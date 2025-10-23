ベルメゾンが史上最大規模のK-POP大歌謡祭「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」に協賛

株式会社千趣会

【キャンペーンサイトURL】 https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pm_mbf_251001_lp/

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、2025年12月13日(土)、14日(日)に東京・国立競技場で開催される史上最大規模のK-POP大歌謡祭「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」に協賛します。

ベルメゾンは「愛、のち、アイデア。」をブランドステートメントに掲げ、お客様に寄り添ったユニークで実用的な商品開発を強みとして、心躍る商品を提供するブランドです。今回、音楽を通じて世界中の人々に愛と夢を与えてくれるK-POPカルチャーに共感し、本イベントへの協賛を決定しました。

協賛を記念して、ベルメゾンネットでは「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」のペアチケット（各日10組20名様、計20組40名様）をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

ベルメゾンは、音楽を愛する人々の思い出作りの機会を提供するとともに、日常生活をより豊かに彩る商品やサービスで、人々の暮らしを応援します。

【ペアチケットプレゼントキャンペーン概要】

ベルメゾンネットでエントリーの上、対象期間内に税込5,000円以上お買い上げの方の中から抽選で計20組40名様（各応募期間で10組20名様）にイベントのペアチケットをプレゼントします。

税込5,000円の購入を1口として、購入金額税込5,000円ごとに応募口数が自動的に加算されます。(例：税込15,000円で応募口数３口)

・応募期間

＜第1弾＞

エントリー&お買い物期間 ： 10月23日(木)～11月10日(月)

＜第2弾＞

エントリー&お買い物期間 ： 11月11日(火)～11月30日(日)

・発表方法

当選者の発表は、株式会社千趣会からのメール通知をもって代えさせていただきます。

※エントリーや詳細に関しては、下記キャンペーンサイトにてご確認ください。

【イベント概要】

イベント名称 : 2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN

日 時 : 2025年12月13日(土)、14日(日) 両日 開場15:00／開演17:00 (予定)

会 場 ： 東京・国立競技場

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

出演者 : 13日(土)／ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、NMIXX

BOYNEXTDOOR、RIIZE、ILLIT、KickFlip、Hearts2Hearts、IDID

14日(日)／U-KNOW(TVXQ!)、Stray Kids、NiziU、IVE、&TEAM、xikers、ZEROBASEONE

TWS、NCT WISH、NEXZ、izna、KiiiKiii、CORTIS

公式HP : https://music-bank.jp/

公式X : https://x.com/MusicBankJapan

公式Instagram : https://www.instagram.com/musicbankjapan/

主催 : KBS、株式会社エニー

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/）では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

ベルメゾン【公式】X（旧twitter）：https://x.com/bellemaison_jp

ベルメゾン【公式】Instagram： https://www.instagram.com/bellemaison.jp/

ベルメゾン【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr

2025年に千趣会は創立70周年を迎えました。創業以来、女性に喜ばれる商品・サービスを開発し提供し続けてきた想いを胸に、これからもお客様の毎日に笑顔を届け、世の中をしあわせにする企業を目指してまいります。