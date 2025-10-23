“LINDOR HOLIDAY　一粒からはじまる、あなたへの贈り物” 心ときめく「リンツ クリスマスコレクション 2025」が11月1日より発売開始

リンツ＆シュプルングリージャパン株式会社

2025年に創業180周年を迎え、世界120カ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ&シュプルングリージャパン株式会社（代表：福本千秋、本社：東京都港区赤坂）は、クリスマスの特別な瞬間を彩る「リンツ クリスマスコレクション 2025」を2025年11月1日（土）より期間限定で発売開始いたします。

今年のテーマは、「LINDOR HOLIDAY 一粒からはじまる、あなたへの贈り物」。家族と囲む温かな食卓から、自分らしさを大切にする静かな夜まで、クリスマスの過ごし方が多様に広がる今、リンツはひとりひとりの瞬間に寄り添います。

頑張った自分へのご褒美に、そして、大切な人への想いを込めたギフトに。まるでオーナメントのように色鮮やかな「リンドール」は、それぞれの願いを映し出します。

その一粒から始まる、あなただけの特別な物語を、リンツのクリスマスコレクションとともにお楽しみください。

＜パーティーや大切な人へのプレゼントに、リンツの心温まるクリスマスギフト＞

今年のクリスマスを彩る、リンツの心温まるクリスマスギフト。クリスマスパーティーを華やかにするシェアできるアソートメントから、大切な方へ贈る心のこもったギフトまで、リンツならではの多彩なラインナップをご用意しました。

愛らしいリンツテディや、期間限定のリンドールが詰まったギフトボックスは、開けた瞬間に誰もが笑顔に。お世話になった方へ、親しい友人へ、そして家族へ。贈る相手の顔を思い浮かべながら選ぶ時間もまた、特別なクリスマスの思い出となります。シーンや想いに合わせて、あなただけの最高の贈り物をぜひリンツで見つけてください。

■リンドール ツリーアソートボックス

18個のリンドールがまるでクリスマスツリーのように配置されたクリスマスならではのアソートボックス。今年のパッケージは、窓からミニサンタが顔をのぞかせ、カラフルなリンドールが彩りを添える心躍るデザインのため、ホームパーティのお土産としても最適です。

価格：3,600円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、オンラインショップ本店

■リンドールバッグ 6個入 レッド／グリーン

ハンドルがついたバッグ形状のカジュアルなギフトバッグ。期間限定リンドール「スノーマン」や、リンツテディが描かれたアンブレラ型チョコレートが詰まっています。クリスマスツリーのオーナメントが描かれたデザインのバッグは、レッドとグリーンの2色をご用意。気軽な手土産や感謝を伝えたい時などカジュアルな贈り物におすすめです。

価格：各1,500円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、オンラインショップ本店

■リンドール リボンギフトボックス 6個入／14個入

大きなタイリボンが特徴の華やかな見た目のギフトボックス。期間限定のサンタの形をしたミルクチョコレートや、リンドール「スノーマン」、「ピスタチオ」、「ストロベリー&クリーム」など心ときめくカラフルなラッパーのフレーバーをアソート。シーンにあわせて2つのサイズからお選びいただけます。女子会の手土産や友人に贈るクリスマスシーズンのカジュアルギフトにもおすすめです。

価格：6個入 1,500円（税込） ／14個入 2,980円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、オンラインショップ本店

■リンドール ギフトボックス シーズナル 8個入／20個入／31個入／54個入／80個入

リンツを代表する「リンドール」のミルク、ホワイト、ダークといった王道フレーバーに、ミニリンツテディフレンズを詰め合わせた見た目にも楽しいギフトボックス。5つのサイズからお選びいただけるため、クリスマスパーティーなどの大人数で集まるシーンや、大切な家族・友達など用途にあわせてプレゼントすることが可能です。

価格：8個入 1,980円（税込） ／20個入 3,980円（税込）

31個入 5,980円（税込） ／54個入 9,980円（税込）

80個入 14,400円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、オンラインショップ本店

■リンドール ファミリーパック シーズナル 20個入／40個入／70個入

ご家族やご友人、身近な人と大人数で集まるシーンに大活躍するファミリーパックから、クリスマスらしい赤いリボンが付いたシーズン限定パッケージが今年も登場。リンドールの人気フレーバー 「ミルク」「ダーク」「ストロベリー&クリーム」やミニリンツテディ、スノーマンの形をしたミルクチョコレートをたっぷりアソートし、子供から大人まで楽しめます。大容量かつ3サイズでの展開のため、パーティーやシェアギフトにおすすめです。

