に楽しむなら、犬のための設備やサービスがある場所がよいと考える人が多いのではないでしょうか。次いで高くなったのは、「キャンプ」（32.0%）、「バーベキュー」（31.2%）、「温泉」（28.0%）でした。

≪車中泊に関する意識・実態≫- 「車中泊をしたことがある」28%、20代男性では42%- これまでに車中泊をした回数 「10回以上」は車中泊経験者の21%

車中泊について質問しました。

全回答者（1,000名）に、これまでに車中泊をしたことがあるか聞いたところ、「したことがある」は27.8%、「したことはない」は72.2%となりました。

男女・年代別にみると、車中泊をしたことがある人の割合は各年代とも男性が女性よりも高い傾向がみられ、20代男性（42.0%）で最も高くなりました。

これまでに車中泊をしたことがある人（278名）に、これまでに車中泊を何回くらいしたことがあるか聞いたところ、「1～2回」（42.1%）に最も多くの回答が集まり、平均は9.8回でした。また、車中泊を10回以上経験した人の割合は20.9%となりました。

- どこで車中泊をすることが最も多い？ 「車中泊可の道の駅」が過半数- 車中泊旅で楽しんでいること TOP3は「地元グルメ巡り」「星空観賞」「車内飯」

これまでに車中泊をしたことがある人（278名）に、どこで車中泊をすることが最も多いか聞いたところ、「道の駅（車中泊可の道の駅）」（54.7%）が最も高くなり、「オートキャンプ場」（27.7%）、「RVパーク」（9.0%）と続きました。

年代別にみると、20代では「オートキャンプ場」（48.3%）、50代と60代では「道の駅（車中泊可の道の駅）」（順に71.4%、69.4%）が全体と比べて10ポイント以上高くなりました。

また、車中泊旅では、どのようなことを楽しんでいるか聞いたところ、「地元グルメ巡り」（28.1%）が最も高くなり、「星空観賞」「車内飯」（いずれも23.0%）、「自然散策」（22.7%）、「夜間ドライブ」（19.4%）が続きました。

年代別にみると、20代では「バーベキュー」「朝日・夕日観賞」（いずれも28.3%）、「動画鑑賞」（25.0%）が全体と比べて10ポイント以上高くなりました。

- 車中泊をする際に欠かせないと思うアイテム 1位「ブランケット」 2位「スマートフォン充電ケーブル」 3位「寝袋」- 「今後も車中泊をしたい」車中泊経験者の44%、20代では72%

車中泊をする際に欠かせないと思うアイテムを聞いたところ、「ブランケット」（34.9%）が最も高くなりました。秋は寒暖差が大きくなりやすい季節のため、冷えの対策としてブランケットを取り入れている人が多いのではないでしょうか。次いで高くなったのは、「スマートフォン充電ケーブル」（26.6%）、「寝袋」（23.4%）、「カーテン・プライバシーシェード」（22.7%）、「クッション」（21.9%）でした。

男女別にみると、女性では「ブランケット」（46.7%）、「スマートフォン充電ケーブル」（33.6%）、「カーテン・プライバシーシェード」（30.8%）、「LEDランタン」（25.2%）、「除菌シート・スプレー」（26.2%）が男性（順に27.5%、22.2%、17.5%、15.2%、11.7%）と比べて10ポイント以上高くなりました。

今後も車中泊をしたいと思うか聞いたところ、「非常にしたいと思う」が11.2%、「まあしたいと思う」が32.4%で、合計した『したいと思う（計）』は43.5%となりました。

年代別にみると、『したいと思う（計）』と回答した人の割合は若年層ほど高い傾向がみられ、20代では71.7%と、全体と比べて28.2ポイント高くなりました。

≪秋レジャー・愛犬とのドライブと芸能人≫- 一緒に紅葉狩りに行きたい芸能人男性回答では「タモリさん」「今田美桜さん」が1位、女性回答では「目黒蓮さん」が昨年に引き続き1位

最後に、秋レジャーや愛犬とのドライブをテーマに、イメージに合う芸能人について質問しました。

全回答者（1,000名）に、一緒に紅葉狩りに行きたい芸能人を聞いたところ、男性回答では1位「タモリさん」「今田美桜さん」、女性回答では1位「目黒蓮さん」、2位「明石家さんまさん」となりました。

昨年の調査結果と比較すると、女性回答では「目黒蓮さん」が昨年に引き続いて1位となりました。

- 一緒に食べ歩きを楽しみたい芸能人 男性回答1位「綾瀬はるかさん」、女性回答1位「ギャル曽根さん」- 愛犬とのドライブが似合うと思う芸能人 男性芸能人1位「木村拓哉さん」、女性芸能人1位「広瀬すずさん」

一緒に食べ歩きを楽しみたい芸能人を聞いたところ、男性回答では1位「綾瀬はるかさん」、2位「ギャル曽根さん」「タモリさん」、女性回答では1位「ギャル曽根さん」、2位「サンドウィッチマン」、3位「渡辺直美さん」「目黒蓮さん」となりました。

愛犬とのドライブが似合うと思う芸能人を聞いたところ、男性芸能人では1位「木村拓哉さん」、2位「坂上忍さん」、3位「ヒロミさん」、女性芸能人では1位「広瀬すずさん」、2位「森泉さん」、3位「今田美桜さん」となりました。

調査タイトル：秋レジャーと車中泊に関する調査2025

調査対象：ネットエイジアリサーチのモニター会員を母集団とする自家用車を持っており、運転することがある20歳～69歳の男女

調査期間：2025年9月19日～9月21日

調査方法：インターネット調査

調査地域：全国

有効回答数：1,000サンプル（男女・各年代が均等になるように抽出）

実施機関：ネットエイジア株式会社