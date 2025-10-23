TIS、グループ全体の統一的なITガバナンス強化を支援する「ITガバナンス計画・実行支援サービス」を提供開始

ＴＩＳ株式会社

TISインテックグループのTIS株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 安史、以下：TIS）は、海外拠点を含むグループ会社全体のIT統制、ガバナンス統制に課題を抱える企業に向けて、IT対策状況の調査から改善に向けた中期計画の策定までを一気通貫で支援する「ITガバナンス計画・実行支援サービス」を2025年10月23日から提供開始したことを発表します。

「ITガバナンス計画・実行支援サービス」は、他社では提供が難しい海外拠点の現地調査にも対応しており（英語・中国語に対応）、各拠点の現状に合わせて具体的かつ実効性のあるITガバナンス方針を立案します。

背景

「ITガバナンス計画・実行支援サービス」による支援ステップイメージ

近年、企業におけるDX推進やグローバル展開の動きが加速しており、日本国内に本社を置く大手企業でも、海外拠点の新設や事業拡張が活発化しています。グローバル市場で競争力を維持するためには、複雑化するIT環境全体のリスク管理や、迅速な海外事業立ち上げが求められています。しかし、海外拠点ごとの現地社員が運用するITシステムの水準やセキュリティ対策にはばらつきがあり、必ずしも現地社員がIT知識に長けているわけではないことから、グループ全体の統一的なガバナンス統制が喫緊の課題となっていました。

昨今では一部拠点のサプライチェーンを狙ったサイバー攻撃により、グループ全体の被害が拡大し、事業継続に深刻な影響を及ぼすケースが発生しています。加えて本社による現地調査やコミュニケーションが充分に行われないことにより、各拠点の運用実態や課題を把握できず、グループ全体の戦略計画の不十分さにもつながっていました。

TISは、これまでにも各国の法令・インシデント傾向を踏まえたITガバナンス方針策定や大手製造業をはじめとする運用支援の実績を有し、費用対効果の面でもグループ全体のリスク低減とガバナンス向上を支援してきました。過去にTISが支援した大手製造業の事例においては、世界各国に点在するグループ会社において、ITガバナンスの取り組みが取れておらず、インシデントが多発している状態であるという課題を受け、各国の現状調査と足元課題を抽出、中期的なロードマップ実現に取り組むことで、グループ全体のガバナンスレベルの向上を実現しました。

こうした課題解決を通してTISは、組織単体にとどまらず、各拠点の実態把握と現地に根差したガバナンス強化対策が不可欠と考え、新たに「ITガバナンス計画・実行支援サービス」を開発しました。

特長

「ITガバナンス計画・実行支援サービス」の主な特長は以下の通りです。

1. 現状把握、課題抽出、システム構築、運用まで一気通貫で支援する包括的な支援体制

実際の現地調査を通じた現状分析・ガバナンス方針の策定から、改善に向けた中期計画の策定まで支援し、海外拠点を含むグループ全体のIT環境を可視化。現状の課題を明確にすることで、グループ横断でのリスク対策とIT戦略を整合した統一的なガバナンス統制を実現。大規模案件での豊富な実績を活かした実践的な支援が可能。

2. 海外現地調査により、高いフィジビリティの確保と、自律的な運用体制構築を実現

これまで類似のサービスを提供するコンサルティング会社が、コストや対応リソースの観点で着手できなかった海外現地調査を支援。現地調査で得た情報にもとづき、各拠点の現状に合わせた具体的かつ実効性のあるITガバナンス方針を立案。これにより、形骸化しにくい、自律的な運用体制の構築を実現。

3. 事業戦略との整合性を確保したグループ横断の統一的なガバナンス統制を実現

IT戦略と事業戦略の一致を前提に方針策定からグループ全体をターゲットとすることで、IT企画から役員報告まで幅広く支援。個社別の具体的施策を示すだけでなく、グループ全体を網羅・中期的な目線のロードマップの作成により、組織単体にとどまらず、グループ横断での統制・インフラ強化を実現。

4. TISインテックグループとしての広範なネットワークを活かした豊富な実績

TISインテックグループのグローバル事業展開力を活かし、国内外の多様な顧客ニーズへ対応。ASEANや欧米をはじめとする海外拠点との交渉経験にもとづき、地域性を考慮した推進を支援。また、オプションとして成果物の英語・中国語への翻訳対応・現地拠点とのコミュニケーションが可能。

＜提供価格＞

都度見積もり

詳細は以下URLをご参照ください。

https://www.tis.jp/service_solution/it-governance-consulting

今後の展望

TISは「ITガバナンス計画・実行支援サービス」の提供において、TISインテックグループ傘下のグループ会社との連携をさらに強化し、東南アジア・中国地域をはじめとする海外拠点のITガバナンス構築を積極的に支援していきます。まずは2030年までに10社に導入することを目指し、企業の海外展開におけるITリスクを最小化し、事業成長を最大化するための貢献を続けていきます。