価格：20個入 3,240円（税込） ／40個入 5,400円（税込）

70個入 8,820円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、オンラインショップ本店

＜リンツのアドベントカレンダーでクリスマスをより特別な瞬間に＞

■リンツで世界にひとつだけのオリジナルアドベントカレンダーを

毎年人気の、お好きなチョコレートを自由に詰めて楽しめるリンツのオリジナルアドベントカレンダーが今年も登場します。定番のアドベントカレンダーに加え、リンドールが48粒以上も入る、煌びやかでラグジュアリーな大容量サイズ、さらに特別なイベントまでの7日間をカウントダウンできるカレンダーもご用意。

PICK&MIXと呼ばれる量り売りのチョコレートからご自身の好きなフレーバーだけを詰め合わせたり、大切な方のことを想いながら心を込めて選んだりすることで、世界にひとつだけの特別なギフトが完成します。

価格：（後列右）リンツ PICK&MIX アドベントカレンダー：300円（税込）

（前列左）リンツ PICK&MIX カウントダウンカレンダー（7Days）：450円（税込）

（前列右・後列左）リンツ PICK&MIX ラグジュアリーアドベントカレンダー：650円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～12月10日（水）

※リンツ PICK&MIX カウントダウンカレンダー（7Days）のみ12月25日（木）までの販売

※リンドールやギフトボックス等をご購入いただくと、アドベントカレンダー資材を一緒にお買い求めいただけます。

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ

■リンツテディが主役の新作アドベントカレンダー

クリスマスまでのカウントダウンを楽しむことができるアドベントカレンダーにリンツテディの新作が登場。まるで絵本のようなデザインで、正面の扉を開くとテディの温かなお家の中をのぞくことができます。「ミニリンツテディ アドベントカレンダー 128g」にはQRコードが付いており、読み込むとテディの可愛らしい世界観をお楽しみいただけます。さらにはインテリアとして活用も。自分へのご褒美や友人へのプレゼントにもおすすめです。

価格：（中央）ミニリンツテディ アドベントカレンダー 128g：2,700円（税込）

（右）リンツテディ ハウス アドベントカレンダー 170g ：3,500円（税込）

（左）リンツテディ レッドナイト アドベントカレンダー 170g：3,500円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～12月10日（水）

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、オンラインショップ本店

■リンツ メリークリスマス アドベントカレンダー

オフィスやお部屋に飾れるデスクサイズの「リンツ メリークリスマス アドベントカレンダー」。リンドールのミニボールが入っており、お子様にも人気の定番フレーバー「ミルク」「ホワイト」に加え、この季節だけの特別な「ブラータプフェル（焼きりんご）」もアソート。ご家族みんなでお楽しみいただけます。

価格：2,400円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～12月10日（水）

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、オンラインショップ本店

＜リンツのクリスマスシンボル、愛らしいリンツテディでクリスマスを彩る＞

■リンドール＆リンツテディ100g セレクションボックス

クリスマスの象徴・リンツテディの形をした、100gの満足感たっぷりのミルクチョコレート入りスペシャルギフトボックス。リンドール13個とミニサイズのスノーマンの形をしたミルクチョコレートをアソートしており、お子さんやお孫さんが喜ぶこと間違いなしです。

価格：4,700円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、オンラインショップ本店

■リンツテディ フレンズ レッド／グリーン 100g

クリスマスシーズンを一緒に楽しむ、愛らしいリンツテディのお友達がやってきました。おしゃれなレッドとグリーンのセーターに身を包んだ、ふたりのテディ。心温まるキュートな笑顔は、大切なご友人やご家族へのクリスマスギフトにもぴったり。一緒に過ごすホリデーシーズンを、さらに特別なものにしてくれます。

価格：1,300円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、オンラインショップ本店

■ミニリンツテディ10g×5個／リンツ ミニスノーマン 10g×5個

リンツのクリスマスのシンボル「リンツテディ」と、ニット帽とマフラーでおめかしした愛らしい「スノーマン」。どちらも10gのかわいいサイズで登場。台紙は1個ずつ切り離せるようになっており、紐を通せば、キュートなオーナメントに変身。贈り物に添えたりツリーに飾ったりと、さまざまな方法でお楽しみいただけます。

価格：980円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、オンラインショップ本店

＜PICK＆MIXで新フレーバー・限定フレーバーとの出会い＞

■新フレーバー「リンドール クッキー＆クリーム」と期間限定リンドール

シェルとよばれる外側のチョコレートの殻を破ると、中からくちどけなめらかなフィリングがとろけ出す、リンツで一番人気の商品「リンドール」から、新フレーバー リンドール「クッキー＆クリーム」が登場します。ザクザクとしたクッキー片をたっぷりと練り込み、クリーミーでコク深い濃厚なミルクが織りなす絶妙なハーモニーを、ぜひご堪能ください。

またクリスマスらしいパッケージの期間限定リンドール「シナモンスワール」「アイリッシュクリーム」「スノーマン」「ペパーミントクッキー」「スニッカードゥードル」があわせて登場いたします。

価格：100gあたり 1,440円（税込）

販売期間：

クッキー＆クリーム：2025年11月1日（土）～

期間限定リンドール：2025年11月1日（土）～2026年1月7日（水）

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック&カフェ、オンラインショップ本店

■ジャンドゥーヤ ピスタチオ

ピスタチオペーストが贅沢に溶け込んだ、 濃厚でなめらかな口あたりのチョコレート「ジャンドゥーヤ ピスタチオ」が新登場。コク深いリッチな味わいは ゆっくりと味わいたくなる美味しさ。上品なパッケージは大人のご褒美時間にぴったりです。

価格：100gあたり 1,440円（税込）

販売期間：2025年12月1日（月）～

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック&カフェ、オンラインショップ本店

＜芳醇なキルシュがあふれ出す、大人のためのショコラ＞

■リンツ キルシュバトン フェスティブ

リンツの「キルシュバトン」が、クリスマス限定のパッケージで登場。カリッとチョコレートのシェルをひと噛みすれば、中からスイス産のさくらんぼを原料とした薫り高いリキュール「キルシュ」が、とろりとあふれ出します。仕上げにまとったほろ苦いココアパウダーが、全体の風味を引き締めます。大人のための贅沢な時間をお楽しみください。

※本製品はアルコール分を含みます。お子様や運転時などはご遠慮ください。

価格：3,200円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、オンラインショップ本店

＜クリスマスプレゼントキャンペーン＞

期間中、店舗にて税込み9,000円以上の商品をお買い上げいただいたお客様に、クリスマスツリーを華やかに彩る「ミニテディオーナメント」をプレゼントいたします。

キャンペーン期間：11月1日（土）～12月25日（木）

※なくなり次第終了

※1回のお会計で9,000円（税込）以上ご購入いただいた方が対象です。

※お1人様1つまでのお渡しとなります。

【My Lindt Club マイ リンツ クラブについて】

全国のリンツ直営店とオンラインショップ（https://www.lindt.jp/(https://www.lindt.jp/)）で共通して利用できるポイントプログラムです。店舗やオンラインショップをご利用いただくほど、様々な特典や充実したサービスをご用意しております。【My Lindt Club マイ リンツ クラブ】を通じて、より一層お得で楽しいお買い物体験をお楽しみください。

HP：https://www.lindt.jp/f/pointprogram(https://www.lindt.jp/f/pointprogram)

【リンツ公式アプリについて】

リンツポイントプログラムのご利用には公式アプリダウンロードがおすすめです。お買い物時にポイントが貯められるほか、商品やキャンペーンの最新情報、アプリ限定クーポンの配信も。リンツのショコラ体験をもっと楽しく、お得で便利にお買い物いただけるアプリとなっております。

HP：https://www.lindt.jp/f/pointprogram(https://www.lindt.jp/f/pointprogram)

【ブランド概要】

「Lindt(リンツ)」は、スイス発のプレミアムチョコレートブランドです。

リンツ＆シュプルングリー社は180年以上の歴史を持ち、「Bean to Bar」による一貫した製造体制のもと、グローバルカンパニーとして世界中に展開しています。2010年の日本上陸以来、日本のお客様にもご愛顧いただいております。

リンツ公式HP：https://www.lindt.jp/(https://www.lindt.jp/)

リンツ公式X：https://www.twitter.com/LindtJapan(https://www.twitter.com/LindtJapan)

リンツ公式Facebook：https://www.facebook.com/LindtJapan(https://www.facebook.com/LindtJapan)

リンツ公式Instagram：https://instagram.com/lindt_chocolate_japan(https://instagram.com/lindt_chocolate_japan)

リンツ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@lindt_chocolate_j

リンツ公式LINE：https://lin.ee/59fywW4UB(https://lin.ee/59fywW4UB)

リンツ公式YouTube：https://youtube.com/channel/UCcqbnqx9uaSJK6UOy98W-1A?si=YgbNn_T_acRc3kpi(https://youtube.com/channel/UCcqbnqx9uaSJK6UOy98W-1A?si=YgbNn_T_acRc3kpi)